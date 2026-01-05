בבנקים הגדולים ובבתי ההשקעות מתגבש קונצנזוס אופטימי: שוק המניות האמריקאי יעלה גם ב־2026, זו השנה הרביעית ברציפות, וירשום את רצף העליות הארוך ביותר זה כמעט שני עשורים. למרות זאת, ישנן לא מעט הסתייגויות וסיכונים.

● המניה הביטחונית הישראלית שזינקה בכ-45%, וזו שעלתה לשיא כל הזמנים

● הבנק הבינלאומי שממליץ: הגדילו חשיפה למניות וחפשו הזדמנויות בסין

מאיפה האופטימיות? בוול סטריט ג'ורנל מציינים שרווחיות החברות וירידת הריביות עשויות להספיק כדי להוביל את מדד S&P 500 לשנה רביעית ברציפות של עליות. רבים צופים שהכלכלה בארה"ב תמשיך להפגין חוסן ותספק דלק חדש לראלי בשוק, ומזכירים שהיא נותרה יציבה בשנה שעברה למרות מכסי טראמפ, אינפלציה מתמשכת וזעזועים בהגירה, שהצרכנים המשיכו להוציא כסף ושהחברות המשיכו להשקיע סכומי עתק במרכזי נתונים ובחלקים קריטיים אחרים של תשתיות הבינה המלאכותית.

לפי סקר אנליסטים של FactSet, החברות במדד S&P 500 צפויות לדווח השנה על זינוק של 15% ברווחים, הקצב השנתי הגבוה ביותר מאז 2021. "תרחיש הבסיס הוא כזה שבו קיימת תנופה מספקת בכלכלה", אמר מארק לושיני, אסטרטג ההשקעות הראשי ב־Janney Capital Management.

כשהתחזיות הפכו לבדיחה

לאחר שלוש שנים שבהן הראלי הסוחף בשוק המניות הפך כל תחזית דובית לבדיחה, האסטרטגים אופטימיים. תחזית סוף השנה הממוצעת למדד S&P 500 מרמזת על עלייה נוספת של כ־9% בשנה הבאה.

אף אחת מ־21 התחזיות שנסקרו על־ידי בלומברג לא צופה ירידה במדד, והן ממשיכות להישען על אותם מנועי צמיחה - השקעות כבדות ב־AI, צמיחה כלכלית עמידה וקובעי מדיניות היכולים להקל מבלי להצית מחדש את האינפלציה. לפי בלומברג, למעלה מ־60 מוסדות מצביעים על הסכמה רחבה כי הכוחות הללו עדיין פועלים.

בבנק אוף אמריקה, אולי ה"פסימי" מכולם, מעריכים שמדד S&P 500 יגיע לרמה של 7,100 נקודות עד סוף השנה - עלייה צנועה של 3.7% לעומת רמת הסגירה של 2025 והתחזית הכי נמוכה שניתן למצוא.

בג'יי.פי מורגן זנחו לקראת 2026 את הגישה הזהירה שאפיינה אותם, וצופים ש-S&P 500 יעלה לרמה של 7,500 נקודות (9.3%) על רקע רווחי חברות חזקים וריביות נמוכות יותר. מיסלַב מאטייקה, ראש אסטרטגיית המניות הגלובלית של החברה, אמר כי האופטימיות נשענת גם על צמיחה עמידה, התמתנות באינפלציה והימור שהזינוק במניות הבינה המלאכותית משקף טרנספורמציה כלכלית פוטנציאלית - ולא בועה שעומדת להתפוצץ. "אם הכלכלה תהיה חלשה יותר ממה שאנו מעריכים, שוק המניות לא בהכרח יגיב לכך בשלילה", אמר. "הכול יישען על הפד שיעשה את העבודה הקשה". בגולדמן סאקס מצפים שהמדד יגיע ל-7,600 נקודות, עלייה של 10.8%.

