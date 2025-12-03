חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

1. שוק המניות

8:35

יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח במגמה מעורבת. המניות הדואליות צפויות למשוך מעט את המדדים כלפי מטה, כאשר מניות כמו טאואר , נובה , אורמת , פורמולה מערכות ואנלייט חוזרות עם פערי ארביטראז' שלילים של עד 2%. לצד זאת, החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים הבוקר עליות קלות של עד 0.2%.

שוק המניות התל אביבי חזר להיסחר במגמה חיובית ביום שלישי. מדד ת"א 35 קפץ בכ-1.9%, בעוד מדד ת"א 125 הוסיף לערכו כ-1.7%. בעקבות העליות, שני המדדים שברו שיאים בפעם ה-51 וה-47 בהתאמה מתחילת השנה. כך, מדד ת"א-35 השלים עלייה של מעל ל-50% בתוך שנה. אלו ביצועים עודפים בהרבה למשל על אלה של מדד S&P 500, שעלה (במונחים דולריים) ב-13% בשנה האחרונה. המדד נהנה מירידה במפלס הסיכון הגיאופוליטי כתוצאה מהתייצבות בזירות הלחימה השונות של ישראל.

בין המדדים שהובילו את עליות השערים היה מדד הקלינטק המקומי, שעלה בכ-2.3%, תוך שהוא מזנק ב-30% כמעט מתחילת השנה. המדד כולל את חברות האנרגיה הירוקות, שמקימות שדות של פאנלים סולאריים, כדוגמת דוראל , שמנייתה זינקה ביום אתמול בכ-8%, ועלתה במעל ל-130% מתחילת השנה, לשווי שוק של 5.5 מיליארד שקל. דוראל נמצאת במסע התרחבות במדינת היעד העיקרית שלה - ארה"ב, ויש אופטימיות בקרב המשקיעים לגביה.

בלט לטובה גם מדד הטכנולוגיה שעלה בכ-2.7%, בהובלת מניות השבבים הדואליות טאואר וקמטק . מנגד, בלטה לרעה מניית בית ההשקעות מיטב שירדה ב-5.5%, בעקבות גיוס ענק שבוצע בדיסקאונט משמעותי של כ-10%. עוד בלטו לרעה מניות הנדל"ן: קרסו נדל"ן , ג'י סיטי ועזריאלי .

במהלך המסחר, טיפסה מניית חברת התקשורת הלוויינית גילת בכ-3%, והשלימה עלייה של מעל ל-72% מתחילת השנה. זאת לאחר שהודיעה בשלישי על חוזה בתחום הביטחוני. מדד ת"א-ביטחוניות החדש (שהושק בנובמבר האחרון) עלה מתחילת השבוע ביותר מ-2.5%, לנוכח ההתפתחויות.

אמש בוול סטריט, המדדים המובילים ננעלו בעליות: מדד הדאו ג'ונס עלה בכ-0.4%, S&P 500 עלה בכ-0.3% והנאסד"ק טיפס בכ-0.6%. זאת, לאחר שיום המסחר הראשון של חודש דצמבר (יום ב') הסתכם בירידות שערים. במקביל, הביטקוין זינק במעל 5%, והבוקר ממשיך לעלות ונסחר סביב 93 אלף דולר.

מניית חברת מסדי הנתונים מונגו די.בי זינקה בשיעור חד של מעל 22%, לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי, שהכו את התחזיות באופן משמעותי. החברה הציגה צמיחה חזקה בהכנסות וסיפקה תחזית אופטימית להמשך, מה שנתפס כסימן חיובי לכל סקטור התוכנה הארגונית וה-AI.

מניית אינטל זינקה בכ-8%, לאחר שמינג צ'י קו, אנליסט בחברת TF International analyst, פרסם ברשת החברתית X כי החברה צפויה להתחיל לבנות שבבים עבור אפל למוצרי המקבוק והאייפד פרו שלה החל מ-2027.

עוד בתחום השבבים, מניית מארוול זינקה בכ-10% במסחר המאוחר בוול סטריט, לאחר שתוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי עקפו את תחזיות האנליסטים. החברה גם הציגה תחזית אופטימית להמשך וציינה כי היא מעריכה שהכנסותיה ממרכזי דאטה יצמחו ב-25% בשנה הפיסקאלית הבאה. בנוסף לכך, הודיעה החברה כי תרכוש את סטארט-אפ השבבים Celestial AI תמורת לפחות 3.25 מיליארד דולר במזומן ובמניות.

גם מניית חברת ההלבשה אמריקן איגל אאוטפיטרס קפצה בכ-10% במסחר המאוחר, לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות והרימה את תחזיתה לשנת 2025 המלאה, וציינה כי עונת החגים נפתחה עבורה ברגל ימין.

באסיה, המסחר מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. הניקיי עולה בכ-1.3%, ההנג סנג נופל בכ-1.4%, בורסת שנגחאי יורדת בכ-0.7% והקוספי קופץ בכ-1%. מניית ענק ההשקעות היפני סופטבנק קופצת במעל 7%, לאחר שלושה ימים רצופים של ירידות. מניות השבבים ביפן, כמו טוקיו אלקטרון, לייזרטק, רנסאס אלקטרוניקס ואדוונטסט, רושמות גם הן עליות נאות של בין 5%-7%.

