המניה הכי חלשה השנה בת"א 125 זוכה להמלצה חיובית

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:30

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת. החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים הבוקר ביציבות, לאחר הירידות שנרשמו אתמול, בהובלת מניות הטכנולוגיה.

עם זאת, ייתכן שהצהרות הנשיא טראמפ במסגרת פגישתו עם נתניהו אמש, שהתנהלה ברוח חיובית, יספקו תמיכה מסוימת לבורסה המקומית. בין היתר, ציין טראמפ כי הוא מאמין שהסכמי אברהם יורחבו בזמן הקרוב ושערב הסעודית תצטרף אליהם.

בסיומו של יום תנודתי נוסף בתל אביב, הבורסה המקומית ננעלה אתמול בעליות קלות. מדד ת"א 35 התקדם בכ-0.2%, בעוד מדד ת"א 90 סיים את היום בסמוך לרמת הבסיס. מדדי הביטוח והבנקים התאוששו מהירידות שרשמו אתמול ועלו בכ-2.2% ובכ-1.7%, בהתאמה. מנגד, בלטו לשלילה מדדי הבנייה והטכנולוגיה, עם ירידות של כ-1.2% וכ-1%, בהתאמה. מניית ארית תעשיות הובילה את מדד ת"א 125 וקפצה בכ-5%, מבלי שפרסמה דיווח מהותי כלשהו.

גם מניית שוב אנרגיה סיכמה יום חיובי, עם עלייה של 4.5%. זאת, לאחר שדיווחה על הסכם זיכיון של חברת הבת נגב קרמיקה עם מדינת ישראל, להקמת מתקן פוטו-וולטאי בשילוב מערכות אגירה. הפרויקט יוקם באשלים על פי הסכם זיכיון עם המדינה ויפעל עד 2043. הפרויקט, בו מחזיקה החברה 50%, הוא לתכנון, מימון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מתקן סולארי, לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו־וולטאית בשילוב מערכות לאגירת חשמל, בהספק מותקן של 150 מגה־וואט ובקיבולת אגירה על סך 460 מגה־וואט שעה.

מניית חברת האוטוטק הדואלית ארבה רובוטיקס זינקה בכ-14%, לאחר שהודיעה כי שבבים שהיא מפתחת ישולבו בתוכנית של יצרנית רכב ממשלתית מסין לרכב אוטונומי דרגה 4. לפי הודעת ארבה, לאחר מספר שנות פיתוח משותף עם חברת Hirain הסינית, נבחרה השותפה לספק רדאר המבוסס על שבבי ארבה לתוכנית והוא ישולב כחיישן קדמי בכל רכב בתוכנית זו. החברה מציינת כי הייצור הסדרתי צפוי להתחיל בדצמבר 2026 ובמהלך 2027 יימסרו לשוק אלפי מכוניות. קובי מרנקו, מנכ"ל ומייסד-שותף של ארבה, אמר כי "סין מהווה שוק אסטרטגי חשוב, המתקדם בקצב מהיר לעבר נהיגה אוטונומית. אנו שמחים על ההתקדמות הממשית באזור".

מנגד, מניית החברה הביטחונית אר. פי. אופטיקל נחלשה בכ-6.5%, על רקע מימושים שביצעו חלק מבעלי העניין שלה, במחיר מניה שנמוך מהמחיר בבורסה. החברה קיבלה מספר הודעות מבעלי עניין בחברה, שביצעו מכירה של חלק מהחזקותיהם במניות החברה לצדדים שלישיים במחיר של 22.25 שקלים למניה, נמוך בכ-13% משער הפתיחה אתמול.

