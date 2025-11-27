הבנקים הגדולים בארה"ב מעריכים: מה יקרה ל-S&P 500 בשנה הבאה?

בימים האחרונים, אנו עדים לגל של תחזיות חדשות למדד ה-S&P 500 במבט קדימה ל-2026, כאשר מספר בנקים גדולים ברחבי העולם סיפקו הערכות אופטימיות למדי. מנגד, יש גם מי שצופה למדד תחזיות משמעותית יותר קודרות.

● המדד הביטחוני החדש בת"א לא מתרומם, ואיפה יש הזדמנות?

● "שוק משעמם שהחל לבעוט": חברות הפארמה הן ענקיות הטק הבאות?

בדויטשה בנק העריכו מוקדם יותר השבוע כי מדד הדגל האמריקאי יגיע ל-8,000 נקודות עד סוף 2026 - מה שמשקף לו אפסייד מרשים של מעל 17%. "יעד 8,000 הנקודות ל-2026 שקבע אסטרטג השוק האמריקאי שלנו - האנליסט האופטימי ביותר שלנו - ראויה לציון, בשל תחזיות העבר המדויקות שלו", ציינו בבנק. הבנק צופה גם רווחים חזקים ב-2026, עם שיעור צמיחה של כ-14%.

עוד אמרו בבנק, כי 2026 צפויה להיות "הכל חוץ ממשעממת", וכי ההתפתחויות המואצות בתחום ה-AI ימשיכו לשלוט בסנטימנט בשווקים. "לנוכח הקצב של ההתקדמות הטכנולוגית, קשה להאמת שזה לא יתורגם לעליות משמעותיות בפרודוקטיביות קדימה. עם זאת, זהויות המנצחות והמפסידות [במרוץ ה-AI] ייקבעו על בסיס שילוב מורכב של משתנים שנמצאים עודם בהתפתחות, ורבים מהם עשויים לא להיות ברורים לגמרי עד אחרי שנת 2026".

בנק HSBC צופה שה-S&P 500 יגיע לרמה של 7,500 נקודות עד סוף 2026. כ-10% מעל שערו היום. על פי הבנק, גל ההשקעות האדיר ב-AI ימשיך ואף יתגבר ב-2026, כשמרוץ החימוש בתחום מייצר ביקוש עצום לתשתיות מחשוב, שבבים, ענן ושירותי תוכנה. בבנק מדגישים כי גם אם יש חששות מבועה, ההיסטוריה מראה שרצפים של ראלי יכולים להימשך זמן רב. לכן, הם ממליצים להרחיב את החשיפה לעסקי ה-AI, מתוך אמונה שהמומנטום עוד לא הסתיים.

גם בג'יי. פי. מורגן מספקים תחזית אופטימית, עם תרחיש בסיס לרמה של 7,500 נקודות עד סוף 2026 וצמיחה של בין 13% ל-15% ברווחי חברות ה-S&P 500. בבנק מציינים כי הרקע לתרחיש הבסיס, הוא ציפייה לשתי הורדות ריבית נוספות של הפדרל ריזרב בתחילת השנה הבאה, לאחריה תחול הפסקה. עם זאת, בבנק ציינו כי "במידה שהפדרל ריזרב יפחית את הריבית יותר מהמצופה (בשל שיפור בדינמיקה של האינפלציה), אנו רואים אפסייד גדול יותר וצופים שה-S&P 500 יחצה את רף ה-8,000 נקודות".

בבנק ההשקעות ציינו כי אחד החסרונות של הצמיחה המסיבית בתחום ה-AI, נעוץ בכך שהיא "מתרחשת בתוך כלכלה מפולגת בצורת K". הכוונה למצב בו נוצר פער הולך וגובר בין העסקים הקטנים ומשקי הבית במעמד הביניים, שחווים קשיים כלכליים, לעומת הצמיחה המואצת של עסקים גדולים ומשקי בית בעלי הכנסה גבוהה. לדברי ג'יי. פי. מורגן, הדבר מייצר שוק של "המנצח לוקח הכל". "בסביבה כזו, הסנטימנט בשווקים צפוי להמשיך להיות חשוף לתנודות חדות, כפי שראינו השנה ובמיוחד לאחרונה", כתבו האנליסטים של הבנק.

האם יימשך המעבר למניות הדפנסיביות?

