ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם 17.5 מיליארד דולר: השקעת הענק של מיקרוסופט בהודו
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מיקרוסופט

17.5 מיליארד דולר: השקעת הענק של מיקרוסופט בהודו

עוד צעד להגשמת חזונה של הודו הפוך למוקד בינלאומי מוביל בתחום ה-AI, הענן והשבבים • מיקרוסופט מצטרפת לאלפאבית שהודיעה על השקעה של 15 מיליארד דולר במדינה

בועז בן נון 17:16
מנכ''ל מיקרוסופט, סאטיה נאדלה, בכנס ''בילד'' שנערך בשבוע שעבר / צילום: צילום מסך
מנכ''ל מיקרוסופט, סאטיה נאדלה, בכנס ''בילד'' שנערך בשבוע שעבר / צילום: צילום מסך

מיקרוסופט הודיעה היום על ההשקעה הגדולה ביותר שלה אי-פעם באסיה: 17.5 מיליארד דולר בהודו בארבע השנים הקרובות, במטרה לקדם את תשתיות הענן והבינה המלאכותית במדינה.

פרמאונט במהלך נגדי לנטפליקס: מציעה לרכוש את וורנר ברדרס תמורת יותר מ־108 מיליארד דולר
אחרי 15 שנה: האסטרטג הוותיק בוול סטריט שמשנה כיוון לגבי "שבע המופלאות"

מנכ״ל מיקרוסופט סאטיה נאדלה חשף את ההשקעה בפוסט ב-X לאחר פגישה עם ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, בניו דלהי, ואמר כי מיקרוסופט מחויבת לסייע להודו לבנות את התשתיות, המיומנויות והיכולות הריבוניות הדרושות לעתיד ה-AI שלה. ההשקעה מדגישה את התחרות הגלובלית הגוברת בין ענקיות הטכנולוגיה להתרחב בהודו, שהפכה לאחד השווקים הדיגיטליים הצומחים בעולם.

מנכ"ל מיקרוסופט ביקר בהודו בפגישות עם קובעי מדיניות ובאירועי AI, כאשר החברה חשפה תוכנית השקעה חדשה - הגדולה ביותר שלה עד כה במדינה - מעבר ל- 3 מיליארד הדולר שהתחייבה להם מוקדם יותר השנה.

מיקרוסופט מצטרפת בכך לאלפאבית שהודיעה באוקטובר שתשקיע 15 מיליארד דולר בחמש השנים הקרובות ותקים את אחד ממרכזי ה-AI הגדולים שלה בעולם בעיר ויסאקפאטנאם.

הודו מצידה מציבה יעד להפוך למוקד בינלאומי מוביל בתחום ה-AI והשבבים, ומציעה תמריצים למשיכת יצרני שבבים וחברות טכנולוגיה גדולות.

מיקרוסופט מעסיקה כיום מעל 22 אלף עובדים במדינה, ממשיכה להרחיב תשתיות ענן ומודעות AI, ומתכננת להפעיל מרכז דאטה חדש שיהפוך אותה לנוכחות ה-hyperscale הגדולה ביותר שלה בהודו עד אמצע 2026.