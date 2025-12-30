השקל מתחזק מול הדולר לשיא של ארבע שנים. אלו הסיבות

השקל מפגין עוצמה משמעותית הבוקר (ג') ומתחזק מול הדולר לרמה של 3.17 שקלים - שיא של קרוב לארבע שנים מול המטבע האמריקאי. הדולר נמצא במגמת היחלשות גם מול מטבעות אחרים ברחבי העולם, כאשר מדד ה-DXY, שאומד את כוחו למול סל מטבעות נבחרים, ירד בכ-1.5% מתחילת החודש.

יוסי מנשה, מנכ"ל ומייסד אלטשולר שחם פייננשל סרביסס, מסר לגלובס כי "אנחנו נמצאים כיום בנקודה שלא היינו בה כבר ארבע שנים. בפעם האחרונה, המגמה הזו נעצרה רק כשהתרחשה 'מיני-התפוצצות' של בועת הטכנולוגיה, ולאחר מכן עם פרוץ המלחמה באוקראינה. הכוחות המניעים כיום הם אותם כוחות שדוחפים את השקל להיות חזק מול הדולר: בראש ובראשונה, המשך העליות בבורסות העולם. הגופים המוסדיים מחזיקים בנכסי הציבור בחו"ל ומגדרים חלק מהשקעותיהם; ככל שערך הנכסים גדל, כך גדלים גם הגידורים - וזה משפיע לחיוב על השקל".

"בנוסף, אנו רואים זרם של דולרים שנכנס לישראל. רק בשבוע שעבר ראינו את האקזיט של ארמיס", אומר מנשה. הוא מציין כי הכסף עדיין לא נכנס, אך עצם ההודעה מספיק כדי להביא להתחזקות השקל. "גורם נוסף שתומך במטבע הוא הביקוש למוצרים ביטחוניים ישראליים, שהוכיחו את עצמם בשדה הקרב. אנחנו עדים להרבה הזמנות רכש - לעתים לאלביט ולתעשייה האווירית, ולעתים לחברות קטנות יותר. כל אלו דוחפים להתחזקות השקל. ככל שהבורסות ימשיכו במגמה חיובית, וככל שהסיטואציה הגאו-פוליטית תשדר רגיעה יחסית, סביר להניח שהמגמה הנוכחית תימשך. עם זאת, חזרה ללחימה עצימה או טלטלה בשווקים יכולות להפוך את הקערה על פיה".

מנשה הוסיף כי הדולר אומנם נחלש גם בעולם, אבל מול השקל יותר בחדות. "ראינו בחודשים האחרונים כשגם שמדד הדולר בעולם (DXY) יציב, השקל התחזק מול המטבע האמריקאי", אומר מנשה.

גת מגידו, מנכ"לית פינסה קפיטל, מסרה כי "העוצמה של השקל מרשימה ביותר, ונתמכת על-ידי נתונים פונדמנטליים של הכלכלה הישראלית, כשמדי שבוע מתפרסם עוד חוזה של חברה ביטחונית או אקזיט של חברות כמו ארמיס, והיום פרסום על אפשרות לאקזיט של AI21.

:עם זאת, ברמה הזו של שקל/דולר, חשוב לזכור שדולר יכול להיות גם הגנה לתיק במקרה של ריסק-אוף בשוק ההון, בפרט באירוע של התממשות סיכון בארה"ב או בשווקים הגלובליים בכלל, שיביא את המשקיעים לחזור לדולר מתוך ריצה לנכס הגנתי, וגם ישפיע על החשיפה של המוסדיים לשוק המניות האמריקאי כאשר בדרך-כלל, כשהמדדים יורדים, הם נאלצים להגדיל את הבטוחות הדולריות ומייצרים ביקוש לדולר".

בנק ישראל לא צפוי להתערב בקרוב

יוטב קוסטיקה, מנכ"ל מור קרנות נאמנות, מסר כי "השקל הישראלי ממשיך ליהנות מהמומנטום החיובי והמגמות שראינו בשנה האחרונה - יצוא טכנולוגיה, תעשיה ביטחונית וגז שמייצרים את העודף המשמעותי בחשבון השוטף, במקביל לעובדה שהשווקים בארה"ב ממשיכים לתפקד היטב ומחייבים את המוסדיים להמשיך ולגדר את החשיפה שלהם.

"להערכתי, נראה את השקל חוצה את רף ה-3 שקלים. תחילת שנה קלנדרית חדשה היא תמיד זמן טוב למשקיעים לבחון את חשיפת המט"ח שלהם ולראות שאין הטיה משמעותית מדי ביחס לשקל, שכן המגמות צפויות להימשך להערכתי".

מנשה התייחס גם לאפשרות שבנק ישראל יתערב בשוק המט"ח: "אם הוא יחליט שהמצב לא נוח לו, הוא עשוי לבצע מהלכים, אך כרגע אנחנו לא רואים זאת ולא שומעים הצהרות בנושא. להפך - בנק ישראל אפילו אותת שמדובר בשער חליפין סביר שתואם למודלים הכלכליים. בסופו של דבר, חולשת הדולר מול השקל עוזרת למתן את האינפלציה".