2. שוקי האג"ח

מדד תל גוב-כללי נסחר ביום שלישי בירידה של 0.2%, והשלים מגמה שלילית מתחילת השבוע, שבמהלכה ירד ב-0.5%. הסיבה נובעת, בין היתר, מהחשש לתקציב גירעוני, לנוכח הוצאות הביטחון הכבדות מהמלחמה.

הממשלה תנסה לקדם מחר את גיבושו של תקציב המדינה, כל זאת בשנת בחירות שבה יש קושי לבצע קיצוצים. המשקיעים חוששים מהרחבת הגירעון, שיצריך יותר גיוסי אג"ח ממשלתיות, ומדד זה מגיב בהתאם. מתחילת השנה, הוא עדיין עלה ביותר מ-5%, כך שהיה אטרקטיבי למשקיעים. גם תל בונד 20, ובו 20 האג"ח הקונצרניות הגדולות בשוק, נסחר בשלישי במגמה שלילית דומה. מגמה זו מאפיינת אותו בחודש האחרון, לנוכח גלי גיוסים לא פוסקים של איגרות חוב מצד חברות.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הדולר נחלש ביום שלישי ב-0.25% ונסחר סביב 3.255 שקלים. בעולם, צפויה לדולר תקופה מאתגרת והוא צפוי להיחלש מול המטבעות הגדולים. מארק האפלה, מנהל ההשקעות הראשי של חטיבת ניהול ההון של בנק ההשקעות השוויצרי UBS, גורס כי "אף שהדולר כבר נחלש משמעותית, אנו מעריכים כי יירשם פיחות נוסף במהלך החודשים הקרובים. אנו שומרים על דירוג אטרקטיבי לאירו, לדולר האוסטרלי ולכתר הנורבגי".

בגזרת הסחורות, מחיר הנפט נסחר בירידה קלה לכיוון 59 דולרים לחבית. האנליסטים סבורים כי יש סיכוי שהנפט ימשיך להיחלש, על רקע הדשדוש בשיחות השלום בין רוסיה לאוקראינה.

4. מאקרו

בנק ישראל צפוי להמשיך לנהוג בזהירות במדיניות הפחתות הריבית העתידיות שלו, כך מעריכים בבית ההשקעות פסטרנק שוהם. הכלכלנים מזכירים כי לאחר כמעט שנתיים של המתנה, בנק ישראל הפחית בשבוע שעבר את הריבית ב-0.25% לרמה של 4.25%. "ההחלטה התאפשרה בזכות התכנסות האינפלציה חזרה ליעד והתחזקות השקל".

אז האם עידן הכסף היקר מאחורינו? שואלים בפסטרנק שוהם. "הדעות חלוקות. הנגיד עצמו ניסה לצנן ציפיות כשהדגיש שהאי־ודאות עדיין גבוהה, וכי הורדה מהירה מדי של הריבית עלולה להצית מחדש לחצים אינפלציוניים. תחזית חטיבת המחקר צופה ריבית של כ-3.75% בעוד שנה, אך חלק מהכלכלנים בישראל מעריכים מהלך מהיר יותר".

בארה"ב, צפוי להתפרסם בהמשך היום מדד התעסוקה של ADP. ב-CNBC מדווחים כי המדד צפוי לשקף שוק תעסוקה יחסית יציב ולסייע לפדרל ריזרב לגבש את מדיניותו לקראת החלטת הריבית בשבוע הבא. בינתיים, הציפיות להורדת ריבית של רבע אחוז רק הולכות ועולות, כאשר ההסתברות שמתמחרים השווקים להורדה עלתה לכ-89%.

5. תחזית

האם הכסף (silver) חוזר והופך למתכת הפופולרית עבור המשקיעים? כלכלני הבנק השוויצרי יוליוס בר מציגים תמונה מורכבת. מחיר הכסף, אומרים בבנק, "ידוע בתנודות מחירים חדות ומהירות, אך השנה מסתמנת כשנה יוצאת דופן במיוחד. מאז תחילת נובמבר עלה מחיר הכסף ביותר מ-20%, ואפשר שמחירו יכפיל את עצמו השנה - לראשונה מאז 1979".

בבנק סימנו שני גורמים שהציתו מחדש את הראלי. "ראשית, הוספת הכסף לרשימת המינרלים החיוניים של ארה"ב, ושנית, עלייה בציפיות להפחתת ריבית נוספת בארה"ב. במקום לשפר את התמונה הפונדמנטלית, אנו סבורים ששני הגורמים הללו בעיקר העצימו את מצב הרוח השורי.

"במילים אחרות, אנו מאמינים שמחיר הכסף עלה מהר מדי ובחדות רבה מדי - ולכן אנו מורידים את הערכתנו הטקטית ל"נייטרלי", סיכמו בבנק.