אסטרטג השווקים הוותיק, אד ירדני אופטימי אף יותר. "הפסימיסטים פשוט טעו כל כך הרבה זמן, שאנשים כבר די עייפו מהשׁטיק הזה", אמר. הוא מעריך ש-S&P 500 יגיע ל-7,700 נקודות, עלייה של כ־11%, אך מודה שהיעדר קולות מתנגדים מעורר אצלו אי־נוחות מסוימת. "כאן נכנסים האינסטינקטים הנגדיים שלי לפעולה: הדברים הלכו לטובתי כל כך הרבה זמן, שזה קצת מדאיג שכולם סביבי הפכו לאופטימיים", אמר. "הפסימיות פשוט יצאה מהאופנה".

נורות האזהרה

קיים חשש לא מבוטל לגבי הסיכונים לראלי השורי, שדחף את מדד S&P 500 לעלייה של כ־90% מאז השפל של אוקטובר 2022. למשל, שבום הבינה המלאכותית עלול להתהפך לקריסה, שהכלכלה והחלטות הריבית של הפדרל ריזרב עשויות להפתיע וששנה שנייה של דונלד טראמפ כנשיא עלולה להביא עוד זעזועים בלתי צפויים. "ראוי שלפחות תהיה מידה מסוימת של ספקנות מצד המשקיעים כאשר יש קונצנזוס רחב כל כך שהכול יסתדר", אמר סטיב סוסניק, האסטרטג הראשי ב־Interactive Brokers.

מדברים גם על היעדר יכולות פיזור השקעות. בוול סטריט ג'ורנל מציינים שמה שהפך את השנה לחריגה במיוחד לא היה רק עוצמת הראלי, אלא גם היקפו לרוחב נכסים שונים. מניות ואג"ח עלו יחד וסחורות רשמו עליות חדות, רחבות, מתמשכות ומתואמות באופן יוצא דופן. כאשר נכסים שאמורים לקזז זה את זה נעים כולם באותו כיוון, תיקי ההשקעות הופכים לפחות מוגנים. התשואות מצטברות, אך מרווח הטעות מצטמצם. "אנו סבורים ששנת 2025 המחישה את הסיכון שבאשליית הפיזור", אמר ז’אן בואבן, ראש מכון ההשקעות הגלובלי בלאקרוק לבלומברג. "זה כבר אינו סיפור על פיזור בין מחלקות נכסים שמספק הגנה".

"אנו מניחים שקצב ההתנפחות המסחרר של המכפילים שראינו בחלק מהסקטורים אינו בר־קיימא ואינו ניתן לשחזור", אמר קרל קאופמן, מנהל תיקי השקעות ב־Osterweis לבלומברג. "אנחנו אופטימיים בזהירות שנוכל להימנע מקריסה משמעותית, אך חוששים שהתשואות העתידיות עלולות להיות דלות". חברות במדד S&P 500 נסחרות במכפיל של 22 על הרווחים הצפויים ב־12 החודשים הקרובים, מעל הממוצע של 19 בעשור האחרון.

חלק מהאנליסטים מודאגים גם מכך שהעליות החדות במניות הבינה המלאכותית, שהניעו חלק גדול מהעליות בשוק בשלוש השנים האחרונות, הותירו להן מרחב מוגבל להמשך עליות. אף שרבים סבורים שה-AI תהיה טכנולוגיה משנת־משחק לכלכלה, הם חוששים שהתשואות המובטחות על השקעות של עשרות מיליארדי דולרים מצד השחקנים הגדולים בתחום יהיו קשות למימוש - דבר שעלול להעיב על העליות העתידיות.

"הסיכון המרכזי עבורנו הוא האם האינפלציה תחזור בסופו של דבר", אמרה מינה קרישנן מ־Schroders. "אנו מדמיינים שרשרת אירועים שעלולה להוביל לעליית אינפלציה, והתרחיש הסביר ביותר בעינינו מתחיל בעלייה במחירי האנרגיה".