חברת הלהיט של הבורסה הפכה כבר עשרות עובדים למיליונרים

נקסט ויז'ן היא ככל הנראה סיפור ההצלחה הגדול ביותר בבורסה המקומית בשנים האחרונות. החברה שהונפקה לפני פחות מחמש שנים לפי שווי צנוע של פחות מ־410 מיליון שקל צפויה להיכנס בעוד כחודש למדד ת"א 35 היוקרתי עם שווי שוק שעומד על כ־13.6 מיליארד שקל.

לצד המשקיעים, שרשמו לאורך השנים תשואה פנומנלית, החברה הסבה רווחי עתק גם לשלושת מייסדי חברת המצלמות המיוצבות לתעשייה הביטחונית, חן גולן (היו"ר) בוריס קיפניס (סמנכ"ל הטכנולוגיות) ומיכאל גרוסמן (מנכ"ל החברה). שווי המניות שברשותם האמיר למאות מיליוני שקלים, ואת חלקן הם מימשו לאורך התקופה. אבל גם הם ממש לא לבד, שכן מבדיקת גלובס עולה, כי עשרות עובדי החברה מחזיקים באופציות שהניבו להם רווח על הנייר של מעל למיליון שקל בממוצע לעובד.

הנפקת הענק תנפח את שכר המנכ"ל

בתחילת השבוע ביקש דירקטוריון נקסט ויז'ן לאשר תגמול חריג למנכ"ל מיכאל גרוסמן - אופציות בשווי של 15 מיליון שקל. במסגרת המהלך, שזקוק לאישור האסיפה הכללית, שתערך בעוד כחודש, תקצה החברה הביטחונית לגרוסמן, 250 אלף אופציות אותן יוכל להמיר למניות תמורת 146.7 שקל לאופציה, נמוך בכ־2.5% ממחיר המניה כיום. כלומר, כבר היום האופציות - אותן הוא יוכל להתחיל לממש רק בעוד שנתיים - נמצאות בתוך הכסף.

בחברה מסבירים את המהלך כתגמול על גיוס הענק מוקדם יותר החודש. במסגרתו החברה גייסה סכום של כמעט 1.4 מיליארד שקל, בעיקר מגופים זרים, באחת ההנפקות הגדולות ביותר בבורסה המקומית בשנים האחרונות. בנוסף, מציינים בחברה את השכלתו, כישוריו ניסיונו והיכרותו של גרוסמן עם החברה ככאלו המצדיקים "יצירת תמריצים ראויים".

זו אינה הפעם היחידה שבה גרוסמן מקבל אופציות, כשהאחרונה שבהם ארעה רק בתחילת השנה, אז הקצתה לו החברה אופציות בשווי של 5 מיליון שקל. זאת, לאחר שהתפשרה במעט על גובה התגמול בעקבות התנגדות המוסדיים. בשלוש השנים האחרונות מימש גרוסמן מניות החברה בהיקף של כ־157 מיליון שקל. אלו הצטרפו לשכר שנתי של כ־9.5 מיליון שקל, אותו הוא קיבל בשנה החולפת, מחציתו תגמול הוני. במידה ותאושר הקצאת האופציות הנוכחית (שתיפרס לאורך שנים) צפויה עלות שכרו של גרוסמן לעמוד בשנת 2025 על כ־9.7 מיליון שקל. מלבד אלו, גרוסמן מחזיק גם במניות בשווי של כ־124 מיליון שקל.

לצד גרוסמן, גם שני המייסדים הנוספים נהנו בשנים האחרונות מרווחים ומימושים של מאות מיליונים. כיום מחזיקים גולן וקיפניס במניות נקסט ויז'ן ששווין עומד על כ־666 מיליון וכ־950 מיליון שקל בהתאמה. זאת, לצד עלות שכר שנתית של כ־3.7 מיליון שקל עבור כל אחד.

העובדים הרוויחו מיליונים על הנייר

אלא שכאמור לא רק בכירי החברה נהנים מהזינוק החד במחיר המניה. לאורך השנים הקצתה נקסט ויז'ן לשורה ארוכה של עובדים אופציות שהפכו למשתלמות במיוחד, כחלק מתוכנית כוללת של בהיקף של כ־2 מיליון אופציות. על פי ההערכות, האופציות חולקו (בצורה לא שווה) למרבית עובדי החברה, שמעסיקה מעל 100 עובדים.

