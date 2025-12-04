מדי שנה בחודש דצמבר בוחנים המשקיעים מחדש את ביצועי התיק שלהם, כדי לבצע בו התאמות לקראת השנה החדשה. בין היתר נשקלות האפשרויות של מימוש השקעות שהניבו רווח יוצא דופן או מכירת מניות לצורך קיזוז מס.

● רשות ני"ע אוסרת על שיווק פיקדון ה-S&P 500 של לאומי

● בחצי מיליארד ש': מה עומד מאחורי הנפקת המניות הסגורה של דוראל?

קיזוז מס מאפשר למשקיעים לצמצם את היקף המס אותו הם משלמים על רווחים שצברו מהשקעה בני"ע. ככלל, על מרבית ההשקעות ההוניות חל מיסוי ריאלי של 25% על הרווח שנוצר ממכירת הני"ע (הפרש בין מחיר המכירה למחיר הקנייה). אם נוצרו למשקיע הפסדים בנכסים פיננסיים מסוימים, הוא יכול לעשות בהם שימוש, באמצעות מכירתם, המקטינה את הרווח שנוצר לו ממכירת השקעות רווחיות, ובהתאם גם את היקף המס שנגבה ממנו.

חודש דצמבר הנוכחי מגיע אחרי עליות של מעל 40% במדדים המובילים בבורסה בת"א, ששברו שיאים בקצב שלא נראה כמותו זה שני עשורים. זה מעלה את השאלה האם לנוכח העליות החדות, המשקיעים בת"א ינצלו את הזמן שנותר עד סוף השנה כדי לממש חלק מהרווחים שצברו, או שאמונתם בשוק המקומי שהניב להם תשואות עודפות תתמוך בהמשך העליות בשוק.

"אנו מתקרבים לסוף שנת 2025, כאשר בימים הקרובים צפויה פעילות של התאמת תיקי השקעות משיקולי מס, כדי לממש או לקזז רווחים, וכן בניית תיקים לקראת שנת 2026", כתב השבוע יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה בת"א. "מעניין לשים לב כי בין מניות מדד ת"א 125, כ־17 מהן עלו ביותר מ־100% מתחילת 2025. לפיכך, נצברו בתיקי ההשקעות רווחים משמעותיים השנה, וייתכן שמשקיעים ינצלו את החודש האחרון של השנה למימוש רווחים והתאמת התיקים".

את העליות בקרב החברות הגדולות הובילו השנה בעיקר מניות הביטוח והפיננסים. כך, לצד חברות הביטוח הגדולות ניתן למצוא בין שיאניות התשואה גם את מניותיהם של בתי ההשקעות מור ומיטב, הודות לכמויות הכספים הגדולות שזרמו אליהן באפיקי החיסכון השונים, וכן הראלי בשווקים שהזניק גם הוא את היקפי הכספים המנוהלים. אליהן ניתן לצרף גם את מניית הבורסה לני"ע עצמה, שנהנתה גם היא מהגאות בשווקים שבאה ליד ביטוי בין היתר בפעילות ערה במסחר.

לצד מניות הפיננסים בולטות לטובה גם המניות הביטחוניות, ובראשן יצרנית המרעומים ארית תעשיות, יצרנית המצלמות המיוצבות נקסט ויז'ן ומשפצת המטוסים מנועי בית שמש. מצטרפות מפתיעות לרשימה הן מניות של יצרניות אנרגיה קונבנציונלית ומתחדשת: משק אנרגיה , דוראל , או.פי.סי ואנלייט . זאת, בשל הצפי להמשך הגידול בביקוש לחשמל (בין היתר עבור טכנולוגיות חדשות) ושיפור בסביבה הרגולטורית והפיננסית של התחום.

לעומת המניות הגדולות שהניבו למשקיעים תשואה תלת ספרתית מתחילת השנה, רק 13 מניות במדד ת"א 125 רשמו ב־2025 תשואה שלילית. אצל יותר ממחציתן היא הייתה חד־ספרתית בלבד. ברשימת היורדות ניתן לציין את מניות הטכנולוגיה נייס , ריטיילורס מקבוצת פוקס, מפעל פלרם של קיבוץ רמת יוחנן ואת חברת הנדל"ן המניב ג'י סיטי של חיים כצמן.

"אין הרבה מה לקזז"

"יש איזו היערכות טכנית של שוק ההון, שתמיד מייצרת תכונה לקראת סוף השנה", מציין אביאל אזואלוס, ראש מחלקת השקעות בפרופאונד בית השקעות. "הרבה פעמים מנהלים או משקיעים בוחרים לממש חלק מהרווח שלהם מכל מיני סיבות. המרכזית היא שבסוף שנה ישנה הזדמנות לבצע התאמות בעיקר בהיבטי מיסוי. אבל חשוב להבין שזה קורה מרצון סובייקטיבי של משקיעים מסוימים, ולא איזשהו מהלך גורף - המשק לא נעצר ב־31 בדצמבר והפעילות הכלכלית נמשכת", מדגיש אזואלוס.

