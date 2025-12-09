יו"ר רשות ניירות ערך, ספי זינגר, הכריז הבוקר (ג') בכנס השנתי של מחלקת התאגידים ברשות, כי הרפורמה המתוכננת לגבי מבנה הדיווח של החברות הציבוריות תושלם עד סוף 2026. פרסום המלצות הביניים של ועדת חמדני, השוקדת על הרפורמה, צפוי כבר בחודש הבא, כאשר הדוח הסופי צפוי להתפרסם ברבעון השני של 2026, לאחר קבלת הערות הציבור.

השינוי המרכזי הצפוי ברפורמה, לפי זינגר, נוגע לדוח הדירקטוריון, הנמנה על הדוחות הכספיים שכל חברה ציבורית נדרשת לפרסם. זינגר עמד על הבעיות בדוח: "במקום פרק אחד ומדויק, דוח הדירקטוריון הזמין רשימת מכולת ארוכה של נושאים המופיעים בתקנות". במסגרת השינוי הצפוי, דוח הדירקטוריון יכונה דוח הנהלה - שינוי אשר לפי זינגר "הוא לא קוסמטי אלא משקף את מהות הדוח כפרק חד, ממוקד וקצר - איך ההנהלה רואה את התאגיד ומה חשוב בעיניה. הציפייה שלנו היא שההנהלה תכתוב את הדוח ולא עורכי הדין".

מנהל מחלקת התאגידים, אמיר הלמר, ציין בהקשר זה, כי כמות הטעויות הכוללת בדוחות הכספיים עמדה השנה על יותר מ-100 מקרים. הוא קרא לחברות שטעו לבצע בקרות, וציין כי הרשות מתכוונת להגביר את הפיקוח בתחום. הלמר הוסיף כי הרפורמה בדוחות צפויה לכלול את הארכת המועד לדיווחים מיידיים.

"המשקיעים הזרים משפרים את המסחר"

זינגר עצמו אף עמד על ההתפתחויות בשוק ההון ואמר כי השוק הפגין עמידות יוצאת דופן במהלך המלחמה. כך, שווי השוק של מדד ת"א 35 עומד כעת על טריליון שקל ומחזור המסחר היומי הממוצע מגיע ל-4.5 מיליארד שקל. השנה גוייסו בשוק המניות לא פחות מ-18 מיליארד שקל ובוצעו 20 הנפקות ראשוניות לציבור בסכום של 5.5 מיליארד שקל. יו"ר הרשות ציין כי אנחנו בעיצומו של גל הנפקות שני ב-5 שנים.

"שני מנועי הצמיחה של שוק ההון הם משקיעי הריטייל הישראלים והמשקיעים הזרים", אמר זינגר. לדבריו, פרויקט הדגל לגבי משקיעי הריטייל היא הרפורמה לגבי חשבון השקעות (ועדת הארביטראז'). לגבי המשקיעים הזרים, המעבר למסחר בבורסה בימי שני עד שישי צפוי לדבריו לסייע להם. "יש כאן אמירה: 'אנחנו רוצים להיות שחקן בשווקים הבינלאומיים ונתאים את עצמנו לרגולציה ולמקובלות הבינלאומיות'". לפי נתוני הרשות, המשקיעים הזרים אחראים לעלייה הגדולה ביותר במחזור היומי הממוצע בבורסה.

"המשקיעים הזרים משפרים את הנזילות ואת המסחר", אמר זינגר. "רואים את זה גם בהתעניינות של זרים בשוק ההון הישראלי ואנחנו מקבלים פניות מחברות ישראליות בארה"ב שרוצות לעשות רישום כפול, ועכשיו נפתח הפתח".

הלמר ציין גם את תוכנית הרשות לפקח על השימוש בשלדים בורסאיים לצורך כניסה לבורסה. הרבעון הראשון של 2026 צפוי, לדבריו, לכלול הנפקות רבות, והוגשו יותר מ-20 בקשות להיתר להנפיק. ברבעון האחרון קיבלו עוד 14 חברות היתר כזה.