בוול סטריט, המדדים המובילים ננעלו בירידות שערים, בהובלת מניות הטכנולוגיה; זאת, לאחר שה-S&P 500 שבר שיא חדש בשבוע שעבר. הנאסד"ק ירד בכ-0.5%, ה-S&P 500 איבד מערכו כ-0.3% והדאו ג'ונס נפל בכ-0.5%. אנבידיה ירדה במעל 1%, לאחר שבשבוע שעבר רשמה עלייה של מעל 5%. מניות נוספות שבלטו לשלילה הן טסלה , פלנטיר , אורקל , מטא וברודקום . מנגד, מיקרון סיימה את היום בעלייה של מעל 3%.

מדובר בפתיחה פחות מעודדת של שבוע המסחר, שכן מבחינה עונתית, אנו נמצאים בעיצומם של ימי ה"סנטה קלאוס ראלי". לרוב, חמשת הימים האחרונים של חודש דצמבר והיומיים הראשונים של ינואר נוטים להניב ביצועים טובים, כאשר ה-S&P 500 הניב תשואה ממוצעת של יותר מ-1% בתקופה הזו מאז 1950.

כריס לרקין, ראש מחלקת המסחר וההשקעות ב-E-Trade מבית מורגן סטנלי, ציין כי לנוכח מיעוט פרסומי נתוני המאקרו השבוע, ה"מומנטום פנימי" של שוק המניות יהיה במוקד. לדבריו, "אם שוק המניות הולך לסגור שנה נוספת של תשואה דו־ספרתית בסימן חיובי, הוא יצטרך שמגזר הטכנולוגיה יעשה את רוב ההרמה הכבדה".

גם שוק הסחורות היה במוקד במהלך יום המסחר החולף. מחירי הזהב והכסף, ששברו בסוף השבוע שעבר שיאים חדשים של כל הזמנים, נפלו אתמול בחדות, בשיעורים של מעל 6% ו-4%, בהתאמה, בעיקר בעקבות מימושים (ראו הרחבה תחת סעיף 3). מניות הכרייה ספגו גם הן לחצים, ביניהן ניומונט , פריפורט מקמורן , סאות'ורן קופר והקלה מיינינג . לרקין מ-E-Trade ציין כי "מניות הכרייה היו חלק גדול מהתנועה של ה-S&P 500 לגבהים חדשים בשבוע שעבר, והן עקבו אחרי רצפי העליות שוברי השיאים של המתכות. אם הזהב והכסף יסיימו את 2025 בשיאים חדשים, ל-S&P 500 אולי יהיה סיכוי טוב יותר לעשות את אותו הדבר".

במהלך הלילה, מטא דיווחה כי רכשה חברת AI בשם Manus, המבוססת בסינגפור. ב-CNBC דווח כי החברה, שנוסדה בסין, מפתחת סוכני AI למטרות כלליות, כאשר מוקדם יותר השנה, היא השיקה את סוכן ה-AI הראשון שלה, שיכול לבצע משימות מורכבות כמו מחקר שוק, כתיבת קוד וניתוח מידע. מטא מסרה כי מטרתה במהלך הרכישה היא האצת החדשנות ב-AI לעסקים ושילוב אוטומציה מתקדמת בתוך המוצרים הצרכניים והארגונים שהיא מציעה, לרבות עוזר ה-Meta AI שלה. בעוד שלא נחשף היקף העסקה, בוול סטריט ג'ורנל דווח כי לפי מקורות המעורים בעניין, היא עמדה על מעל 2 מיליארד דולר.

בין המניות שריכזו עניין אתמול נמצאת מניית חברת ההשקעות במרכזי נתונים דיגיטל-ברידג' גרופ , שזינקה במעל 9%, לאחר שבנק ההשקעות היפני סופטבנק הודיע כי ירכוש אותה תמורת 4 מיליארד דולר, כדי לחזק את אחיזתו בזירת ה-AI. מנכ"ל סופטבנק מאסאיושי סוֹן אמר שהרכישה "תחזק את היסודות למרכזי נתונים בתחום ה-AI של הדור הבא", ותקדם את חזון החברה להפוך לספקית מובילה של פלטפורמות "בינת־על מלאכותית".

