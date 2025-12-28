השעון החכם הטוב ביותר עבור משתמשי אייפון

בדיקה טכנולוגית איך ניתן לשפר שירותים דיגיטליים? אילו מוצרים חדשים יש היום בשוק, ומה איכותם לעומת המתחרים? כיצד פותרים בעיות טכנולוגיות? מדי שבוע המדור ינסה לענות על שאלות אלה ודומות להן. אם נתקלתם בתקלות ואתם זקוקים לעזרה, או שאתם מעוניינים שנסקור מוצרים מסוימים, אתם מוזמנים לפנות למייל: nevo-t@globes.co.il

ענקית הטכנולוגיה אפל משיקה מדי שנה את המוצרים החדשים שלה, בהם גם השעונים החכמים. מדובר בכמה דגמים, שהיקר ביניהם הוא Apple Watch Ultra, והשנה הושק הדור השלישי שלו, עם שיפורים מינוריים לעומת הדור הקודם.

אם אתם משתמשי אייפון, השעון שיעבוד עבורכם בצורה הטובה ביותר הוא בהכרח Apple Watch, מכיוון שאפל נותנת עדיפות למכשירים שלה, ודואגת שהם "ידברו" אחד עם השני בצורה טובה יותר.

מה מציע האולטרה דור שלישי? לקחנו אותו לבדיקה, וחזרנו עם תובנות.

החידוש העיקרי: המסך

להבדיל מהדור הקודם שיצא לפני שנתיים, לא בטוח שהמכשיר מציע שיפור שיפיל אתכם מהכיסא. השיפורים הם מינוריים, כאשר החידוש העיקרי עבור רבים מגיע ממסך השעון, שגדל ל-49 מ"מ ועבר לתצוגת OLED.

השעון שוקל 16 גרם, כמעט כפול מדגם הבסיס. הוא גדול יותר ממה שהיה בעבר, וצריך להתרגל לזה. משמעות שיפור המסך היא לא רק גודל, אלא גם תצוגה בהירה יותר - עם בהירות שיא של עד 3,000 ניטים. בכך הכול, זהו מסך נחמד מאוד לשעון.

היתרון הבולט: הסוללה

היתרון בולט לשעון הזה, בוודאי ביחס לשאר השעונים של אפל, הוא הסוללה. אפל הכניסה לכאן סוללה גדולה ב-6% מהרגיל, מה שהוביל לכך שהוא הצליח להחזיק מעל ליומיים של שימוש לפני שהסוללה ירדה מתחת ל-20% - והנתון הזה תלוי בשאלה עד כמה השימוש הוא אינטנסיבי.

על פי מדדי ביצוע, אם תפעילו את השעון לאורך זמן באימוני GPS עם מעקב דופק, הוא יחזיק כ-14 שעות. אומנם זה יפה במונחי אפל, אבל בהשוואה לשעוני ספורט אחרים בשוק, זה מרשים פחות. כך לדוגמה, ל-Garmin יש סוללות שמחזיקות שבוע שלם של שימוש. המשמעות היא שעבור ספורטאים אמיתיים שצריכים יותר, אין כאן הצעת ערך טובה. אפל מנסה לפצות על כך עם טעינה מהירה, ותוך שעה הסוללה מתמלאת כולה.

העיצוב: מאסיבי ללא גיוון

הנראות של השעון הנוכחי דומה לדגם הקודם, כלומר לא מדובר בעיצוב חדש או קונספט כלשהו. להבדיל ממתחרים שמציעים כמה סגנונות עיצוביים, כאן יש אפשרות אחת: שעון עם מסגרת טיטניום וזכוכית ספיר שטוחה. באפל מתהדרים בכך שהמסגרת עשויה מ-50% טיטניום ממוחזר.

גם מבחינת גודל המסך אין אפשרויות נוספות, אלא גודל אחד בלבד. מה שכן, צריך להזהיר: מדובר בשעון מאסיבי. מי שלא רגיל לזה יצטרך לעבור תהליך "הסתגלות", בוודאי אם אחת המטרות היא לישון עם השעון ולקבל נתונים על השינה.

ביצועים ונוחות: לייצר שפת שימוש

האולטרה דור שלישי כולל את שבב S10, שקיים גם בדגמי אייפון 11 הרגילים. השעון מצליח לבצע את כלל המשימות שמוטלות עליו, אך לעיתים הוא זקוק לכמה שניות כדי לפתוח את האפליקציה שבה מעוניינים.

אחד הדברים שהופכים את השימוש בשעון לטוב יותר נוגע למחוות הידיים שיש בו. אם אתם רוצים ללחוץ על כפתור או לגלול את התפריט, כל שעליכם לעשות הוא להקיש עם האגודל והאצבע המורה פעמיים. אם תרצו להשתיק התראות או להזיז הודעה שקיבלתם, הזיזו את פרק כף היד הרחק מכם.

