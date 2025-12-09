17.5 מיליארד דולר: השקעת הענק של מיקרוסופט בהודו

מיקרוסופט הודיעה היום על ההשקעה הגדולה ביותר שלה אי-פעם באסיה: 17.5 מיליארד דולר בהודו בארבע השנים הקרובות, במטרה לקדם את תשתיות הענן והבינה המלאכותית במדינה.

מנכ״ל מיקרוסופט סאטיה נאדלה חשף את ההשקעה בפוסט ב-X לאחר פגישה עם ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, בניו דלהי, ואמר כי מיקרוסופט מחויבת לסייע להודו לבנות את התשתיות, המיומנויות והיכולות הריבוניות הדרושות לעתיד ה-AI שלה. ההשקעה מדגישה את התחרות הגלובלית הגוברת בין ענקיות הטכנולוגיה להתרחב בהודו, שהפכה לאחד השווקים הדיגיטליים הצומחים בעולם.

מנכ"ל מיקרוסופט ביקר בהודו בפגישות עם קובעי מדיניות ובאירועי AI, כאשר החברה חשפה תוכנית השקעה חדשה - הגדולה ביותר שלה עד כה במדינה - מעבר ל- 3 מיליארד הדולר שהתחייבה להם מוקדם יותר השנה.

מיקרוסופט מצטרפת בכך לאלפאבית שהודיעה באוקטובר שתשקיע 15 מיליארד דולר בחמש השנים הקרובות ותקים את אחד ממרכזי ה-AI הגדולים שלה בעולם בעיר ויסאקפאטנאם.

הודו מצידה מציבה יעד להפוך למוקד בינלאומי מוביל בתחום ה-AI והשבבים, ומציעה תמריצים למשיכת יצרני שבבים וחברות טכנולוגיה גדולות.

מיקרוסופט מעסיקה כיום מעל 22 אלף עובדים במדינה, ממשיכה להרחיב תשתיות ענן ומודעות AI, ומתכננת להפעיל מרכז דאטה חדש שיהפוך אותה לנוכחות ה-hyperscale הגדולה ביותר שלה בהודו עד אמצע 2026.