במורגן סטנלי הציבו השבוע ל-S&P 500 יעד של 7,800 נקודות עד סוף 2026 - גם במקרה הזה, אפסייד משמעותי של כ-15%. נוסף על כך, בבנק צופים כי רווחי החברות הכלולות במדד הדגל יצמחו בכ-17% - שיעור גבוה מהקונצנזוס בשוק. האסטרטג הראשי של הבנק, מייק ווילסון, ציין כי הוא רואה את התנודתיות שנרשמה בימים האחרונים בוול סטריט כהזדמנות "לקנות את הירידות".

אחד מההיבטים המעניינים בתחזית של מורגן סטנלי הוא היעדר מניות הטכנולוגיה הגדולות מרשימת המניות המומלצות שלו. ווילסון מאמין כי ייתכן ש"שבע המופלאות" יעברו תיקון מסוים ביחס ליתר השוק, אך גם שהמגמות בכלכלה האמריקאית, ביניהן תחזיות הרווחים של החברות, מתווה הורדות הריבית הצפוי והתייצבות המחירים, מטיבות עם סקטורים דפנסיביים יותר כמו מניות קטנות, ביטוחי בריאות, פיננסים ותעשייה.

במרקטוואץ' ציינו אתמול כי סקטור ביטוחי הבריאות ב-S&P 500 מוביל את העליות במדד הדגל האמריקאי החודש, ונמצא בדרך להציג את הביצועים הטובים ביותר שלו מאז אפריל 2020, אז מגפת הקורונה הסבה רוח גבית למניות הפארמה והבריאות. העלייה בסקטור מתרחשת על רקע מגמה שנרשמה בשבועות האחרונים של מעבר מאזורים יקרים וספקולטיביים יותר של השוק, כמו טכנולוגיה, ביטקוין ו-AI, לסקטורים דפנסיביים יותר.

הסקטור עלה בקרוב ל-10% מתחילת החודש, כאשר 25% מהמניות הכלולות בו נסחרו אתמול בשיאים של 52 שבועות - הרבה מעל הנתון של 8% שנרשם בקרב מדד ה-S&P 500 הרחב. לפי Turning Point Market Research, מבחינה היסטורית, ביצועים ברמה זו הובילו לרוב לתשואות שנתיות חזקות למניות הבריאות.

משבית השמחות שבחבורה: בנק אוף אמריקה

בעוד שבנקי השקעות נחשבים רבים פרסמו תחזיות אופטימיות, בבנק אוף אמריקה מפרסמים תחזית צוננת בהרבה למדד ה-S&P 500 ב-2026. הבנק מעריך שמדד הדגל האמריקאי יציג "תשואות צנועות" במהלך השנה הבאה, וקובע לו מחיר יעד של 7,100 נקודות עד סוף השנה - המשקף אפסייד של מעט פחות מ-5%.

בדומה לבנקים האחרים, בבנק אוף אמריקה צופים צמיחה סולידית של 14% ברווחי החברות, אך שם מוסיפים הסתייגות לפיה רווחים אלו אולי לא יתורגמו לעליות משמעותיות בשווקים. הבנק העלה את המלצתו לסקטור מוצרי הצריכה הבסיסיים ל'משקל־יתר', ובמקביל הוריד את המלצתו לסקטור המותרות ל'משקל־חסר'.

סביטה סוברמניאן, אסטרטגית בכירה בבנק, ציינה כי "הנזילות היא בשיאה היום, אך הכיוון הוא ככל הנראה פחות ולא יותר - פחות רכישה עצמית של מניות (Buyback), יותר הוצאות הון, פחות הורדות ריבית של הבנק המרכזי לעומת השנה, ומצב בו הפד מפחית ריבית רק אם הצמיחה חלשה".

באשר לבינה מלאכותית, הבנק הזהיר כי במבט קדימה, צפוי "כיס אוויר" בתחום ה-AI. לדבריו, בעוד שרוחב השוק (היחסית נמוך) ומכפילי הרווח הגבוהים "מתחרזים עם שנת 2000" - אז התפוצצה בועת הדוט-קום - הסביבה של היום היא שונה מכיוון שההקצאות למניות נמצאות בשיעור נמוך יותר, צמיחת הרווחים היא תומכת והספקולציה היא פחות קיצונית. לצד זאת, הבנק הזהיר כי היכולת של ה-AI לייצר החזר על ההשקעות תתברר רק בהמשך, מכיוון שכוח מחשוב מהווה צוואר בקבוק של התעשייה, בעוד שתזרים המזומנים של החברות שנועד לכסות את הוצאות הענק של ה-AI הולך ואוזל.