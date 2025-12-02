אנליסטים מעריכים: האם וול סטריט תזכה לראלי של סוף שנה?

אחרי התקופה הקשה שעברה על השווקים שמעבר לים בתחילת נובמבר, המדדים המובילים בוול סטריט רשמו בשבוע חג ההודיה החולף התאוששות מרשימה: מדדי הנאסד"ק וה-S&P 500 עלו בכ-3.7% ובכ-4.9%, בהתאמה, כאשר הדאו ג'ונס טיפס בכ-3.2%.

כך, בסיכום חודש נובמבר התנודתי, מדד ה-S&P 500 עלה בכ-0.1%, הדאו ג'ונס סגר עלייה של 0.3% והנאסד"ק ירד בכ-1.5%. כעת, אנליסטים מנסים להעריך האם נזכה לראות "סנטה קלאוס ראלי" - רצף העליות העונתי שנרשם לעתים במהלך תקופת חג הכריסמס בדצמבר.

את חודש דצמבר וול סטריט פתחה באדום, לאחר חמישה ימים רצופים של עליות בשבוע חג ההודיה החולף. מדד הנאסד"ק ירד בכ-0.4%, ה-S&P 500 איבד מערכו כ-0.5% והדאו ג'ונס נפל בכ-0.9%. ג'ונתן קרינסקי, אנליסט טכני ראשי ב-BTIG, אמר למרקטוואץ' כי ה-S&P 500 היה מוּעד ל"הנגאובר" לאחר הזינוק בחג ההודיה. "בעוד שייתכן מאוד שדצמבר ייסגר בירוק, כמו בנובמבר, הדרך להגיע לשם ככל הנראה תהיה שוב תנודתית למדי", הוא ציין.

הורדת הריבית המסתמנת תומכת בשווקים

במרקטוואץ' מציינים כי לנוכח נפחי המסחר הנמוכים שנרשמו בשבוע שעבר, במהלכו, כאמור, חל חג ההודיה בארה"ב (ביום חמישי לא התנהל מסחר וביום שישי התקיים יום מסחר מקוצר), התנהגות השווקים השבוע תבהיר מעט את ההיתכנות לראלי סוף־שנה. נוסף על כך, סדרת נתוני מאקרו שיפורסמו במהלך השבוע, בהם מדד התעסוקה של ADP ומדד ה־PCE (מדד האינפלציה המועדף על הפד), צפויה במידה רבה להכריע את הכיוון שאליו ילכו השווקים לקראת סוף 2025.

הנתונים יהיו קריטיים במיוחד לשווקים שמעבר לים, בעיקר מכיוון שהחולשה המסתמנת בשוק העבודה האמריקאי הייתה זו שהכריעה את הכף לטובת שתי הפחתות הריבית האחרונות שביצע הפד. זאת, כאשר הציפיות ההולכות וגוברות בשוק להורדת ריבית בדצמבר (השווקים מתמחרים הורדה בסבירות של כ־87%), היו בין הגורמים הבולטים שהניעו את העליות שנרשמו בוול סטריט בעת האחרונה. גם הדיווחים על כך שקווין האסט, היועץ הכלכלי הבכיר של טראמפ, אשר מחזיק בגישה "יונית" יותר מזו של יו"ר הפד הנוכחי ג'רום פאוול, הוא המועמד המוביל להחליפו, תמכו בשווקים בשבוע החולף.

פול מרינו, סמנכ"ל הכנסות בחברת Themes ETFs, מציין כי השוק נכנס לעונת ה"סנטה ראלי" עם תנאים כמעט קלאסיים. לפי מרינו, עשרת ימי המסחר האחרונים של דצמבר ושני הימים הראשונים של ינואר סיפקו מאז 1950 תשואה ממוצעת של כ-1.3% ב-S&P 500. הירידה של כ-3% בנובמבר עשויה לייצר קרקע לתיקון כלפי מעלה, אך התזוזה המשמעותית תלויה לדבריו בהחלטת הריבית של הפדרל ריזרב ב-10 בדצמבר.

מסחר ה-AI משנה צורה

חלק מהאנליסטים רואים גם את ההתפתחויות האחרונות בתחום ה-AI ככאלו שעשויות לתמוך בעליות נוספות בשווקים - ומציינים בפרט את מודל ה-AI החדש שחשפה אלפאבית, ג'מיני 3, שסייע להחיות את מסחר ה-AI בשבוע החולף. בחברת השקעות הטק Coatue Management מציינים התפלגות במסחר ה-AI בין חברות המשויכות לאלפאבית (גוגל) שהתרוממו בימים האחרונים - הבולטת ביניהן היא ברודקום , שעבדה יחד עם גוגל על פיתוח שבבי הטנזור שלה (בהם השתמשו, בין היתר, כדי לאמן את ג'מיני 3) - לחברות המשויכות ל-OpenAI, כמו אנבידיה , אורקל ו-AMD .

