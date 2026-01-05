אחרי חודשים ארוכים, חברת סולאראדג' זוכה להמלצה חיובית: בית ההשקעות אוסקר גרוס והחברה האם שלה, מקור, ממליצים על המניה בהמלצת "תשואת יתר" במחיר יעד של 44 דולר - פרמיה של 40.3% על מחיר המניה בנאסד"ק.

סולאראדג', בניהולו של שוקי ניר, מספקת פתרונות טכנולוגיים לתעשיית האנרגיה הסולארית. בשנה האחרונה החברה מתחילה להתאושש מהמשבר שעברה קודם לכן והפיל את המניה משיא של כמעט 370 דולר ב-2021 לשפל של פחות מ-10.5 דולר ב-2024. ב-2025, על רקע תוכנית ה-turnaround, החברה חזרה לייצר תזרים חיובי ופועלת להחזיר לעצמה נתחי שוק שאיבדה, והמניה זינקה ב-112%.

עם זאת, כיום רוב האנליסטים עדיין "יושבים על הגדר": לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, 21 אנליסטים נייטרליים בנוגע למניה ו-6 שליליים- ללא אף המלצה חיובית עד עכשיו.

האנליסטית דפנה יגור מקור כותבת כי "אנו מאמינים שתהליך ה-turnaround מייצב את עסקי הליבה בסביבה מאתגרת" וכי היא מזהה עדויות ראשונות להתקדמות בדמות עלייה מחודשת בנתחי השוק באזורים גיאוגאפיים מרכזיים ובהתרחבות של שולי הרווח.

צפוייה תנודתיות

היא מזכירה את הסימנים של התקדמות שבאו לידי ביטוי בתוצאות הרבעון השלישי והתחזית לרבעון הרביעי, ולדבריה, "בעוד שהתחזית לרבעון הרביעי מצביעה על ירידה עונתית (בהשוואה לרבעון השלישי), צפוי שיפור בשולי הרווח על בסיס Non-GAAP, מה שמחזק את הערכתנו שההתאוששות צוברת תאוצה. עם זאת, תוכנית ה-turnaround עדיין בעיצומה, ובטווח הקרוב עדיין צפויה תנודתיות הן בנתונים והן במחיר המניה". עם זאת היא מוסיפה שלמרות "הרוחות הנגדיות" שמשפיעות על סולאראדג', "אנו רואים נתיב ברור להתאוששות בת-קיימא ב-2026-2027" ולדבריה השוק מעריך זאת בחסר.

יגור מציינת כקטליזטור אפשרי למניה את יום האנליסטים שהחברה תערוך במהלך המחצית הראשונה של 2026 ובו היא צפויה לעדכן יעדים פיננסיים לשנים הבאות.

סולאראדג' נסחרת לפי שווי של 1.9 מיליארד דולר.