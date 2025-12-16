מניית נקסט ויז׳ן שוברת שיאים: התגובות לעסקת הענק

הגאות בפעילות החברות הביטחוניות הישראליות נמשכת. יצרנית המצלמות המיוצבות לסקטור הביטחוני נקסט ויז'ן דיווחה על קבלת ההזמנה הגדולה בתולדותיה לרכישת מצלמות ומוצרים נוספים בהיקף כולל של כ-76.8 מיליון דולר.

במסגרת ההזמנה, שתבוצע באופן הדרגתי עד סוף שנת 2026, יוכל הלקוח לשדרג את המוצרים במחירים מוסכמים מראש, באופן המגדיל את סכום ההזמנה בסך של עד 2.9 מיליון דולר. בכך מצטרפת ההזמנה ל-24 עסקאות עליהן דיווחה נקסט ויז'ן מתחילת השנה בהיקף כולל של כ-213.6 מיליון דולר.

בעקבות העסקה זינקה היום (ג') מניית נקסט ויז'ן בפתיחת המסחר, והיא משקפת לחברה שווי של כ-15.6 מיליארד שקל, לאחר קפיצה של כ-250% בשנה האחרונה.

"העסקה נובעת מיתרונם הטכנולוגי והמבצעי של פתרונות הצילום ביחס למתחרים בשוק, והאמון המתמשך של לקוחותינו ביכולת שלנו לפתח, לייצר ולספק את הפתרונות אמינים לאורך זמן", מסר יו"ר נקסט ויז'ן, חן גולן. "אנו ערוכים להשלים את ההזמנה במהלך שנת 2026, בהתבסס על יכולות ייצור המותאמות לתוכנית הצמיחה וליכולות האספקה הצפויות בשנה הקרובה".

לידר: "עסקה שמבטיחה צמיחה חזקה"

העסקה של החברה הביטחונית הצומחת הצליחה להפתיע גם אנשים שעוקבים אחרי החברה מקרוב בשנים האחרונות. "זו עסקה פנומנלית עבור נקסט ויז'ן, שמהווה קפיצת מדרגה מאוד משמעותית ביחס לעסקאות של החברה עד כה", אומר איליה פיינר, אנליסט לידר שוקי הון, המסקר את החברה בשלוש השנים האחרונות. "זה יותר מפי שניים מהעסקה הכי גדולה של החברה שכולה אמורה להיות מסופקת ב-2026. מה שמחזק את העוצמה של החברה, מראה את בביקושים החזקים שיש למוצרים שלה ומבטיח באופן סופי צמיחה חזקה גם בשנת 2026, למרות החששות בשוק".

בלידר העניקו למניית נקסט ויז'ן טרם העסקה המלצת "קנייה" במחיר של 190 שקל, המשקף אפסייד של כ-21% על שער הבסיס של המניה הבוקר. עם זאת, בעקבות הדיווח, בלידר צפויים לעדכן בימים הקרובים את המלצתם על המניה. "המחיר יעודכן בעקבות העסקה, כי זה גם מבטיח צמיחה גבוהה יותר ביחס לתחזיות, וכמובן גם מגביר את הביטחון שלנו להמשך המגמה בשנים הקרובות. עכשיו, השאלה היא כיצד תיראה התחזית של החברה לשנה הקרובה שאמורה להתפרסם בסוף השנה", מוסיף פיינר.

עם זאת, במבט קדימה מציין פיינר כי נקסט ויז'ן לא תוכל להסתפק בצמיחה האורגנית עליה התבססה עד כה. "כשמסתכלים קדימה לשנתיים-שלוש הבאות, החברה תהיה חייבת לעשות איזושהי רכישה כדי שתחזק אותה בשוק הפעילות ותרחיב לה את שווקי היעד. זה משהו שהשוק מאוד מצפה לו, ואני חושב שהחברה תעשה את זה. מה שכן, יכול שעכשיו היא לא תהיה בלחץ לעשות רכישה שתבטיח צמיחה בשנה הקרובה, אלא תסתכל יותר קדימה", הוא מסכם.

אחרי הכניסה לת"א 35, הפנים לנאסד"ק?

ההזמנה האחרונה מגיעה כאמור אחרי שנים בהן רשמה נקסט ויז'ן קפיצה מטאורית, שהפכה אותה להנפקה המוצלחת ביותר מגל הנפקות הטכנולוגיה של שנת 2021 בבורסה בתל אביב. לפני כחודשיים רשמה נקסט ויז'ן - המפתחת ומייצרת מצלמות יום ולילה מיוצבות שמיועדות בעיקר למל"טים ולרחפנים - ציון דרך משמעותי כשנכנסה למדד הדגל המקומי, ת"א 35, הודות לזינוק של מעל 2,800% במחיר מנייתה מאז ההנפקה.

הזינוק במניית נקסט ויז'ן מגיע בעיקר הודות לצמיחה המתמשכת בפעילות החברה. בשלושת הרבעונים הראשונים של 2025 עמדו הכנסות נקסט ויז'ן על כ-120.5 מיליון דולר, עלייה של כ-43% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בשורה התחתונה סיימה החברה עם רווח של כ-72 מיליון דולר גידול של כ-48.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. צבר ההזמנות של נקסט ויז'ן עמד בסוף הרבעון השלישי על כ-124 מיליון דולר.

במבט קדימה, בהנהלת נקסט ויז'ן הדגישו מספר פעמים כי הם בוחנים ומקדמים עסקאות רכישה שיסייעו לחברה להמשיך לצמוח. לצורך כך, החברה ביצעה לפני מספר חודשים גיוס ענק של כמעט 1.4 מיליארד שקל, בעיקר ממשקיעים זרים, במה שהיה לאחד הגיוסים הגדולים בבורסה בשנים האחרונות. בחברה לא ציינו למה תשמש התמורה, אך אמרו כי בכוונתם לעשות בה שימוש "למימון יוזמות צמיחה אסטרטגיות", אשר כוללות בין היתר מיזוגים ורכישות פוטנציאליים והשקעה במחקר ופיתוח.

בכנס ההשקעות של גלובס שנערך לפני מספר חודשים, התייחס היו"ר גולן למאמצים אלה, כמו גם לאפשרות שמניות החברה יונפקו מעבר לים. "הוכחנו שאנחנו מצליחים לצמוח אורגנית בצורה מאוד אגרסיבית, ונשקיע המון כדי למצוא מיזוג או רכישה של חברה שתעזור לנו לעשות גם צמיחה חיצונית. אם השווי של החברה והשוק יגידו שזה מה שנכון לחברה, להנפיק בנאסד"ק - אני מבטיח שנהיה הראשונים לעשות את זה", הבטיח גולן.