דברים נחרצים אף יותר משמיע עודד מקלר, מנהל השקעות בכיר באי.בי.אי ניהול תיקים. "ישנו איזה מיתוס שהמשקיעים עושים סדר לקראת סוף השנה, אבל זה לרוב לא נכון", הוא אומר. "גופי ההשקעות בוחנים את עצמם באופן תמידי, ולכן אני לא מעריך שפתאום יהיו שינויים גדולים ברמת הכסף הגדול, המקצועי - של המוסדיים, קרנות נאמנות או ניהול התיקים".

מקלר דוחה את הרמיזות כי מהלכי משקיעים רבים קשורים לקיזוזי מס לקראת סוף השנה, כמו מכירת מניות שהרוויחו לצורך קיזוז הפסדים. לדבריו, "אנחנו אחרי שלוש שנים טובות מאוד בארה"ב ובישראל, כך שאפילו מבחינת קיזוזי מס לאנשים פרטיים, אין הרבה מה לקזז. להפך, יש יתרון גדול בדחיית מס - ככל שלא נוגעים וממשיכים עם ההשקעה לאורך זמן, נוצר יתרון של ריבית דריבית".

מנועי העליות של השוק

במבט קדימה, המנהלים מביעים אופטימיות זהירה לגבי המשך העליות בשוק המניות של ת"א. "הרבה כסף זורם לשוק הישראלי", אומר מקלר מאי.בי.אי. "יש הפרשות פנסיוניות אדירות שמכניסות כל הזמן עוד כסף לשווקים. צריך גם לזכור שהמוסדיים הסיטו הרבה כספים לישראל, כך שבהגדרה יותר כסף זורם לכאן. מספיק שפדו מאות מיליונים מגוף שהוא מוטה לחו"ל, ושמו את הסכומים האלה בגוף שיותר מוטה לישראל, וזה בא לידי ביטוי בשוק.

"בנוסף, ככל שהריבית תרד, והיא כבר התחילה את התהליך, הקרנות הכספיות והפיקדונות יאבדו מהאטרקטיביות שלהם, ולכן עוד כסף ירצה להגיע לשוק ההון ולחפש אפיקים שייתנו לו יותר תשואה".

שדות סולאריים של דוראל / צילום: באדיבות דוראל

לצד זאת, מקלר מציין כי ישנם מספר גורמים נוספים שתומכים בהמשך הצמיחה בשוק המקומי. "אנחנו נמצאים במציאות של אופטימיות זהירה. אחרי שנתיים של מלחמה ישנה תקווה שמכאן ממשיכים קדימה למקום טוב יותר. זה בא לידי ביטוי בפחות חרמות, בצמיחה גבוהה יותר ובעסקים עם מדינות חדשות. אני לא חושב שאפשר לצפות לשנה דרמטית כמו שהייתה לנו ב־2025, אבל אלו דברים שיכולים לתת כוח לשוק גם הלאה", הוא מוסיף.

"אם מסתכלים על הדוחות הכספיים שיצאו במהלך החודש האחרון, אנחנו רואים תוצאות טובות, בחלק מהמקרים אפילו טובות מאוד", מוסיף אזואלוס מפרופאונד. עם זאת הוא מסייג כי "הדבר היחיד שמעיב על הדוחות הטובים הוא רמות המכפילים הגבוהות. כך, הרווחים היפים שראינו כבר משקפים רמת תמחור מאוד אגרסיבית בחלק מהמקרים".

להערכתו, "כדי לעשות את הצעד הבא בשוק ההון, החברות יצטרכו להמשיך להציג צמיחה מאוד יפה קדימה. ובעוד שישנם לא מעט דברים חיוביים שיכולים להקפיץ את המשק הישראלי, כמו סיום המלחמה, הרחבת הסכמי אברהם, ירידה בגירעון התקציבי וקיטון במספר ימי המילואים, הרי שמנגד ניכרת האטה של הכלכלות בארה"ב ובאירופה, מה שעשוי להקשות על חברות ישראליות להציג את הצמיחה שנדרשת כדי לעמוד ברמות התמחור של החברות.

"לכן, במבט קדימה אנו קצת קצת פחות אגרסיביים עם אופן ההשקעה שלנו בשוק המניות בישראל. אנחנו מבינים שהפוטנציאל קיים, אבל יותר קשה היום להציג את המספרים האלה, שיתמכו במכפילים של החברות", מסכם אזואלוס.