נטפליקס הודיעה על רכישת וורנר ברדרס דיסקברי בעסקה היסטורית שמאחדת בין שירות הסטרימינג המוביל בעולם לבין אחד האולפנים הוותיקים והמשפיעים ביותר בהוליווד. לפי ההסכם, בעלי מניות וורנר ברדרס יקבלו 27.75 דולר למניה במזומן ובמניות נטפליקס. שווי ההון בעסקה הוא 72 מיליארד דולר ושווי החברה הכולל מגיע ל-82.7 מיליארד דולר.

לפני השלמת המכירה תבצע וורנר ברדרס את הפיצול המתוכנן של רשתות הכבלים המרכזיות שלה. הרשתות CNN, TBS ו TNT יועברו לחברה עצמאית, מהלך שמנתק את הנכסים הליניאריים הנמצאים בירידה חדה מהנכסים האולפניים והדיגיטליים שמעניינים את נטפליקס. ברבעון האחרון רשמה חטיבת רשתות הכבלים של וורנר ירידה של 23 אחוז בהכנסות על רקע נטישת צופים והיחלשות בתחום הפרסום.

הספריה האיקונית של HBO

הרכישה מסמנת שינוי אסטרטגי חריג עבור נטפליקס. במשך כמעט שלושה עשורים החברה צמחה ללא אולפן משלה והפכה למעצמת בידור באמצעות רכישת תוכן מאחרים, ובהמשך השקיעה גם בהפקות מקור. הרכישה הנוכחית מעניקה לה לא רק את רשת HBO אלא גם את הספרייה האיקונית של החברה שכוללת סדרות כמו הסופרנוס, הלוטוס הלבן, חברים ומשחקי הכס.

בנוסף היא מקבלת את מתחם האולפנים בברבנק ואת ארכיון הסרטים והטלוויזיה הכולל את הארי פוטר ואת היקום של DC. וורנר ברדרס העמידה את עצמה למכירה באוקטובר האחרון לאחר שקיבלה פניות מגורמים שונים. לצד נטפליקס התעניינו גם פרמאונט סקיידנס וקומקאסט . המהלך לווה במחלוקות כאשר פרמאונט טענה כי וורנר ניהלה הליך לא הוגן שהיטיב עם נטפליקס. העסקה צפויה לעבור בחינה רגולטורית משמעותית בארצות הברית ובאירופה. יו"ר ועדת המשפט בבית הנבחרים דרל עיסא כבר התריע בפני הרגולטורים כי מיזוג כזה עלול לפגוע בצרכנים. בנטפליקס טוענים כי התחרות המרכזית שלהם אינה מגיעה דווקא משוק הטלוויזיה אלא מפלטפורמות כמו יוטיוב.

בתוך הוליווד המהלך יצר מתיחות בשל גישתה של נטפליקס להפצה קולנועית. החברה נוהגת להשיק סרטים בבתי קולנוע באופן מוגבל בלבד ולכן יש חשש שהפקות הענק של וורנר יאבדו את מקומן במערכת ההפצה המסורתית.שתי החברות סיימו את שנת 2024 עם הכנסות דומות של כ 39 מיליארד דולר. האולפן שנוסד בשנות העשרים של המאה הקודמת מצטרף כעת לענקית סטרימינג שנולדה כחברה לשילוח DVD באמצעים פשוטים. אם העסקה תאושר היא עשויה להכתיב מחדש את מפת הבידור העולמית ולבסס את נטפליקס כמעצמת התוכן המשפיעה ביותר של העשורים הבאים.