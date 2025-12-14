ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם ארה"ב: הרוגים ופצועים באירוע ירי המוני באוניברסיטת בראון היוקרתית
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ארה"ב

ארה"ב: הרוגים ופצועים באירוע ירי המוני באוניברסיטת בראון היוקרתית

לפחות 2 הרוגים ועוד 8 פצועים במצב קשה מאוד אך יציב, בתקרית שעדיין מתנהלת • הסטודנטים הונחו להסתגר בכיתות נעולות ולהשאיר טלפונים על שקט • מפקד המשטרה המקומית: "מנהלים מרדף אחר גבר לבוש בשחור" • גורמים רשמיים טענו שהיורה נתפס - וחזרו בהם לאחר מכן

אסף רוזנצוייג ותומר אלמגור | N12 06:08
אמבולנסים בדרך לאוניברסיטת בראון לאחר אירוע הירי / צילום: ap, Mark Stockwell
אמבולנסים בדרך לאוניברסיטת בראון לאחר אירוע הירי / צילום: ap, Mark Stockwell

אירוע ירי באוניברסיטת בראון שבארה"ב: לפחות 2 הרוגים ועוד 8 פצועים במצב קשה מירי שבוצע הלילה (בין שבת לראשון) במתחם הקמפוס, סמוך לבניין ההנדסה. הסטודנטים הונחו על ידי האוניברסיטה להסתתר בכיתות, לנעול דלתות ולהשאיר את הטלפונים שלהם על מצב שקט. זמן קצר לאחר הדיווחים הראשוניים יצאה הודעה כי היורה נתפס - אולם בהמשך הוציאה האוניברסיטה עדכון לסטודנטים כי האירוע עדיין מתנהל ויש להמשיך ולהסתתר עד שיעודכנו אחרת.

ראיון | "צעירים רואים בשוק המניות הכנסה קבועה. הם לא מבינים שתיקונים היסטוריים יכולים לקחת 20 שנה"
הלהיט הוויראלי חדש: כלב-רובוט עם פרצוף של מאסק ב-100 אלף דולר

במסיבת עיתונאים אישר ברט סמיילי, ראש עיריית פרובידנס שברוד איילנד שם ממוקמת האוניברסיטה היוקרתית, כי לפחות 2 בני אדם נהרגו ועוד 8 נפצעו קשה באירוע הירי. לדבריו, הפצועים פונו לבתי החולים במצב קריטי אך יציב. בעוד המצוד אחר היורה עדיין מתנהל, הדגיש סמיילי כי "מספר הקורבנות עוד יכול להשתנות".

עוד אמר סמיילי, כי הסיבה לדיווחים הסותרים הייתה מכיוון שהמשטרה אכן החזיקה תחילה חשוד, אך לאחר חקירה קבעה כי אינו מעורב. מפקד המשטרה מסר במסיבת העיתונאים כי התיאור היחיד שיש בידם הוא על "גבר לבוש בשחור". עוד הוא אמר כי לא ידוע איך הצליח היורה להיכנס למתחם הקמפוס, אך עדכן שידוע לכוחות מהיכן הוא יצא.

הנשיא טראמפ התייחס לאירוע הירי ואמר למצלמות: "אירוע נורא, כל מה שאנחנו יכולים לעשות כרגע הוא להתפלל למען הקורבנות ולמען אלו שנפצעו קשה מאוד".

גם למעלה למעלה מ-3 שעות לאחר תחילת האירוע נותרו הסטודנטים מבוצרים. נשיאת האוניברסיטה, פרופסור כריסטינה פקסון, פנתה לתלמידי הקמפוס: "האירוע עדיין פעיל ואנחנו עדיין במצב של סגר מלא. ידוע לנו כי זה מקור לפחד ולחרדה, אך חשוב שכולם יישארו במקומם, מאחורי דלתות נעולות ויימנעו מכל תנועה ברחבי הקמפוס". עוד ציינה פקסון: "ידוע לנו כי הקהילה שלנו מבקשת תשובות - נספק אותן ברגע שנוכל".

בריאיון לרשת פוקס האמריקאית, סיפרה בבכי אם לסטודנט באוניברסיטה על הרגע שבו קיבלה מבנה הודעה על האירוע: "הוא כתב לי שיש ירי חי בקמפוס שהוא רץ ושהוא אוהב אותי". עוד היא סיפרה כי בנה עדכן אותה שהוא מתחבא באחד מחדרי האספקה יחד עם עוד 12 סטודנטים.

אוניברסיטת בראון (Brown University), היא אוניברסיטת מחקר פרטית שממוקמת במדינת רוד איילנד שבארה"ב. האוניברסיטה חברה באיגוד אוניברסיטאות המחקר, באיגוד האוניברסיטאות האמריקאיות ובליגת הקיסוס (Ivy League).

פורסם לראשונה ב-N12