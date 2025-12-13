הלהיט הוויראלי חדש: כלב-רובוט עם פרצוף של מאסק ב-100 אלף דולר

כלבים־רובוטיים שגופם כשל כלב, על ראשיהם פרצופים של מיליארדרים מעולם הטכנולוגיה, שמנפיקים הדפסים מהצד האחורי שלהם? זוהי האטרקציה הוויראלית התורנית שמבקרי יריד Art Basel במיאמי ביץ’ היו חייבים לראות.

חבורת כלבי הרובוט, במחיר 100 אלף דולר לאחד, נקראית "Regular Animals". הרובוטים מורכבים מגופים מתכתיים צבועים בגוון עור, שעליהם מותקנים ראשים גמישים ומציאותיים להפליא שנראים כמו אילון מאסק, מארק צוקרברג וג'ף בזוס, לצד פבלו פיקאסו, אנדי וורהול והאמן שיצר אותם, מייק וינקלמן, המוכר יותר בשם Beeple.

● עולה ליגה: עומרי כספי גייס 100 מיליון דולר לקרן הון סיכון שלו

● מנוע בינה מלאכותית כחול־לבן: פורט הישראלית כבר שווה 800 מיליון דולר

ביפל, תושב צ'רלסטון, קרוליינה הדרומית, הוא זה שאחראי לבום ה-NFT לפני ארבע שנים, לאחר שהקולאז' הדיגיטלי שלו "Everydays: The First 5,000 Days" נמכר בבית המכירות הפומביות כריסטי'ס תמורת 69.3 מיליון דולר. בכך הוא שבר את השיא ליצירת אמנות דיגיטלית והפך אותו לאחד האמנים החיים היקרים בעולם.

המכירה הציתה קדחת NFT שסחפה את בכירי האספנים, כאשר אספני אמנות התחרו במשקיעי קריפטו על תמונות שנראו כמו קבצי JPEG פשוטים, אך שהבעלות עליהן נרשמה על גבי הבלוקצ'יין. מאז, ההייפ דעך ברובו, אך ביפל שרד - בין היתר משום שהצליח לשלב אלמנטים דיגיטליים ביצירות פיזיות.

אמנות דיגיטלית בעלת ערך בבלוקצ'יין

ביום שישי הצטופפו אנשים סביב מתחם פרספקס כדי לראות את הכלבים משוטטים ומנסים לא להתנגש זה בזה. מצלמות שהותקנו לכלבים על החזה צילמו את סביבתם, והתמונות עברו עיבוד דרך פילטר בינה מלאכותית לפני שנפלטו מתוך מדפסות המשובצות בגבם, ישירות על רצפת היריד.

256 מההדפסים כללו גם קוד QR שמאפשר לקבל את התמונה כ-NFT - קבלה דיגיטלית בעלת ערך בבלוקצ'יין. עובדי היריד אוספים את ההדפסים ומחלקים אותם בחינם בשקיות שעליהן כתוב "Excrement Sample").

כל כלב רובוטי מופיע במהדורה של שני עותקים, שכבר נמכרו, אך האומן מתכנן לשמור לעצמו עותק שלישי מכל כלב - מה שמכונה "הוכחת אומן" (artist’s proof). ביום שישי הודיע אספן אנונימי בשם קוזומו דה מדיצ'י ברשת X כי רכש שניים מהכלבים: פיקאסו ו־וורהול. מנכ"ל סותבי'ס לשעבר טד סמית רכש את "אילון".

"רואים את העולם דרך פילטר של AI"

ביפל, בן 44, שוחח עם "וול סטריט ג'ורנל" ביום שישי על הסאטירה החדשה שלו, בזמן שעמד בתוך המתחם לצד להקתו.

האם אתה צוחק עלינו? מה קורה עם הפרויקט הזה?

"אני תמיד מנסה ליצור משהו שיגרום לי לגחך לפחות. עם רובוטיקה ו-AI אנחנו מסוגלים ליצור יצירות אמנות שאינן סטטיות, שמרגישות כמו ישויות דינמיות שמתקשרות עם העולם בצורה אורגנית. הרעיון הוא שהדמויות האלה מסתובבות ומצלמות, וכל מה שהן רואות הן 'פולטות'. הכלב של פיקאסו פולט הדפסים בסגנון פיקאסו ואנדי וורהול. אנחנו לא יודעים מראש איך תיראה התמונה, ולכן זו יצירת אמנות גנרטיבית".

