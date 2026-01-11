הקונגלומרט הביטחוני האמירותי אדג' אישר את רכישת החברה הביטחונית הישראלית עין שלישית , בעסקה שנסגרה בינואר אשתקד. עתה, האסיפה הכללית של החברה הישראלית צפויה להתכנס ב־15 בפברואר כדי לאשר את מתווה העסקה הסופי גם מצידה.

חברת עין שלישית מפתחת מערכות אלקטרו־אופטיות שמשלבות יכולות בינה מלאכותית, כשהעסקה עם אדג' כוללת השקעה של 10 מיליון דולר בתמורה לכ־30% ממניות החברה - ובכך תהפוך לבעלת המניות הגדולה בחברת עין שלישית. שווי השוק של החברה עומד על כ־138 מיליון שקל, לאחר עלייה של כ־42.5% בשנה החולפת.

בהודעה מצויין כי לא נסגר סופית מתווה המיזם המשותף שעליו דיברו החברות, עם השקעה בסך כ־12 מיליון דולר. מהלך שלפחות לפי התכנון הראשוני אשתקד ייעד אחזקות של 51% לחברת אדג' בחברה המשותף, 43% לעין שלישית, וצד שלישי עם 6%.

אדג' היא קונגלומרט טכנולוגיה וביטחון מאיחוד האמירויות, שהוקם בנובמבר 2019. הקבוצה מאגדת יותר מ־25 חברות חברות המתמחות בפתרונות צבאיים ואזרחיים ומעסיקה יותר מ־12 אלף עובדים. החברה פועלת ב־140 מדינות, וצבר ההזמנות שלה עומד על 12.8 מיליארד דולר. הקבוצה מתמקדת בפיתוח טכנולוגיות מתקדמות, כולל מערכות בלתי מאוישות, לוחמה אלקטרונית, סייבר , מערכות אוויריות, יבשתיות וימיות, וכן מערכות נשק מדויקות. מטרתה לספק פתרונות חדשניים ומהירים לשוק הביטחוני והאזרחי, תוך שיתוף פעולה עם שותפים בינלאומיים ואימוץ טכנולוגיות מתקדמות כמו אוטונומיה, רובוטיקה וחומרים חכמים.

עין שלישית הוקמה ב־2010, והונפקה ב־2021. החברה עוסקת בפיתוח פתרונות מתקדמים מבוססי בינה מלאכותית למערכות אופטיות וכלים אוטונומיים, עם דגש על תחומי הביטחון וההגנה . החברה מתמחה ביישומי AI בקצה , ומספקת טכנולוגיה לעיבוד תמונה בזמן אמת , במטרה לאפשר מעקב ובקרה בתנאים מאתגרים.

פתרונות החברה מספקים תגובה מהירה לאיומים משתנים , כולל הגנה מפני כלי טיס בלתי מאוישים ורחפנים , תחום שניכר כי מדינת ישראל לא הייתה מוכנה אליו במלחמת חרבות ברזל . מוצרי עין שלישית מתוכננים להיות ניידים ולפעול 24/7, תוך מתן מענה אופטימלי ליחידות מבצעיות בשטח. הפתרונות מתמקדים בשילוב בין בינה מלאכותית לבין מערכות הגנה ובקרת ביטחון.