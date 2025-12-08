ימים אחרי ההודעה כי נטפליקס רוכשת את וורנר ברדרס דיסקברי בעסקה של 72 מיליארד דולר, פרמאונט מניחה על השולחן הצעה נגדית לרכישת כלל החברה. ההצעה עומדת על 30 דולר למניה ומשקפת שווי כולל של יותר מ־108 מיליארד דולר, הצעה שדירקטוריון WBD דחה רק בשבוע שעבר.

לפי פרמאונט, רכישת וורנר ברדרס דיסקברי בשלמותה עדיפה על פיצול הנכסים בין רוכשים שונים. בעוד נטפליקס ביקשה לרכוש את אולפני וורנר ברדרס ואת שירות הסטרימינג HBO Max בלבד, פרמאונט שואפת לכלול בעסקה גם את רשתות הטלוויזיה כמו CNN ו־ TNT Sports , בטענה ששימור החברה כמקשה אחת הוא האינטרס של בעלי המניות.

הצעת הרכישה נתמכת בהון של משפחת אליסון וקרן רדבירד קפיטל, לצד התחייבויות חוב בהיקף של 54 מיליארד דולר מבנק אוף אמריקה, סיטי ואפולו גלובל.

דיוויד אליסון, יו"ר ומנכ"ל פרמאונט סקיידאנס, אמר בריאיון ל־ CNBC כי החברה נחושה להשלים את העסקה והדגיש כי "אנחנו כאן כדי לסיים מה שהתחלנו". לדבריו, פרמאונט היא זו שהביאה את וורנר ברדרס דיסקברי לשוק ולכן טבעי שתהיה הרוכשת המובילה.

במקביל, עסקת נטפליקס מעוררת חששות רגולטוריים נרחבים בשל איחוד שניים משירותי הסטרימינג הגדולים בעולם. הנשיא דונלד טראמפ ציין כי שיקולי נתח שוק עלולים להוות "בעיה". לפי מסמכים שהוגשו לרשות ניירות ערך האמריקאית, נטפליקס תשלם קנס של 5.8 מיליארד דולר אם העסקה לא תאושר, בעוד WBD תשלם 2.8 מיליארד דולר אם תבחר בהצעה חלופית.