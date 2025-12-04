למה מניית ארית מתרסקת אחרי שהודיעה על הנפקת החברה הבת?

מניית החברה הביטחונית ארית תעשיות , של צבי לוי (46.2%) ובניהולו של חיים שטפלר, צוללת בבורסה ביותר מ-16% אחרי שהחברה החליטה להנפיק לציבור את ההחזקה העיקרית שלה: החברה הבת רשף, מפעל לייצור מרעומים לפצצות שפועלת משדרות.

הסיבה המיידית לנפילה במניה היא שארית מנפיקה את החברה הבת בשווי נמוך מזה של החברה האם. בדרך-כלל, חברת החזקות נסחרת לפי שווי נמוך מזה של החברה הבת (שכן השווי של חברת ההחזקות נגזר משיעור החזקותיה בחברה שבה היא שולטת.

במקרה של ארית, אתמול נסחרה ארית לפי שווי של 5.07 מיליארד שקל. אך היא מעוניינת להנפיק את רשף לפי שווי של 4.3 מיליארד שקל לפני הכסף ועוד 481 מיליון שקל ולהמשיך להחזיק ב-80% ממניות החברה. כלומר, השווי של ארית אמור להיות נמוך מ-4.3 מיליארד שקל ולשקף שווי של כ-3.8 מיליארד שקל בתוספת המזומן שיישאר בחברה (ועוד חברת שירותים לרשף), מה שמביא את החברה לאזור השווי הנוכחי של 4.2 מיליארד שקל, אחרי הנפילה היום. גם השווי הזה לארית עלול להתברר כגבוה מדי, שכן חברות אחזקה נסחרות בדרך כלל בשווי נמוך (דיסקאונט) של 20% ויותר על שווי ההחזקה בחברה הבת.

אנליסט מסביר כי "הם מנפיקים את החברה הבת וכך מגייסים כסף, כשהתוצאה היא שהמבנה החדש שיהיה הוא שארית תהפוך לחברת החזקות. לכן, השוק התאים את התמחור לחברת החזקות". האנליסט אף מבקר ומציין ש"כבר היה עדיף שיגייסו כסף 'פנימה' לארית, בדיסקאונט, ולא ינפיקו ויעשו מבנה כזה".

סיבה נוספת ש"תומכת" גם היא בנפילה במניה היא שארית דיווחה אתמול כי צבר ההזמנות שלה ירד במקצת ל-1.3 מיליארד שקל, לעומת 1.3 מיליארד שקל קודם לכן, נפילה של 20%, אלא שבשוק מסבירים ש"זה לא העיקר, אלא ההנפקה".

רשף צפויה להיכנס למדד ת"א-90

ההנפקה מגיעה אחרי זינוק מדהים בשווי של ארית, של 5,500% תוך פחות מ-3 שנים, לשווי של 5 מיליארד שקל (טרום הנפילה היום). החברה היא אחת משיאניות התשואה בבורסה, בעקבות המלחמות וההתחמשות הגלובלית והקפיצה בביקושים.

רשף טכנולוגיות פועלת בתחום ייצור המרעומים האלקטרוניים. במסגרת התשקיף שפורסם אתמול, ארית תעשיות תמכור 10% ממניותיה של רשף לציבור בהצעת מכר ובתמורה (ברוטו) של 481 מיליון שקל. בנוסף, תנפיק רשף 10% ממניותיה שלה בסכום דומה. לאחר ההנפקה, ארית עצמה תיוותר עם החזקה משמעותית של כ-80% ממניות רשף ובכוונתה להותיר את רשף כזרוע תפעולית רזה. לפי השווי המבוקש לרשף (ככל שיושג), היא צפויה להיכנס למדד ת"א-90 במהלך עדכון המדדים הבא, לצידה של ארית תעשיות הנכללת במדד זה, בעקבות הזינוק במניה כאמור.

בנתונים שפרסמה החברה אתמול, ציינה ארית כי "בכוונת רשף להשתמש בתמורת ההנפקה להרחבה משמעותית של עסקיה, ובכלל זה, הקמה והשקעה בחברות בנות שהוקמו או שבכוונת רשף להקים בארצות הברית, אירופה והודו, ייצור עצמי של חומרי גלם למרעומים לעצמאות ייצורית, רכש חומרי גלם למלאי, ייצור מוצרים למלאי והון חוזר והרחבת סל המוצרים בהתאם לביקוש העולמי הגובר".

עוד דיווחה ארית כי היא צופה הכנסות של 497 מיליון שקל בשנת 2025, לעומת 126.5 מיליון שקל בשנה שעברה. הרווח אשתקד הסתכם ב-60 מיליון שקל. כלומר, החברה נסחרת במכפיל רווח גבוה במיוחד של יותר מ-80, גבוה מזה של חברות הייטק. הבעיה היא גם שבשוק חוששים שבהמשך התוצאות החריגות והחזקות לטובה הללו של ארית לא יימשכו, מה שעשוי לפגוע במניה ובשווי החברה בעתיד.