מניות במזומן וקליטה באנבידיה: מה ירוויחו עובדי גרוק מעסקת הענק?

בשבוע שעבר פורסמה העסקה הגדולה ביותר של אנבידיה עד כה. העסקה נחתמה עם סטארט־אפ הבינה המלאכותית גרוק (Groq) והיקפה כ־20 מיליארד דולר. לפי דיווחי החברות, לא מדובר בעסקת רכישה - אלא בהסכם רישוי טכנולוגי. במסגרת ההסכם, המנכ"ל ג'ונתן רוס והנשיא סאני מדרה מגרוק יצטרפו לאנבידיה, בעוד שגרוק תמשיך לפעול כחברה עצמאית בראשות המנכ"ל החדש סיימון אדוארדס, ששימש עד כה כמנהל הכספים.

● השעון החכם הטוב ביותר עבור משתמשי אייפון

● מה באמת חושבים המוחות המבריקים בעולם על בינה מלאכותית

על פי דיווח ב־Axios, בעלי המניות בגרוק יקבלו תמורה נאה, למרות שבעסקה הזו ההון לא עובר מיד ליד. רוב בעלי המניות יקבלו תמורה ביחס למניות שבהן הם מחזיקים. על פי הדיווח, כ־85% ישולמו מראש, בעוד ש־10% נוספים ישולמו באמצע שנת 2026, והיתרה בסוף אותה השנה.

ומה ביחס לעובדים? כ־90% מעובדי החברה מצטרפים לאנבידיה, והם יקבלו תשלום במזומן עבור כל המניות שהוקצו. המניות שלא הוקצו ישולמו לפי שווי של 20 מיליארד דולר באמצעות מניות אנבידיה. מתוך העובדים שעוברים לאנבידיה, ל־50 מהם ישלמו תמורת כל המניות במזומן. עוד נכתב בדיווח כי "עובדי גרוק הנותרים יקבלו תשלום גם עבור מניות שהוקצו. בנוסף יקבלו חבילה הכוללת השתתפות כלכלית בחברה המתמשכת".

עסקה במודל Hire And License Out

גרוק, שהוקמה ב־2016, גייסה רק לפני כשלושה חודשים כ־750 מיליון דולר לפי שווי של כ־6.9 מיליארד דולר. זאת בהשתתפות משקיעים בולטים ובהם בלקרוק, סמסונג וסיסקו. החברה מפתחת שבבי האצה ייעודיים ל־AI, ובעת הקמתה הציבה לעצמה יעד שאפתני: להתחרות ישירות באנבידיה בשוק השבבים. בשנים האחרונות מיקדה גרוק את פעילותה בשלב ה"היסק" (Inference), שבו המודל כבר אינו לומד ומתאמן אלא מייצר תשובות ותחזיות למיליוני משתמשים בזמן אמת - תחום שנחשב למוקד תחרות מרכזי בענף.

עסקה כמו זו שנחתמה בין גרוק לאנבידיה נקראת Halo, ראשי תיבות של Hire and license out. לפי דיווחים ברחבי העולם, עסקאות אלה הן טרנד חדש שנועד למנוע חשיפה לבעיות של תחרות והגבלים עסקיים.

חנן זכאי, סמנכ"ל לקוחות ומוביל תחום בינה מלאכותית יוצרת בחברת CodeValue, מסביר למה אנבידיה בוחרת בסוג זה של עסקאות. "שתי הסיבות המרכזיות הן המהירות והרגולציה. העולם כיום פועל בצורה הרבה יותר מהירה, ה־AI משנה פרדיגמות ומקצבים. לכן, כשהכל קורה מהר, צריך גם להגיב מהר. כניסה להליך רכישה היא תהליך ארוך. אם נחכה עד שהרגולטורים יתכנסו, יעסקו ויחליטו - נפספס. בקליטת העובדים ולא רק רכישת הפתרון שיצרו, החברה לוקחת את עצמה קדימה בתחרות מהר יותר. יש לה פחות אילוצים ושליטתה טובה יותר על העסקה".

3 הערות על עסקת אנבידיה-גרוק האם מדובר ברכישה?

● אנבידיה לא רוכשת את גרוק. מדובר בהסכם רישוי שמאפשר לעקוף רגולציה מה יקבלו העובדים?

● כ־90% מעובדי גרוק עוברים לאנבידיה. רק 10% נשארים תחת מנכ"ל חדש

● כ־50 עובדים מקבלים את חבילת המניות במזומן באופן מיידי מה יקבלו בעלי המניות?

● בעלי המניות מקבלים תשלום לפי הערכת שווי של 20 מיליארד דולר עד לסוף 2026

הקונסולידציה בשוק והחשש מתחרות

העסקה האחרונה היא חלק משורת רכישות שממצבת את אנבידיה כשחקנית דומיננטית אף יותר. אורי אליאבייב, יועץ בתחום הבינה המלאכותית ומנהל קהילת Machine and Deep Learning Israel, מסביר: "אנבידיה היא שחקנית דומיננטית בתחום אימון המודלים, אבל בתחום ההרצה שלהם (Inference) יש לה לא מעט תחרות. רכישת גרוק מצמצמת את התחרות ומחזקת אותה. שילוב יכולות אימון והרצת מודלים יקשה על תחרות רצינית מולה".

לדבריו, "הדבר משפיע דרמטית על השוק כי הוא מצמצם עוד יותר את היכולת של חברות לבחור חלופה לאנבידיה. זה יכול להביא לעוד עליית מחירים ולגרום לחברות הגדולות להמשיך בקו של פיתוח חומרה ושבבים באופן עצמאי".

לדברי זכאי, "כל השוק מושפע וזו התפתחות שאורכת שנים. משקיעים וחברות הון סיכון שמים את הכסף על היזמים, וצריך להבין שהפיבוט יכול לקרות גם בתוך חודש". אך בעיקר, "כל הפרדיגמות של סטארט־אפים השתנו. חברה גדולה יכולה לעמוד בשינויים, אך חברות קטנות נמחקות".

ביחס להשלכות על האקו־סיסטם הישראלי, ניתן לראות בעיקר התייחסות לחוקי המס, אומר זכאי. "עובדים מגיעים לסטארט־אפ וחולמים להתעשר. זה מרכיב משמעותי בהעסקתם. כיום, המס על רווחי הון עומד על 25%, כשמממשים אופציות. בעסקה כזו, התגמול לעובדים נקבע לפי השכר - 50% אם הם במדרגת המס הגבוהה. הדבר עשוי להשפיע בעתיד על כמה סטארט־אפים חדשים יהיו אטרקטיביים לטאלנטים", מסביר זכאי.