יום המסחר הראשון של השנה בוול סטריט (יום שישי) התנהל במגמה מעורבת. מדד נאסד"ק ננעל בירידה מינורית והמדדים S&P 500 ודאו ג'ונס עלו ב-0.2% ו-0.66%, בהתאמה. ביום חמישי, לא התקיים מסחר, בשל ראש השנה האזרחית.

אלה המניות הישראליות שבלטו במסחר:

פאראזירו קיבלה הזמנה למערכת ההגנה נגד רחפנים - וזינקה בכ-45%

הזמנה ראשונה מגוף ביטחוני ישראלי הקפיצה את מניית פאראזירו ביום שישי ב-44.8% במחזור מסחר גבוה כמעט פי 19 מהממוצע במניה. פאראזירו, המנוהלת על־ידי אריאל אלון, מספקת מערכות הגנה לכלים אוויריים, כמו רחפנים למשל, ובעקבות הזינוק במניה, החברה נסחרת לפי שווי שוק של 22 מיליון דולר. בשנת 2025, מניית פאראזירו נפלה בכ-60%.

החברה, הפועלת מכפר סבא, הודיעה בשבוע שעבר על קבלת הזמנת רכש ראשונה מחברה ביטחונית ישראלית (ששמה לא נמסר) לרכישת מערכת הגנה נגד רחפנים. לפי הודעת החברה, המערכות של פאראזירו יתמכו ביוזמת החברה הרוכשת, על רקע איומים מוגברים מצד רחפנים אשר זוהו במספר קונפליקטים ומהווים סיכון גובר לכוחות הקרקעיים.

המנכ"ל אלון מסר כי "אנו גאים לקבל את ההזמנה הראשונה מגוף ביטחוני ישראלי מוביל, עדות לאמינות וליעילות של המערכות שלנו בתרחישי הגנה בעולם האמיתי. בעקבות לקחים מסכסוכים שהיו לאחרונה, בהם רחפנים זוהו כאתגר משמעותי בשדה הקרב, הרכש הזה מדגיש את הדחיפות במציאת יכולות הגנה מתקדמות נגד רחפנים. אנחנו גאים לתרום להגברת הביטחון של הכוחות הישראליים ומצפים לתמוך בהטמעה נרחבת יותר של הטכנולוגיה שלנו".

פאראזירו הונפקה לראשונה בנאסד"ק בקיץ 2023, לפי שווי של 43 מיליון דולר, ומאז המניה איבדה כ-70% מערכה; אך מאז השפל בו נסחרה בקיץ 2024, המניה עלתה ב-133%.

אלביט מערכות נסחרת בשיא

החברה הביטחונית אלביט מערכות פותחת את שנת 2026 עם עלייה לשיא חדש. מניית אלביט עלתה ביום שישי ב-2.5% וננעלה במחיר שיא של כמעט 592 דולר, שמשקף לחברה שווי שוק של 27.5 מיליארד דולר. במסחר המאוחר, המניה כבר עקפה את רף ה-600 דולר. נכון להיום, אלביט היא החברה הישראלית בעלת השווי השני בגובהו בוול סטריט, אחרי חברת התרופות טבע, ולפני שתי חברות אבטחת הסייבר - סייברארק וצ'ק פוינט.

אלביט מנוהלת על־ידי בצלאל (בוצי) מכליס ונשלטת על־ידי מפעלי פדרמן של מיקי פדרמן, עם החזקה של 42.2%, ששוויה הנוכחי מגיע כבר לכ-11.6 מיליארד דולר. בשנת 2025, מניית אלביט זינקה בכ-124%, בעקבות הרוח הגבית מהגדלת תקציבי ביטחון ברחבי העולם, שיא בצבר ההזמנות שהגיע ברבעון השלישי ל-25.2 מיליארד דולר והתקרבות ליעד הרווחיות התפעולית שהציבה לעצמה בעבר (10% על בסיס Non-GAAP).

על פי נתוני וול סטריט ג'ורנל, מתוך שבעה אנליסטים ישנם שני שממליצים על המניה בהמלצת "קנייה", ארבעה נייטרליים ואחד שלילי. מחיר היעד הממוצע שלהם למניה הוא 548.75 דולר, נמוך ממחיר המניה הנוכחי, כך שמחיר היעד משקף דיסקאונט של 7.3%.

ג'יי פרוג נחלשה, אחרי שזינקה ב-112% ב-2025

בדומה לאלביט, גם מניית ג'יי פרוג (JFrog) הניבה למשקיעים בה תשואה בשיעור תלת־ספרתי ב-2025, כשטיפסה ב-112%. עם זאת, את המסחר ב-2026 המניה פתחה בירידה של 4.6%, במחזור מסחר גבוה מהממוצע. בסיום המסחר, המניה ננעלה במחיר של 59.57 דולר, המשקף לחברה שווי שוק של קצת מעל 7 מיליארד דולר (במסחר המאוחר המניה עלתה מעט).

ג'יי פרוג, בניהולו של המייסד המשותף שלומי בן-חיים, מספקת פתרונות בתחום פיתוח התוכנה. הקפיצה במניה ב-2025 הגיעה בעיקר אחרי דוחות הרבעון השלישי, בהם החברה הציגה צמיחה חזקה בתחום הענן. הירידה ביום שישי האחרון הגיעה, ככל הנראה, לאחר שאחד ממייסדי החברה דיווח על מכירת מניות: פרדריק (פרד) סימון, המכהן כ-Chief Data Scientist בחברה, דיווח על מכירת 80 אלף מניות תמורת קרוב ל-5 מיליון דולר. סימון מכר מניות בכמה מקרים בחודשים האחרונים, ולפי דיווח קודם הוא עושה זאת במסגרת כלל 10b5-1 - כלומר, במסגרת תוכנית למכירת מניות במועדים שנקבעו מראש.

נכון להיום, יש 22 אנליסטים שמסקרים את מניית ג'יי פרוג, הרוב הגדול מהם (19) מחזיקים בהמלצות חיוביות ושלושה נייטרליים. מחיר היעד הממוצע משקף פרמיה של 19.7% על מחיר המניה בנאסד"ק.