שבבי הטנזור של גוגל מגבירים את התחרות בתחום הבינה המלאכותית, והחברה עשויה באמצעותם לנגוס בנתח השוק של אנבידיה בכל הקשור לשבבים הנדרשים לאימון מודלים גדולים של AI. ג'ון גרימלי, מייסד חברת ייעוץ ההשקעות מבוססת־הטכנולוגיה Independence Square Advisors, אמר למרקטוואץ' כי באלפאבית "מצאו דרך חדשה לבנות מחשוב מבלי לשלם הוצאות ענקיות על השבבים של אנבידיה".

יש אנליסטים שרואים את ההתפתחויות האחרונות כחיוביות עבור מסחר ה-AI ככלל. רייאן דטריק, אסטרטג שווקים ראשי ב-Carson Group, מציין כי ביום שלישי האחרון, ה-S&P 500 עלה בכ-0.9%, בעוד שמניית אנבידיה - שמשקלה כ-7% מתוך מדד הדגל האמריקאי - ירדה בכ-2.6%. מדובר ביום בו המדד רשם את העלייה הגדולה ביותר שלו במקביל לירידה של אנבידיה ב-2.5% או יותר מאז יולי 2022, ודטריק רואה בכך כסימן פוטנציאלי לכך שמסחר ה-AI יוכל להמשיך להניע עליות נוספות בוול סטריט בזמן הקרוב, גם אם אנבידיה לא תהיה המובילה היחידה בשוק.

יותר מניות מצטרפות לעליות

אנליסטים רבים הזכירו את רוחב השוק (היחס בין כמות המניות העולות ביחס ליורדות) הנמוך שנרשם במהלך השוק שורי בחודשים האחרונים, שהובל בעיקר על־ידי ענקיות הטכנולוגיה הגדולות, כסיבה לדאגה. במרקטוואץ' מציינים כי ב-20 בנובמבר, אחוז המניות מתוך ה-S&P 500 שנסחרו מעל הממוצע הנע של 200 יום שלהן ירד ל-47.31, הרמה הנמוכה ביותר מאז יוני.

עם זאת, היחס מאז טיפס מעט, כאשר בראלי שנרשם בשבוע האחרון הייתה בולטת גם ההשתתפות של מניות ביטוח הבריאות, מוצרי הצריכה וסקטורים נוספים שיותר התקשו לאחרונה - ואחוז המניות שנסחרו מעל לממוצעים ארוכי־טווח שלהם עמד על מעל 54%.

דטריק מציין כי רוחב השוק לעתים מכתיב את המחירים קדימה, כך שהשתתפות רחבה יותר בעליות עשויה לסמן שהמדדים ימשיכו לטפס בטווח הקצר.

מה הדובים אומרים

יש גם מי שמאמינים שסנטה לא יגיע השנה לוול סטריט. "אף אחד מהחודשים השנה לא התנהג באופן בו התנהג בעבר מבחינה עונתית", אמרה ליאהו פייננס איימי וו סילברמן, אסטרטגית ב-RBC Capital Markets.

ביאהו פייננס כתבו כי השנה הנוכחית הוכיחה פעם אחר פעם כי איננו בעיצומו של מחזור מסחר רגיל - וציינו את הנפילה שחלה בעקבות חשיפת מודל ה-AI הסיני דיפסיק (Deepseek) בפברואר; את הטלטלה העזה שנרשמה בעקבות תוכנית המכסים האגרסיבית של הנשיא טראמפ באפריל; וכן את התנודתיות החריפה שנרשמה בשבועות האחרונים, על רקע החששות מפני הערכות שווי מנופחות בתחום ה-AI.

"אני לא יודעת אם נקבל את ה'סנטה ראלי' הזה השנה", אמרה סילברמן, "אבל אנחנו ללא ספק נקבל אולי עוד בור של תנודתיות או ראלי של תנודתיות". סילברמן ציינה כי ישנו סנטימנט דובי יותר בשוק האופציות כעת, וכי משקיעים רוכשים יותר הגנה מפני דאונסייד, במקום להישען על החוזק העונתי בשוק המניות.

עומאר אגילר, מנכ"ל ואסטרטג השקעות ראשי של Schwab Asset Management, בחר להתייחס לצורה החלקית שבה התקבלו נתוני מאקרו לאחרונה, בעקבות השבתת הממשל האמריקאי, וכן לסימנים שמתחילים להעיד על רוטציה מאזורים יקרים וספקולטיביים יותר, כמו טכנולוגיה וביטקוין, לסקטורים דפנסיביים, כמו ביטוח בריאות. "אנחנו רואים הרבה פיזור וסתירות בהרבה דברים. ראינו חלקים במסחר המומנטום שמתחילים להתרופף", אמר אגילר ליאהו פייננס.

לדברי אגילר, בעוד שהפחתת ריבית מצד הפדרל ריזרב בדצמבר עשויה להוביל את השוק כלפי מעלה, אין הבטחה לכך שהדבר אכן יקרה. "ההזדמנויות לקטליזטור שיניע את השוק מעלה לא נראה כל כך חזק הפעם", הוא אמר.