כך, לצד ההקצאה לגרוסמן, הודיעה החברה בתחילת השבוע על הקצאת אופציות בשווי של 8 מיליון שקל ל־10 עובדים. אם ההיסטוריה תחזור על עצמה, הם בדרך להיות מיליונרים: לפני קצת פחות משנתיים הקצתה נקסט ויז'ן אופציות לכ־30 עובדים בחברה, שאינם נמנים עם הנהלת החברה. את האופציות יוכלו העובדים להתחיל ולממש כבר בפברואר הקרוב, ואם לא יחולו שינויים דרמטיים במחיר המניה, הרי שהם צפויים לרשום רווח משמעותי מאוד. כיום, שווין של האופציות בהתאם למחיר המנייה עומד על כמעט 63 מיליון שקל, בזמן שמחיר המימוש עומד על כ־16.4 מיליון שקל בלבד. כלומר, עד כה רשמו העובדים רווח על הנייר של 46.5 מיליון שקל, המשקפים רווח של מעל 1.5 מיליון שקל בממוצע לעובד.

שנה לאחר מכן, בתחילת שנת 2025 הקצתה החברה אופציות נוספות ל־23 עובדים, שיבשילו החל מסוף השנה הבאה (2026). על האופציות הללו רשמו העובדים רווח על הנייר של כמעט 30 מיליון שקל, כלומר רווח של כ־1.3 מיליון שקל בממוצע לעובד. כעבור מספר חודשים הקצתה נקסט ויז'ן אופציות נוספות ל־17 עובדיה, עליהן מורווח עד כה כל עובד ב־1.1 מיליון שקל בממוצע, אך כאמור תחילת המימוש תוכל להתבצע רק בעוד כשנה וחצי.

מי שעוד נהנו מההקצאות הנדיבות הם שלושת בכירי החברה: אלכס לביא (סמנכ"ל הכספים), לירן רלר (סמנכ"ל הנדסה) יובל עברון (סמנכ"ל תפעול). השלושה קיבלו בשתי ההקצאות, יחד עם העובדים, אופציות אותן יוכלו להתחיל לממש בעוד מספר חודשים ברווח נאה. בהתאם למחיר המנייה הנוכחי, השלושה מורווחים יחד בכ־10.4 מיליון שקל על ההקצאה הקודמת ובעוד 8.8 מיליון שקל על ההקצאה בתחילת השנה (אותה יוכלו להתחיל לממש רק בסוף 2026).

הכניסה למדד הדגל תל אביב 35

רווחי הענק של העובדים וההנהלה מגיעים כאמור בצל הזינוק המטאורי בשוויה של החברה. רק בשנה האחרונה קפצה מניית נקסט ויז'ן ביותר מ־260% תוך שהיא משלימה זינוק של 2,874% מההנפקה ב־2021, אשר הביא אותה לשווי של כ־13.6 מיליארד שקל.

הקפיצה חסרת התקדים הביאה לכך שאם לא יהיה שינוי חריג של הרגע האחרון מניית, החברה תצטרף למדד ת"א 35 היוקרתי בעדכון המדדים הקרוב בתחילת חודש נובמבר. ציון דרך משמעותי עבור נקסט ויז'ן. בחברה לא ציינו למה תשמש התמורה, אך אמרו כי בכוונתם לעשות בה שימוש "למימון יוזמות צמיחה אסטרטגיות", אשר כוללות בין היתר מיזוגים ורכישות פוטנציאליים והשקעה במחקר ופיתוח.

בכנס ההשקעות של גלובס שנערך בתחילת החודש התייחס גולן למאמצים אלו כמו גם לאפשרות שמניות החברה יונפקו מעבר לים. "הוכחנו שאנחנו מצליחים לצמוח אורגנית בצורה מאוד אגרסיבית, ונשקיע המון כדי למצוא מיזוג או רכישה של חברה שתעזור לנו לעשות גם צמיחה חיצונית. אם השווי של החברה והשוק יגידו שזה מה שנכון לחברה, להנפיק בנאסד"ק - אני מבטיח שנהיה הראשונים לעשות את זה", הבטיח גולן.