באירופה, הבורסות סיימו את יום המסחר ביציבות. מדדי הדאקס והפוטסי ננעלו בסמיכות לרמת הבסיס, בעוד הקאק השיל מערכו כ-0.1%. המניות הביטחוניות באירופה נחלשו, על רקע ההתקדמות במגעים לסיום מלחמת רוסיה־אוקראינה. ירידות נרשמו במניות כמו לאונרדו , ריינמטל , רנק , קונגסברג וסאאב .

באסיה, המסחר מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. מדד הניקיי יורד בכ-0.3%, ההנג סנג עולה בכ-1%, בורסת שנגחאי מוסיפה לערכה כ-1% והקוספי יורד בכ-0.2%.

ב-CNBC דווח כי המשקיעים יתמקדו בתרגילים הצבאיים שמקיימת סין סביב טייוואן. נשיא טייוואן לאי צ'ינג-טה אמר שטייוואן "תנהג באחריות ולא תסלים את הקונפליקט", אך גם ציין כי "ההסלמה התכופה של לחץ צבאי" על־ידי סין אינה משהו שמעצמה אחראית אמורה לעשות.

2. שוקי האג"ח

בסקירה של מחלקת המחקר של דיסקונט ברוקראז' צופים לפחות שלוש הפחתות ריבית במהלך 2026, עד לרמה של 3%־3.5% בישראל בסוף השנה הבאה.

עוד הם מעריכים צפי לירידה בתשואות הממשלתיות בישראל בחודשים הקרובים, ובפרט בחלק הקצר של עקומי התשואות. לפי דיסקונט, רמת התשואות על אג"ח ממשלתי בישראל עדיין גבוהה יחסית להיסטוריה.

"הצפי להפחתת ריבית בנק ישראל, ההאטה באינפלציה, הצפי לירידת מדרגה בגירעון והצפי כי התשואות בארה"ב לא ירשמו מהלכי עליות חדים ומתמשכים (אם בכלל) במהלך החודשים הבאים - כל אלו יתמכו להערכתנו בירידת תשואות בישראל, לפחות בחודשים הראשונים של 2026", הם מציינים.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות רשמו ירידות אתמול. הבוקר, התשואה לעשר שנים עומדת על רמה של כ-4.12%, בעוד התשואה לשנתיים עומדת על רמה של 3.46%. הסוחרים צפויים לעקוב אחר הפרוטוקולים מפגישת ועדת השוק הפתוח האחרונה של הפד, שיפורסמו היום בערב, כדי לנסות לקבל פרטים נוספים על המדיניות המוניטרית של הבנק המרכזי בכניסה לשנת 2026.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המט"ח המקומי, הדולר מתחזק הבוקר קלות מול השקל, ושערו עומד לפי שעה על 3.18 שקלים.

בשוק הסחורות, לאחר שמחיר הכסף הגיע לשיא של כ־84 דולר לאונקיה, הוא צנח אתמול בשיעור חד של מעל 6% ונסחר סביב מחיר של כ-72 דולר. בשלב מסוים במהלך יום המסחר, הכסף ירד בכ-11%, מה שסימן את הירידה התוך־יומית החדה ביותר שלו מאז ספטמבר 2020. הזהב, שגם הוא שבר שיא בסוף השבוע שעבר ומחירו קפץ מעל לרמה של 4,550 דולר לאונקיה, נסחר סביב 4,320 דולר לאחר שאיבד מערכו כ-4%. עם זאת, הבוקר המחירים מתאוששים מעט: הכסף עולה בקרוב ל-6% ונסחר סביב 74.5 דולר, בעוד הזהב עולה בכ-1% ונסחר סביב 4,390 דולר.

בבלומברג דווח כי המקור לירידות נעוץ בעיקר במימושים, לאחר שהמתכות היקרות רשמו עליות מרשימות מתחילת השנה. גם אחרי הירידה, הכסף רשם עלייה של כ-150% מתחילת השנה. מחיר הזהב קפץ בסך הכל במעל 60% מאז תחילת השנה.