מעבר לכך שזה עובד היטב, אפל מצליחה לייצר "שפת שימוש" עבור השעון. זה לא רק להקליק על המסך או על הגלגלת בצד, אלא ממש אפשר להתאים את השימוש עם מחוות, מה שהופך אותו ליותר נוח.

עם זאת, יש גם חבלי לידה. הרצועה שהגיעה עם השעון פחות נוחה, ועבור רבים יהיה מורכב להבין חלק מהמנגנונים שבו, במיוחד אם זה מפגש ראשון עם השעון. לדוגמה, ממש בעת כתיבת השורות האלו, הרצועה נוכחת ויוצרת חוצץ מורגש בין היד לבין המחשב. בגלל הסוגר של השעון, ממש ניתן להרגיש את ה"שריטות" של הסוגר על המחשב.

בנוסף, חלק מהדברים לא עבדו בצורה הטובה ביותר - כמו השימוש באפליקציה ייעודית של וואטסאפ בשעון החכם שהייתה קצת צולעת בשל בעיות חיבוריות וגודל המסך (רלוונטי בעיקר לבעלי אצבעות גדולות).

ספורט: מדדי כושר ובריאות

השעון בעל חיישנים רבים שמאפשרים שימוש לצרכי ספורט, בדומה לדור הקודם. כך, למשל, הוא מתאים לצלילה עד 40 מטרים, ויש דירוג של IP6X לעמידות בפני אבק. אחד השיפורים המרכזיים בשעון הוא הודעות ה-SOS הלווייניות, מה שאומר שתוכלו ליצור עם שירותי החירום באמצעות הודעות טקסט דרך לוויינים, אם אין קליטה סלולרית. הלוויינים גם מאפשרים לעקוב אחרי Find My, אם כי כרגע זה זמין רק בארה"ב, קנדה ומקסיקו.

לכל זה מצטרפים הפיצ'רים שאפל מאפשרת לכושר ומעקב בריאות, כמו ניטור דופק, ECG, לחץ דם גבוה (דורש שימוש של מעל ל-30 יום בשעון כדי לבדוק) ועוד. השעון גם כולל את מדדי ציון השינה החדש של אפל, שמאפשר לא רק לדעת באיזו רמה ישנתם, אלא ממש האם השינה הייתה איכותית או לא, כמה פעמים התעוררתם בלילה, האם הלכתם לישון מוקדם יותר מהממוצע שלכם ועוד. בנוסף ישנו חיישן לניטור חום, מעקב אחר מחזור ועוד.

המחיר: יקר

האולטרה של אפל מלכתחילה מכוון לאנשי ספורט אקסטרים או בעלי מקצוע שמעוניינים בשעון מאסיבי על היד, ולכן עליו להיות מרשים ובעל פונקציות רחבות יותר מהשעונים הזולים ממנו. לפי מחירי iDigital, האולטרה מתחיל מ-3,500 שקל עבור רצועות מסוימות, ויכול לעלות עד 3,900 שקל עבור רצועות אחרות.

לשם השוואה, מחיר הדגם הבסיסי של Apple Watch 11, שמגיע עם קישוריות GPS ולא עם קישוריות סלולר, יתחיל מ-1,950 שקל, כמעט מחצית מדגם האולטרה.

המחיר אכן גבוה, אך אולי מצופה ממנו להיות כזה, שכן מדובר בשעון אקסטרים שלא אמור להתאים לכולם. היכולות הרחבות מאוד שהוא מציע רלוונטיות רק לצרכנים מסוימים.

המתחרים: סמסונג ו-Garmin

אומנם מדובר בפתרון כמעט הכרחי עבור משתמשי אפל המעוניינים בשעון חכם (בעיקר בגלל הפרקטיקות שלה), אך עדיין יש בשוק פתרונות אחרים. אז נכון, סמסונג לא תאפשר את החיבור עם שעון האולטרה שלה, אבל בשנה האחרונה היא נכנסה לשוק שעוני הפרימיום, כדי להרוויח את אלו שמעוניינים במכשיר שהוא סמל סטטוס. תג המחיר שם, להבדיל מאפל, עומד על 2,599 שקל.

מוצר נוסף שיכול להתחרות בשעון של אפל, וכן יתחבר לאייפונים, הוא ה-Fenix ​​8 Pro של Garmin, שמספק פיצ'רים מתקדמים במיוחד עבור משתמשי הספורט. לשם השוואה, השעון החכם הזה עולה 4,400 שקל, כלומר הרבה יותר יקר, אבל מותאם ליכולות מולטי-ספורט משמעותיות.