מהו בדיוק האלמנט של הבינה המלאכותית?

"ה-AI בעצם 'מסתכל' על התמונות שהכלבים מצלמים, בוחר את הטובות ביותר, ואז האלגוריתם ממיר אותן לסגנון של אותה דמות, כך שהפיקאסואים נראים קוביסטיים והוורהולים נראים כמו סריגי משי. אתה בעצם רואה את העולם דרך פילטר של AI".

ומה הרעיון הגדול מאחורי זה?

"בעבר, תפיסת העולם שלנו עוצבה בעיקר בידי אמנים. פיקאסו שינה את הדרך שבה אנחנו רואים את העולם, וורהול שינה את הדרך שבה אנחנו מתבוננים בקפיטליזם. היום תפיסת העולם שלנו מעוצבת מחדש על־ידי ענקי הטכנולוגיה, במיוחד אילון מאסק ומארק צוקרברג, ששולטים באלגוריתמים רבי־עוצמה. הם מחליטים מה אנחנו רואים ומה לא. וגם רציתי להציג את הרעיון שאנחנו רואים את העולם יותר ויותר דרך עדשת AI".

מאיפה הגיע הרעיון הזה?

"היו לי את הכלבים האלה כבר שנים בסטודיו, ועשיתי איתם ניסויים. במקביל, הכנתי את המסכות הללו לפני ארבע שנים וניצלתי אותן לאירועים. בסוף השנה שעברה חשבתי: מה יקרה אם נשים את המסכות על הכלבים ונגרום להם להיראות כאילו יש להם ראש אנושי? והתוצאה הייתה מפחידה ברמות. משם זה פשוט התפתח. שום דבר לא מתחיל כרעיון מגובש לגמרי - יש לי כיוון בגדול, ואז אני פשוט מוסיף עוד ועוד".

כמה הדפסים ייצרו הכלבים, וכמה זמן הם אמורים להסתובב?

"במהלך היריד הם ייצרו יותר מ-1,000 הדפסים, מהם 256 עם קודי QR לקבלת NFT בחינם. מעבר לזה, הם מתוכננים לצלם ולייצר 'זיכרונות' רק למשך שלוש שנים. אחרי זה הרובוטים ימשיכו לעבוד, אבל רציתי שהאספנים יתייחסו אליהם כאל יצורים חיים: אם אתה רוצה שלכלב שלך יהיו זיכרונות, תוציא אותו לטייל בעולם".

למה הראשים נראים כל־כך מציאותיים?

"את הראשים יצר מעצב האפקטים לאנדון מאייר, שמכונה Hyperfleshdude, והוא הכי טוב שיש. הוא מאוד קפדן, יודע ליצור טקסטורות מטורפות ומוסיף כל שערה ידנית. זה חלק גדול מהסיבה שהפרויקט מהדהד אצל אנשים, כי זה נראה אמיתי בטירוף".

כלב-רובוט בדמות מארק צוקרברג / צילום: Reuters, ZUMA Press Wire

"הם לא צריכים את הקונגרס כדי להשפיע"

אתה מרבה לעשות סאטירה על מיליארדרים. מה יש לך נגדם? אתה בעצמך אדם די עשיר.

"זה לא נגד אף אחד. שוב, גם אני אחד מהכלבים. זו לא ביקורת אישית על אף אחד, אבל צריך להכיר במציאות, למאסק ולצוקרברג יש השפעה עצומה על מה ועל איך אנחנו רואים את העולם. הם לא צריכים לשכנע את הקונגרס או להעביר החלטה באו"ם כדי להשפיע עלינו. הם רק משנים משהו קטן באלגוריתם, ובום - התרבות החזותית שלנו משתנה מיד, לטוב ולרע. אני לא נגד האנשים האלה, אבל הרבה כוח מרוכז אצל מעט מאוד אנשים".

שיבצת את עצמך לצד פיקאסו ווורהול. זו חבורה די מכובדת.

"זה נועז. אני לגמרי מכוון גבוה כאן. חשבתי שכולם יריבו על 'אילון', אבל שלי נמכר ראשון, והייתי מאוד מופתע, חשבתי שהוא יהיה האחרון להימכר. אבל בעיניי זה סוג של דיוקן עצמי".