בבלומברג נכתב כי מחיר הכסף עלה לאחרונה יותר ממחיר הזהב בשל סיבות מבניות ובהן נזילות נמוכה יותר וכן משום שהכסף משמש לצרכים שונים ברכיבים כמו פאנלים סולאריים, דאטה סנטרים ועוד, ולכן כשהמלאי בשפל, יש סיכון למחסור. התוצאה היא שקונים מוכנים לשלם פרמיה עבור אספקה מיידית. האנליסט טוני סיקמור מ־IG צוטט בבלומברג ואמר כי לוקח 10 שנים לפתח מכרה כסף, ולדבריו עם ההון שזורם היום למתכות יקרות, "קשה לומר מתי ייצא האוויר" מהשוק.

מחירי הנפט רשמו אתמול עליות של כ-2%. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-58 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-61.5 דולר. על אף שהנשיא טראמפ והנשיא זלנסקי הודיעו על התקדמות מסוימת במגעים לסיום מלחמת אוקראינה־רוסיה, בבלומברג מייחסים את עליות המחירים לעובדה שטרם הושגה פריצת דרך במגעים.

4. מאקרו

נמשכת העלייה ביתרת החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי (העסקי ומשקי הבית), וברבעון השלישי של השנה היא גדלה ב־2.6% לרמה של 2.4 טריליון שקל, כך עולה מנתוני בנק ישראל. יתרת החוב של המגזר העסקי עלתה ברבעון זה ב־2.5% (כ־36 מיליארד שקל) ל־1.5 טריליון שקל, בעיקר כתוצאה מגיוסי חוב נטו באפיק ההלוואות הבנקאיות. עם זאת, חלה ירידה קלה בקצב הגידול השנתי של יתרת החוב של המגזר העסקי - מ־9.3% ברבעון הקודם ל־8.8% ברבעון השלישי.

גם יתרת החוב של משקי הבית המשיכה לגדול ברבעון השלישי לכ־890 מיליארד שקל, שילוב של עלייה ביתרת החוב לא לדיור ל־246 מיליארד שקל, כתוצאה מעלייה ביתרת חוב לבנקים ולחברות כרטיסי אשראי, וכן עלייה ביתרת החוב לדיור לכ־14 מיליארד שקל, שמקורה בנטילת משכנתאות חדשות.

5. תחזית

אחרי שמניית נייס נחלשה בשנה האחרונה ב־42% בת"א והפכה למניה עם הביצועים הכי חלשים השנה במדד ת"א 125 - בבנק דיסקונט ממליצים עליה לקראת השנה החדשה. ההמלצה היא "תשואת־יתר" ביחס למשקל במדד ת"א 125, במחיר יעד של 450 שקל - פרמיה של 26.5% על מחיר המניה בבורסה.

נייס מספקת פתרונות לניהול קשרי לקוחות וניהול סיכונים. במחלקת המחקר של דיסקונט ברוקראז' העלו את ההמלצה למניה לאחרונה ומסבירים שעשו זאת לאחר ירידות חדות במחיר המניה אחרי כנס המשקיעים האחרון, שבו נייס אימצה אסטרטגיה בה היא מתמקדת בצמיחת ההכנסות על חשבון הרווחיות.

"לאור מצבה המאתגר של החברה, שנובע משינוי בתנאי השוק, אנו סבורים כי ההנהלה הייתה חייבת לקחת צעד אגרסיבי לשינוי מצבה", אמרו בדיסקונט. עם זאת, הם מוסיפים שהצלחת הצעד לא ודאית וכי סביר שהמניה תמשיך להיסחר תחת אי-ודאות בחודשים הבאים. להערכתם, "בהתחשב בירידת מחיר המניה, להערכתנו תמחור המניה מגלם בשלב זה חלק מהותי מחששות השוק ואנו ממליצים על חשיפה בתשואת־יתר ביחס למשקל המניה במדד".