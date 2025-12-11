שורד השבי אבינתן אור נפגש עם מנכ"ל אנבידיה במטה החברה בארה"ב

מפגש מרגש בסנטה קלרה שבקליפורניה: שורד השבי ועובד אנבידיה אבינתן אור נפגש עם המנכ"ל ג'נסן הואנג במהלך ביקור של צמרת ההנהלה הישראלית במטה החברה בארה"ב.

אור, ששהה בשבי החמאס שנתיים וחודש ושרד ניסיון בריחה, הגיע לביקור במקום עם בת זוגו נועה ארגמני. שניהם נחטפו ממסיבת הנובה בשבעה באוקטובר. ארגמני חולצה במהלך מבצע ארנון מהעיירה נוסיראת בחודש יוני 2024 ואילו אור שוחרר בפעימה האחרונה בה שוחררו חטופים חיים באוקטובר השנה. מיד לאחר שחרורו של אור, שלח הואנג מייל לכל 40 אלף עובדי החברה ובו ציין כי "אחרי שנתיים בלתי נתפסות בשבי החמאס, אבינתן חזר הביתה".

אור התחיל לעבוד באנבידיה לקראת סיום לימודי הנדסת חשמל באוניברסיטת בן-גוריון, עוד כשהיה סטודנט, באתר הפיתוח של החברה בקרית-גת אשר אוחד לאחר מכן עם מרכז הפיתוח בבאר-שבע. לאחר מכן עבר לתל אביב וערב חטיפתו עבד בצוות פיתוח הספקטרום של כרטיס התקשורת של אנבידיה (הסוויץ'). אין תאריך לחזרתו של אור לחברה בשלב זה - הוא צפוי לעבור תקופת שיקום ממושכת - אך משרתו בקבוצת הנטוורקינג של אנבידיה תישמר עד שיחליט על הצעד הבא שלו.

לקחו חלק פעיל במחאה

המפגש אורגן על ידי עמית קריג, סגן נשיא בכיר ומנהל מרכז הפיתוח של אנבידיה בישראל ובו השתתף גם תמיר עזרזר, סגן נשיא בכיר לפיתוח שבבים באנבידיה ישראל, מי שאחראי על קבוצת הפיתוח שבה מועסק אבינתן.

צמרת החברה בישראל עודדה את העובדים להשתתף בהפגנות לשחרור החטופים מול הקריה בתל אביב וליוו את המשפחה במהלך הימים הקשים שבהם שהה אור במנהרות ארגון הטרור חמאס.

ג'נסן האונג, מנכ''ל ומייסד אנבידיה, ועובדי החברה במפגש עם אבינתן אור ונועה ארגמני

בראיון שהעניק קריג לגלובס בתחילת השנה, אמר: "ב־‏7.10 אשתי העירה אותי בסביבות השעה שבע, ודי מהר הבנו שמדובר באירוע שקרוב אלינו. באותן שעות החלו לרוץ סרטונים, כולל הסרטון המפורסם שבו רואים את נועה ואבינתן נחטפים יחד ולאחר מכן קיבלנו את הבשורה על חטיפתו. גם המידע על הירצחה של דניאל וולדמן (ביתו של מייסד מלאנוקס, איל ווולדמן - א"ג) ובן זוגה נעם הגיע אלינו במהירות.

"ג'נסן (הואנג, מנכ"ל ומייסד אנבידיה - אג") עודכן על כך עוד באותו היום", אומר קריג. "מאז ועד היום, אנחנו בקשר רציף עם המשפחה - הורים, אחים, וזה פוגש אותנו ברמה יומיומית ממש - כמעט כל יום מאז ה- 7.10 עובדים רבים מגיעים מהמרכז, מהצפון, מהדרום לעמוד עם המשפחה מחוץ לקריה לאות הזדהות".

המפגש המרגש כלל גם את צוות ההנהלה הישראלי אשר נמצא בימים אלו במטה החברה לטובת פגישות מקצועיות. לא מן הנמנע שהואנג יאשר סופית את האתר עליו יוקם הקמפוס החדש של אנבידיה אותו היא מבקשת להקים בסמוך למטה ביקנעם.