ארה"ב בולמת שימוש של גרמניה במשגרים של אלביט

על פי דיווח של אתר דיפנס אקספרס, הסיבה לנקיטת הצעד החריג הוא חשש ל"דליפות טכנולוגיות" • יחד עם זאת, במשרד ההגנה הגרמני מציינים כי ברמה התיאורטית, ניתן לטפל בחשש הזה בעזרת עדכוני תוכנה

דין שמואל אלמס 13:41
מערכת PULS של חברת אלביט / צילום: אלביט מערכות
מערכת PULS של חברת אלביט / צילום: אלביט מערכות

ארה"ב לא מאשרת למדינות אירופה להשתמש ברקטות וטילים אמריקאיים במשגרי EuroPULS, הווריאנט האירופי של PULS של אלביט , שהחברה יצרה עם KNDS הגרמנית. כך לפי דיווח של אתר דיפנס אקספרס. הטענה שעומדת מאחורי הצעד החריג היא חשש מפני "דליפות טכנולוגיות".

כותרות העיתונים | האם התסריט הגרוע ביותר עבור ישראל בעזה בדרך להתממש?
במשך שלוש שנים התכוננה גרמניה למלחמה עם פוטין. ואז הכול קרס

בדיווח מצוין, כי ארה"ב סירבה לשאיפת גרמניה להפעיל את הטילים שלהם במערכות HIMARS ורקטות M270 MLRS, שאת שתיהן מייצרת לוקהיד מרטין. זהו צעד משמעותי של ארה"ב משום שאחת התכונות המשמעותיות ביותר של PULS היא תאימות לשיגור רקטות וטילים שונים מתוצרת חברות ומדינות שונות.

ככלל, PULS היא מערכת שמספקת פתרון מקיף, שמסוגל לשגר רקטות לא מונחות, חימושים מדויקים וגם טילים בטווחים שונים. המשגר מותאם באופן מלא לפלטפורמות קיימות, בין אם גלגליים ובין אם זחליים, ובכך מאפשר הפחתה משמעותית בעלויות התחזוקה וההכשרה, תוך שניתן לפגוע עמו במטרות בטווח מקסימלי של 300 ק"מ.

כפי שלאלביט יש את שיתוף־הפעולה עם חברה אירופית גדולה בדמות EuroPULS, כך גם לוקהיד מרטין פיתחה עם ריינמטאל את GMARS. דבר זה משקף כיצד בעת שבה מערכות הביטחון הישראליות והאמריקאיות משתפות פעולה, בין השאר דרך חצי מיליארד דולר מדי שנה שמגובים בכספי הסיוע לטובת מיזמים משותפים בתחום ההגנה האווירית, החברות הביטחוניות מוצאות עצמן לעתים קרובות כיריבות עסקיות מובהקות - על אחת כמה וכמה באירופה שבה תקציבי הביטחון מזנקים.

ברמה הפורמלית, האמריקאים עשויים לחשוש כי שימוש באמצעים מתוצרתם במערכות שבהן מעורבת גם ישראל, עשויים לחשוף את עקרונות ההפעלה של טילים מודרניים מבוקשים כדוגמת ATACMS. אולם, במשרד ההגנה הגרמני מציינים כי ברמה התיאורטית, ניתן לטפל בחשש - בעזרת עדכוני תוכנה. בשורה התחתונה, התוצאה היא תועלת עסקית לחברות האמריקאיות.

במידה והסיטואציה הנוכחית תישאר בעינה, הגרמנים עשויים למצוא את עצמם עם חמש מערכות EuroPULS שלא יהיה להם רבות מה לעשות איתן. במקום זאת, בברלין עלולים להיאלץ להשתמש אך ורק במשגרים אמריקאיים, שהרי החימושים המהותיים שאותם הצבא המקומי מפעיל - הם מתוצרת ארה"ב.