מניית קבוצת עזריאלי זינקה היום (ג') בכ-8% על רקע דיווח חיובי שקשור למנוע הצמיחה שלה, תחום חוות השרתים (דאטה סנטרס). קבוצת הנדל"ן הגדולה בישראל דיווחה על כך שחתמה על הסכם למתן שירותי דאטה סנטר, בהיקף של 80 מגוואט, עם חברה טכנולוגית בינלאומית מובילה ששמה לא פורסם.

השירותים יינתנו בקמפוס חדש שייבנה בנורבגיה, באמצעות החברה-הבת בבעלות מלאה של עזריאלי, Green Mountain Global, וחברות-בנות נוספות.

● השקל מתחזק מול הדולר לשיא של ארבע שנים. אלה הסיבות

● הכלכלה שתלויה במניה אחת והמדד שזינק ב-90%: הבורסות הכי חזקות והכי חלשות של 2025

● השקל יתחזק, והביטחוניות יככבו: מנהל ההשקעות שמעריך מה צפוי לשוק הישראלי ב-2026

מדובר בפרויקט שעלות הקמתו מוערכת על-ידי החברה בכמיליארד אירו, בתוספת עלויות מימון המוערכות בכ-60 מיליון אירו. הקבוצה מנהלת משא-ומתן עם גופים מממנים למימון הפרויקט.

ההסכם צפוי להניב לעזריאלי NOI (ההכנסה התפעולית נטו) שנתי ממוצע של 117 מיליון אירו, כלומר כ-437 מיליון שקל בשער החליפין הנוכחי, בהנחה של אספקת מלוא הקיבולת. מדובר בתוספת משמעותית של 17% לקבוצה: נכון לסוף הרבעון השלישי השנה, קצב ה-NOI השנתי של עזריאלי עמד על כ-2.6 מיליארד שקל.

לפי הודעת החברה, הקיבולת תסופק באופן מדורג במספר שלבים במהלך כשנתיים וחצי, בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בהסכם. המועד לאספקת 20 מגוואט ראשונים יגיע בסוף חודש מרץ 2027.

תקופת השירותים לכל שלב היא 15 שנים ממועד מסירתו, עם אפשרות הארכה לתקופה מצטברת של עד 15 שנים נוספות. ללקוח תהיה אפשרות לבטל את ההסכם לפי שיקול-דעתו, בכפוף לתשלום דמי ביטול שיחושבו באופן יחסי ליתרת התשלומים הנותרים עד לתום תקופת השירותים.

עם זאת, עזריאלי מציינת כי קיים חוסר ודאות מסוים לגבי אספקת 20 המגוואט הראשונים במועד הנקוב (מרץ 2027), לאור תלות בתנאים רבים, כגון קבלת היתרים ואישורים הקשורים בין היתר לאספקת החשמל ולהיתרי בנייה.

אי.בי.אי: "עסקה מצוינת"

נכון לדוחות הרבעון השלישי השנה, עזריאלי דיווחה כי 17% מנכסיה הם בתחום הדאטה סנטרים. הקבוצה נכנסה לתחום בשנת 2019 כשזיהתה בו פוטנציאל צמיחה, וב-2021 רכשה את מלוא המניות של Green Mountain לפי שווי של כ-2.8 מיליארד שקל. ב-2023 החברה-הבת התקשרה עם טיקטוק נורבגיה לאספקת שירותי דאטה סנטר.

בסוף הרבעון השלישי היו לעזריאלי ולחברות-הבנות שלה חמישה נכסים מניבים בתחום, מתוכם ארבעה בנורבגיה ואחד באנגליה; ובשלושת הרבעונים הראשונים של השנה הכנסות התחום צמחו ב-173% ל-633 מיליון שקל, וה-NOI ממנו הגיע ל-342 מיליון שקל.

בשבוע שעבר דיווחה עזריאלי גם על התקשרות של חברה משותפת עם גופים מממנים בהסכם מימון בסך 592 מיליון אירו (חלקה של החברה - כ-296 מיליון אירו), וזאת לצורך הקמת קמפוס דאטה סנטר בפרנקפורט, גרמניה.

באי.בי.אי התייחסו להודעת עזריאלי וכתבו כי זו "עסקה מצוינת של החברה, שלאחר הרבה זמן (מאז פרויקט טיקטוק) מדווחת על הסכם מהותי בתחום ומפיגה את החששות מהאטה במנוע הצמיחה העיקרי של החברה.

"כמו כן, יש לשים לב שהמחיר למגוואט גבוה פי שניים מאשר המחיר שנתחם בעסקה מול טיקטוק, ואנו סבורים כי החוזה הנוכחי יאיץ את המהלך להכנת שותף/משקיע לתחום הדאטה סנטרס בשווי גבוה מהערכות ראשוניות ויביא להצפת ערך משמעותית בחברה".

עקפה את דיסקונט

עזריאלי, בשליטתה של דנה עזריאלי (יו"רית וממלאת-מקום מנכ"ל), נסחרת בבורסה לפי שווי של 42.7 מיליארד שקל לאחר עלייה של כ-20% במניה מתחילת השנה, כולל הזינוק השבוע. החברה ממוקמת שביעית בשווייה בבורסה בתל אביב, לאחר שעקפה את בנק דיסקונט.

בסיכום שלושת הרבעונים הראשונים של השנה, קבוצת עזריאלי רשמה צמיחה של 20% בהכנסות מדמי שכירות, ניהול, אחזקה ומכירות נטו, והן הסתכמו ב-2.86 מיליארד שקל. בשורה התחתונה, הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הגיע לכ-1.17 מיליארד שקל, גידול של 16.8% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2024.

מנתונים שמסרה עזריאלי בסוף הרבעון השלישי עולה כי כ-80% משווי הנדל"ן המניב להשקעה ובהקמה שלה מיוחס לנדל"ן בישראל, ושיעור התפוסה הממוצע בישראל מגיע לכ-97%. עוד ציינה הקבוצה כי בבעלותה נכסים מניבים בשטח כולל להשכרה של 1.4 מיליון מ"ר, ביניהם בין היתר 23 קניונים ומרכזיים מסחריים ו-17 נכסי משרדים.