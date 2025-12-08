ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
פרמאונט במהלך נגדי לנטפליקס: מציעה לרכוש את וורנר ברדרס תמורת יותר מ־108 מיליארד דולר

בעקבות הצעת הרכישה של נטפליקס לוורנר ברדרס, פרמאונט מגישה מהלך נגד ומציעה לרכוש את כל וורנר ברדרס דיסקברי לפי שווי של יותר מ־108 מיליארד דולר • ההצעה התומכת באיחוד כל נכסי החברה, בניגוד לפיצול שמציעה נטפליקס

מיטל וייזברג 16:46
דייוויד אליסון, מנכ''ל Paramount Skydance / צילום: ap, Evan Agostini/Invision
ימים אחרי ההודעה כי נטפליקס רוכשת את וורנר ברדרס דיסקברי בעסקה של 72 מיליארד דולר, פרמאונט מניחה על השולחן הצעה נגדית לרכישת כלל החברה. ההצעה עומדת על 30 דולר למניה ומשקפת שווי כולל של יותר מ־108 מיליארד דולר, הצעה שדירקטוריון WBD דחה רק בשבוע שעבר.

לפי פרמאונט, רכישת וורנר ברדרס דיסקברי בשלמותה עדיפה על פיצול הנכסים בין רוכשים שונים. בעוד נטפליקס ביקשה לרכוש את אולפני וורנר ברדרס ואת שירות הסטרימינג HBO Max בלבד, פרמאונט שואפת לכלול בעסקה גם את רשתות הטלוויזיה כמו CNN ו־ TNT Sports , בטענה ששימור החברה כמקשה אחת הוא האינטרס של בעלי המניות.

הצעת הרכישה נתמכת בהון של משפחת אליסון וקרן רדבירד קפיטל, לצד התחייבויות חוב בהיקף של 54 מיליארד דולר מבנק אוף אמריקה, סיטי ואפולו גלובל.

דיוויד אליסון, יו"ר ומנכ"ל פרמאונט סקיידאנס, אמר בריאיון ל־ CNBC כי החברה נחושה להשלים את העסקה והדגיש כי "אנחנו כאן כדי לסיים מה שהתחלנו". לדבריו, פרמאונט היא זו שהביאה את וורנר ברדרס דיסקברי לשוק ולכן טבעי שתהיה הרוכשת המובילה.

במקביל, עסקת נטפליקס מעוררת חששות רגולטוריים נרחבים בשל איחוד שניים משירותי הסטרימינג הגדולים בעולם. הנשיא דונלד טראמפ ציין כי שיקולי נתח שוק עלולים להוות "בעיה". לפי מסמכים שהוגשו לרשות ניירות ערך האמריקאית, נטפליקס תשלם קנס של 5.8 מיליארד דולר אם העסקה לא תאושר, בעוד WBD תשלם 2.8 מיליארד דולר אם תבחר בהצעה חלופית.