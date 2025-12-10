הפרויקט הישראלי שיהפוך 3,500 תושבים באיי פוקלנד למיליונרים

חברת הנפט הישראלית נאוויטס קיבלה החלטת השקעה סופית (FID) בפרויקט "סי ליון" באיי פוקלנד (חלק מבריטניה) בדרום האוקיינוס האטלנטי מול חופי ארגנטינה. על פי הערכות, ההכנסות של ממשלת הטריטוריה שמעבר לים של פוקלנד תכניס מהפרויקט 4 מיליארד ליש"ט, מה שיהפוך את 3,500 תושבי האי למיליונרים בליש"ט. ממשלת ארגנטינה, שתובעת בעלות על האיים ובשנות השמונים אף ניהלה מלחמה מול בריטניה עליהם, ניסתה לעכב את הפרויקט ללא הצלחה.

● יצרנית החשמל ששווה כבר 20 מיליארד ש'. זה האיש שמוביל אותה

● 17.5 מיליארד דולר: השקעת הענק של מיקרוסופט בהודו

על פי הצהרת נאוויטס, מדובר בתגלית הנפט שעוד לא פותחה הרביעית בגודלה בעולם. 65% ממנה שייכים לנאוויטס, שעלתה במסחר בבורסה בעקבות ההצהרה. רק אתמול, IBI נתנו דירוג טוב למניית נאוויטס, וחזו לה אפסייד של 29%. כעת, היא מתחילה לממש חלק מההבטחה.

מאגר הנפט "סי ליון" נחשב גדול במיוחד, ומכיל 819 מיליון חביות נפט. עלות הפיתוח של שלב א' עומדת על 1.8 מיליארד דולר. חלקה של נאוויטס עומד על 1.17 מיליארד דולר, והשאר ישולם על ידיה שותפות, בעיקר חברת "רוקהופר" הבריטית. תחילת ההפקה בפרויקט צפויה במהלך הרבעון הראשון של שנת 2028.

על פי הודעת נאוויטס, "לצורך מימון פיתוח שלב א' של הפרויקט, נחתמו הסכמי מימון פרויקטלי בין שותפי SEA LION לבין בנק זר ובנקים ומוסדות פיננסיים נוספים. על פי הסכם המימון, יועמדו לחברת הפרויקט של נאוויטס (NPDP) הלוואות בהיקף של כ-650 מיליון דולר לטובת פיתוח שלב א' של הפרויקט. ההון העצמי שתעמיד נאוויטס בגין חלקה בפיתוח שלב א' של הפרויקט צפוי".

גדעון תדמור, מייסד ויו''ר נאוויטס / צילום: דניאל קמינסקי

הניסיון של ממשלת ארגנטינה לעכב את הפרויקט

בחודש ספטמבר האחרון, ממשלת ארגנטינה הוציאה הודעה חריגה בה היא מוחה על חוסר החוקיות של פיתוח מאגר סי ליון, מה שהוביל לירידה זמנית במניה. אך בפועל, אין לארגנטינה דרך מעשית לבטל או לעכב את הפרויקט. איי פוקלנד מנוהלים היום כטריטוריה מעבר לים של בריטניה, ובריטניה הגנה עליהם מפני פלישה ארגנטינאית בשנות ה-80. איי פוקלנד נמצאים בדרום האוקיינוס האטלנטי, על המדף היבשתי שמול ארגנטינה. האיים יושבו לראשונה על ידי מתיישבים צרפתים במאה ה-18, אך ההתיישבות ננטשה עד ניסיון התיישבות נוסף בידי בריטניה ב-1833, שרבים מ-3,500 התושבים באיים הם צאצאיהם.

במשך שנים רבות האיים נתבעו על ידי ארגנטינה הסמוכה, וב-1982 החונטה הצבאית ששלטה אז בארגנטינה פלשה לאיים והשתלטה עליהם, עד שכוח המשלוח הבריטי בתקופת ת'אצ'ר הביס אותם והשתלט עליהם חזרה. ארגנטינה לא ויתרה מאז על התביעה שלה לטריטוריה בדרום האוקיינוס האטלנטי, אך התביעה נשמרה "על אש קטנה" ללא הרבה השלכות בפועל.

לאחרונה גם בוצעה סקירה סביבתית וכלכלית על השפעות פיתוח סי ליון על 3,500 תושבי האי, שצפויים להנות מהכנסות ממיסים בסך של כ-4 מיליארד ליש"ט. כלומר, בחלוקה לתושבים, כל תושבי האי צפויים להפוך למיליונרים בליש"ט. דבר זה ישפיע באופן דרמטי על חייהם של התושבים באיים המרוחקים, בקצה האוקיינוס האטלנטי, שרבים מהם מתפרנסים היום מרעיית צאן.

יו"ר נאוויטס, גדעון תדמור, מסר כי "החלטת ה- FID בפרוייקט SEA LION מהווה הוכחה נוספת ליצירתיות לנחישות של נאוויטס וליכולתה להפוך תגליות שטרם פותחו להצלחות יוצאות דופן. נאוויטס מובילה כעת את פרויקט SEA LION לפיתוח שצפוי לייצר ערך רב למשקיעים ולהביא בשורה גדולה של צמיחה ושגשוג כלכלי חסר תקדים לתושבי פוקלנד".