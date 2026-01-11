חברת השבבים הישראלית שזינקה בכ-60% ביום אחד בוול סטריט

שני ימי המסחר האחרונים של השבוע הסתיימו בוול סטריט במגמה חיובית. במצטבר, מדד נאסד"ק עלה בימים חמישי-שישי ב-0.4%, מדד S&P 500 התחזק ב-0.7% ומדד דאו ג'ונס טיפס ב-1%.

● תזנק ב-40%? סולאראדג' מקבלת המלצה חיובית ראשונה אחרי חודשים רבים

● רוצים לדעת מה תעשה הבורסה בתל אביב השנה? תקראו את הראיון הזה

אלה המניות הישראליות שבלטו במסחר:

תעלומה: מה הקפיץ את מניית ולנס ב-59% ביום שישי?

זינוק יוצא־דופן נרשם במניית ולנס ביום שישי: המניה קפצה ב-59% במחזור מסחר עצום, שגבוה יותר מפי 30 מיום מסחר ממוצע במניה. בסיום שבוע המסחר, ולנס ננעלה במחיר של 2.48 דולר, שמשקף לחברת השבבים מהוד השרון שווי שוק של 254 מיליון דולר. למרות הזינוק המרשים שמגיע ל-74.6% מתחילת 2026, הוא מגיע אחרי ירידה של כ-45% במחיר מניית ולנס ב-2025, כך שהיא חזרה לרמות המחירים שבהן היא נסחרה בקיץ האחרון.

ולנס, המנוהלת כיום על־ידי יורם זלינגר, שנכנס לתפקידו לאחרונה, הפכה לחברה ציבורית בבורסת ניו יורק, כשמוזגה לחברת SPAC בשנת 2021, לפי שווי של 1.1 מיליארד דולר. החברה מפתחת שבבים שמיועדים הן לתחומי האודיו-וידאו, והן לתעשיית הרכב. בשבוע שעבר, היא דיווחה על זכייה בחוזה תכנון חדש, במסגרתו השבבים שלה ישולבו במערכות עזר לנהג (ADAS) של יצרן OEM בתחום הרכב, המשרת את השוק הסיני. עם זאת, הקפיצה במניה לא הגיעה מיד אחרי הדיווח שפורסם ביום שלישי.

ייתכן שהזינוק במניה קשור לציוץ ב-X ולפוסט ברשת החברתית רדיט שפורסם על־ידי "Serenity" - משתמש לא מזוהה בשמו, אך כזה שמוכר כמי שמנתח מניות קטנות. בציוץ ובפוסט נכתב על טעות בשל פרסום שגוי באחד האתרים בנוגע להיקף מלאי גדול של ולנס, כשלפי הפוסט מדובר בנתון שנוגע לחברה בעלת סימול דומה שנסחרת בכלל בקנדה; אותו צייצן הוסיף שהנתון נכנס לאלגוריתמים שונים וכך הטעות נגררה. בפועל, היקף המלאי של ולנס נמוך בהרבה, יש לה כ-93 מיליון דולר בקופה ואין לה חוב.

מהחברה לא נמסרה תגובה. נציין שישנם ארבעה אנליסטים שמסקרים את ולנס, ולפי נתוני וול סטריט ג'ורנל כולם חיוביים. באופנהיימר, למשל, ההמלצה על מניית ולנס היא "תשואת־יתר", במחיר יעד של 4 דולר, כך שלאחר הזינוק ביום שישי, מדובר על מחיר יעד שמשקף אפסייד של עוד 61.3%.

מניית נובה בשיא אחרי עלייה של 13.5% בשבוע

מניית נובה עלתה ביום שישי ב-4.9% לאחר ירידה קלה ביום חמישי, ובסך הכול טיפסה במהלך השבוע האחרון ב-13.5% והגיעה לשיא. המניה נסחרת כיום במחיר של מעל 394 דולר, שמשקף לחברה שווי שוק של 11.7 מיליארד דולר.

