מימוש ענק: מייסדי נקסט ויז׳ן מכרו מניות ב-345 מיליון שקל, וזו הרוכשת

גל המימושים בבורסה בת"א מסרב לדעוך. מייסדי חברת נקסט ויז'ן , מימשו היום (ו') מניות בהיקף של כ-350 מיליון שקל. לגלובס נודע, כי בצד הקונה של ההפצה, אותה ביצעה לידר חיתום, עמדה חברת הביטוח הראל.

במסגרת העסקה, שבוצעה מחוץ לבורסה, מכרו מייסדי החברה מניות במחיר של 228 שקל למניה, דיסקאונט של כ-8% על שער הבסיס של המניה הבוקר. ברקע, זינוק של 260% בשנה האחרונה במחיר המניה, כאשר רק בחודש החולף היא קפצה בכ-75% לשווי של 21.9 מיליארד שקל.

זו אינה הפעם הראשונה שבכירי החברה ממשים את מניותיהן, כאשר מאז ההנפקה המוצלחת בשנת 2021, הם הספיקו למכור מניות בהיקף של מעל 700 מיליון שקל (לא כולל העסקה היום). לפני כחצי שנה מחרו חלק מהמנהלים למכור מניות בהיקף של יותר מ-146 מיליון שקל לשורה של גופים מוסדיים.

המימושים של המייסדים מגיעים בצל התשואה הפנומנלית אותה הציגה מניית נקסט ויז'ן, המפתחת ומייצרת מצלמות יום ולילה מיוצבות, שמיועדות בעיקר למל"טים ורחפנים. בשלוש השנים האחרונות זינקה מניית החברה ביותר מ-2,900%. זאת, בעיקר הודות לגאות בפעילותה לנוכח הגידול בתקציבי הביטחון ברחבי העולם מאז פרוץ מלחמת רוסיה אוקראינה.

ההנפקה המוצלחת של 2021 השיאה הון עתק למייסדים

את שנת 2025 סיימה החברה עם צמיחה של כ-46% בהכנסות שעמדו על כ-168 מיליון דולר. בעקבות הביצועים החזקים החליטה הנהלת החברה להעלות את יעד הצמיחה השנתי שלה עבור שנת 2026, כך שההכנסות יעמדו על כ-275 מיליון דולר, עלייה של כ-64% ביחס לנתון שנרשם בשנת 2025.

העלאת התחזית מצד נקסט ויז'ן הגיעה זמן קצר לאחר שהחברה דיווחה, בחודש שעבר, על קבלת ההזמנה הגדולה בתולדותיה לרכישת מצלמות ומוצרים נוספים בהיקף כולל של כ־76.8 מיליון דולר. מה שצפוי לתמוך בצבר ההזמנות שלה שעמד נכון לסוף הרבעון השלישי על כ-124 מיליון דולר.

נקסט ויז'ן נכנסה לבורסה כחלק מגל הנפקות הטכנולוגיה של שנת 2021 בבורסה בתל אביב. אלא שבניגוד לרוב החברות שהונפקו אז ואיבדו חלק ניכר משוויין, נקסט ויז'ן ייצרה לבעלי העניין בה ערך עצום. מאז ההנפקה זינקה מניית החברה במעל 4,300% לשווי של כמעט 22 מיליארד שקל.