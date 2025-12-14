ארה"ב: הרוגים ופצועים באירוע ירי המוני באוניברסיטת בראון היוקרתית

אירוע ירי באוניברסיטת בראון שבארה"ב: לפחות 2 הרוגים ועוד 8 פצועים במצב קשה מירי שבוצע הלילה (בין שבת לראשון) במתחם הקמפוס, סמוך לבניין ההנדסה. הסטודנטים הונחו על ידי האוניברסיטה להסתתר בכיתות, לנעול דלתות ולהשאיר את הטלפונים שלהם על מצב שקט. זמן קצר לאחר הדיווחים הראשוניים יצאה הודעה כי היורה נתפס - אולם בהמשך הוציאה האוניברסיטה עדכון לסטודנטים כי האירוע עדיין מתנהל ויש להמשיך ולהסתתר עד שיעודכנו אחרת.

במסיבת עיתונאים אישר ברט סמיילי, ראש עיריית פרובידנס שברוד איילנד שם ממוקמת האוניברסיטה היוקרתית, כי לפחות 2 בני אדם נהרגו ועוד 8 נפצעו קשה באירוע הירי. לדבריו, הפצועים פונו לבתי החולים במצב קריטי אך יציב. בעוד המצוד אחר היורה עדיין מתנהל, הדגיש סמיילי כי "מספר הקורבנות עוד יכול להשתנות".

📺 BREAKING: Officials confirm 2 deceased, 8 in critical condition following mass shooting at Brown University in Providence, RI Shelter in place is STILL in effect, as police hunt for the "shooter or shooters" Pray for the victims and their families tonight 📺刚 pic.twitter.com/5tZQoTuoxT - Nick Sortor (@nicksortor) December 13, 2025

עוד אמר סמיילי, כי הסיבה לדיווחים הסותרים הייתה מכיוון שהמשטרה אכן החזיקה תחילה חשוד, אך לאחר חקירה קבעה כי אינו מעורב. מפקד המשטרה מסר במסיבת העיתונאים כי התיאור היחיד שיש בידם הוא על "גבר לבוש בשחור". עוד הוא אמר כי לא ידוע איך הצליח היורה להיכנס למתחם הקמפוס, אך עדכן שידוע לכוחות מהיכן הוא יצא.

הנשיא טראמפ התייחס לאירוע הירי ואמר למצלמות: "אירוע נורא, כל מה שאנחנו יכולים לעשות כרגע הוא להתפלל למען הקורבנות ולמען אלו שנפצעו קשה מאוד".

Scary footage from Brown University as law enforcement were trying to clear out the building. Pray for the victims and their families. Suspect still at large.pic.twitter.com/AX0wVCW2Ur - Paul A. Szypula 刚刚 (@Bubblebathgirl) December 14, 2025

גם למעלה למעלה מ-3 שעות לאחר תחילת האירוע נותרו הסטודנטים מבוצרים. נשיאת האוניברסיטה, פרופסור כריסטינה פקסון, פנתה לתלמידי הקמפוס: "האירוע עדיין פעיל ואנחנו עדיין במצב של סגר מלא. ידוע לנו כי זה מקור לפחד ולחרדה, אך חשוב שכולם יישארו במקומם, מאחורי דלתות נעולות ויימנעו מכל תנועה ברחבי הקמפוס". עוד ציינה פקסון: "ידוע לנו כי הקהילה שלנו מבקשת תשובות - נספק אותן ברגע שנוכל".

📺 BREAKING: New video shows Brown University students fleeing, running with their hands up after the mass shooting toward a secure location Horrifying. God bless these hero first responders who responded immediately. 📺pic.twitter.com/8xzDD7BjkT - Eric Daugherty (@EricLDaugh) December 13, 2025

בריאיון לרשת פוקס האמריקאית, סיפרה בבכי אם לסטודנט באוניברסיטה על הרגע שבו קיבלה מבנה הודעה על האירוע: "הוא כתב לי שיש ירי חי בקמפוס שהוא רץ ושהוא אוהב אותי". עוד היא סיפרה כי בנה עדכן אותה שהוא מתחבא באחד מחדרי האספקה יחד עם עוד 12 סטודנטים.

אוניברסיטת בראון (Brown University), היא אוניברסיטת מחקר פרטית שממוקמת במדינת רוד איילנד שבארה"ב. האוניברסיטה חברה באיגוד אוניברסיטאות המחקר, באיגוד האוניברסיטאות האמריקאיות ובליגת הקיסוס (Ivy League).

פורסם לראשונה ב-N12