נובה, יצרנית ציוד לבדיקת תהליכי הייצור של שבבים, מנוהלת על־ידי גבי ויסמן. היא צפויה לפרסם את דוחות הרבעון הרביעי ושנת 2025 ב-12 בפברואר, ואנליסטים מצפים שהיא תציג צמיחה בשיעור דו־ספרתי בהכנסות ובשיעור חד־ספרתי גבוה ברווח הנקי למניה. תחזית החברה, כפי שפורסמה לצד הדוחות הרבעוניים הקודמים, הייתה להכנסות של 215-225 מיליון דולר ברבעון הרביעי ולרווח נקי של 2.02-2.2 דולר למניה. המנכ"ל ויסמן אמר אז שנובה צופה שנת שיא ב-2025, ומעריכה שהצמיחה תימשך גם ב-2026, בהסתמך על הביקוש הגובר לשבבים בתחום הבינה המלאכותית.

בשבוע שעבר, בבנק ההשקעות קנטור פרסמו סקירה לקראת דוחות חברות התעשייה, והעריכו שיחס הסיכון/סיכוי במניית נובה מאוזן. האנליסטים מציינים שלנובה יש היסטוריה של עקיפת תחזיות בכל רבעון מאז 2018, וצופים תוצאות רבעוניות גבוהות מתחזיות הקונצנזוס. להערכתם, הנהלת החברה תספק תחזיות שמרניות לרבעון הראשון, ושהרבעון השני יהיה דומה בהכנסות לראשון (כ-225 מיליון דולר בכל אחד, להערכת קנטור). למרות שהציפיות של קנטור לדוחות הקרובים של נובה מתונות למדי, הם מדגישים שהם "שוריים מתמיד" כלפי המניה, בזכות האצת המעבר לתהליכים מתקדמים שמחייבים בקרת תהליכים גוברת, ומוסיפים כי נובה נמצאת בעמדה ייחודית ליהנות מהמגמה. מניית נובה מומלצת על־ידי קנטור בהמלצת "תשואת־יתר" במחיר יעד של 420 דולר, שגבוה ב-6.6% מהמחיר הנוכחי בנאסד"ק.

מניית אודיטי נחלשה, אך האנליסטים חיוביים

ירידה של 8% במניית אודיטי טק ביום שישי הובילה את המניה לשפל של למעלה משנה. חברת הטכנולוגיה לעולם היופי נסחרת כיום בנאסד"ק לפי שווי של 2 מיליארד דולר, כשמחיר המניה גבוה רק מעט ממחיר ההנפקה הראשונית שלה בקיץ 2023 (מחיר נוכחי של 35.42 דולר, לעומת 35 דולר בהנפקה). בשיא בשנה שעברה, המניה הגיעה ליותר מ-77 דולר, כך שמאז היא נחלשה בכ-54%.

אודיטי טק מנוהלת על־ידי אורן הולצמן. בימים האחרונים לא היה גורם אחד בולט שיכול להסביר את החולשה במניה. בשבוע שעבר, החברה דיווחה על עזיבת מנהל המדע הראשי ב-Oddity Labs, ד"ר עידו בצ'לט, אך הוסיפה בדיווח שלעזיבה אין השפעה על הפעילות או התחזיות. במקביל, באתר המשקיעים Simply Wall Street בחנו האם בעקבות החולשה בה, מניית אודיטי טק מעניינת להשקעה. לפי הניתוח באתר, על בסיס מודל DCF הם מצאו שהמניה מוערכת בחסר, בעוד שעל בסיס מכפיל רווח היא מוערכת להערכתם ביתר.

נכון להיום, לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, יש 12 אנליסטים שמסקרים את מניית אודיטי טק: תשעה חיוביים והיתר נייטרליים. מחיר היעד הממוצע שלהם למניה הוא 63.91 דולר, גבוה ב-80% מהמחיר הנוכחי. לפי ממוצע תחזיות האנליסטים, תוצאות החברה ב-2025 יצביעו על צמיחה של 24.9% בהכנסות לכ-808 מיליון דולר והרווח הנקי למניה יגדל ב-9.2% ל-2.14 דולר.