אחרי שגייסה 700 מיליון דולר: AI21 החליטה לצאת מהשוק

חברת AI21 הישראלית, חברת הבינה המלאכותית של פרופ' אמנון שעשוע, החלה לחפש רוכש למכירתה אחרי שגייסה כמעט 700 מיליון דולר מחברות כמו אנבידיה, גוגל ואינטל קפיטל. לפי הידוע עד כה, הנושאות והנותנות עמה מעלות הצעות שונות לרכישה הכוללות מבנים שונים כמו רכישה של טאלנטים ומנהלים בכירים. לפי הידוע עד כה, אחת הנושאות ונותנות עם החברה היא אנבידיה.

AI21 מבקשת פרמייה על מחירה בשוק הפרטי - מעל ל-2 מיליארד דולר, אך לא בטוח שהיא תוכל להשיג זאת בהתחשב בעובדה שהיא לא צברה הצלחה מסחרית גדולה. החברה גייסה לפי שווי של 1.4 מיליארד דולר במאי 2025.

החברה לא הגיבה לפניות גלובס, אך במייל פנימי ששלח המנכ"ל אורי גושן, הוא כתב לעובדים: "חלקכם אולי נחשפו לידיעה שהתפרסמה הבוקר בנוגע לעסקה בין אינבידיה ל-AI21. חשוב לנו להבהיר: הידיעה הוכחשה הן על ידינו והן על ידי אינבידיה, אך הכתב בחר לפרסם אותה בכל זאת.

"כפי ששיתפנו - אנחנו בשיחות עם מספר גופים פוטנציאליים, כולל אנבידיה. זהו תהליך מתמשך ודיסקרטי והוא לא מעיד על עסקה ספציפית או על שינוי מיידי כלשהו. החברה ממשיכה לפעול כרגיל, אנחנו בשלבים סופיים של תכנון הרבעון הראשון עם המנהלים של היחידות השונות, לאור הפוקוס האסטרטגי. אם וכאשר יהיה משהו קונקרטי לשתף אתם תהיו הראשונים לדעת, בשקיפות מלאה ובאופן מסודר".

נחשבת לחברה חסכונית

AI21, שהוקמה בידי שני פרופסורים בתחום מדעי המחשב - אמנון שעשוע ויואב שהם, והיזם אורי גושן, הייתה לחברה ייחודית בנוף הישראלי שמפתחת מודלי שפה גדולים (LLM). היא החלה את פעילותה עוד בעידן הטרום ChatGPT כאשר השיקה תוכנה לתיקון שגיאות כתיב ושיפור הכתיבה בשם Wordtune.

היא גם נחשבת לאחת החברות החסכוניות בתחום פיתוח המודלים - בעוד OpenAI גייסה 63 מיליארד דולר, ואנתרופיק גייסה 46 מיליארד דולר, החברה הישראלית גייסה לא יותר מ-700 מיליון דולר מאז הקמתה לפני כשבע שנים, ממשקיעים דוגמת אנבידיה, גוגל, אינטל קפיטל וקרן קוטו. יתר על כן, גם הסכום הזה עשוי להיות קטן יותר- מאחר והחברה יכולה להחליט שלא למשוך את כל הסכום שגייסה ולהחזיר את חלקו למשקיעים.

עם זאת, את השווי שקיבלה אז - 1.4 מיליארד דולר, היא מחבקת בשתי ידיים. ככל שהמודלים והרשת של AI21 גדולים יותר, כן היא צריכה לגייס הון רב יותר, בקצב של מיליארדי דולרים בשנה, מאמץ שחברה כמו AI21 לא הייתה מוכנה לו.

בהתאם לכך, AI21 לא הלכה בתלם - היא לא פיתחה צ'ט בוט פתוח לציבור, כמו ה- ChatGPT או קלוד - ואולי אף שילמה על כך מחיר בשורת ההכנסות. היא הסתמכה כל הדרך על לקוחות ארגוניים, אך מעולם לא חשפה את הכנסותיה שככל הנראה נותרו על כמה עשרות מיליוני דולרים.

החברה השיקה מודלי שפה ומודלי הסקה אך אלה מעולם לא זכו להצלחה מרשימה, ובהמשך שינתה את המודל העסקי שלה לתוכנה ארגונית בשם "מאסטרו" שמסייעת למנהלי ה-IT וה-AI בארגונים לתאם את עבודתם של מודלי שפה וסוכני AI שונים.

דווקא מוצר זה זוכה לצמיחה גבוהה יחסית לשאר המוצרים בחברה, מיטב הטאלנטים ב- AI21 מועסקים בפיתוחו, והוא עשוי להיות זה שימשוך את הרוכש הפוטנציאלי לחברה. עם זאת, בסביבת החברה גברה ההבנה שאין לה יכולת להמשיך ולהתנהל באופן עצמאי בתעשיית הAI שפועלת בקצב מהיר במיוחד ומכתיבה את הצורך לגייס מיליארדי דולרים כל שנה לרכישת מעבדים גרפיים ושירותי חוות שרתים. לפי ההערכה, AI21 לא רכשה מעבדים גרפיים רבים אלא השתמשה בעיקר בשירותי ענן ו-AI בשרתי ענן של כמה מחברות הענן הגדולות.

בעוד ש-AI21 מחפשת רוכש שיקנה אותה במלואה בסכום של למעלה מ-2 מיליארד דולר החברות הנושאות ונותנות עמה בטוחות שיכולו להשיג סכום נמוך הרבה יותר. לפי שני מקורות לפחות, החברה הייתה קרובה לנקודה שבה עליה לחשב מסלול מחדש לגבי המשך פעילותה - הרוכשות הפוטנציאליות מעוניינות בחלקן לרכוש אותן בתצורה שבה נרכשו חברות כמו גרוק וקרקטר: רכישה של טאלנטים, רוב או חלק מהעובדים, ורישוי הטכנולוגיה, מבלי לרכוש את הקניין הרוחני (IP). זאת, במטרה להמנע מתהליך אישור ארוך מצד הרגולטור.