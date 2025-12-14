הסמארטפון הסיני שפיצח את חוויית השמיעה בטלפון

המתחרים העיקריים: OnePlus, גלקסי ופיקסל ברשימת המתחרים העיקריים נמצאות השחקניות הגדולות בשוק, למעט אפל שמחזיקה במערכת הפעלה שונה. מבין מכשירי האנדרואיד, ל־Poco עדיין קשה להביא בשורה אמיתית מול המתחרה הקוריאנית סמסונג עם הגלקסי אולטרה שלה, גם אם יש הבדל של 2,000 שקל בין שני המכשירים. ב־OnePlus מציעים את דגם ה-15 החדש שטרם נבדק במדור, אך רבים רואים בו תחרות עזה לפוקו. מתחרים משמעותיים נוספים הם מכשירי הפיקסלים של גוגל, וליתר דיוק דגמי ה־10 האחרונים, שמנסים לייצר שיבוש דומה - מכשיר דגל פרימיום במחיר נמוך משמעותית מהמתחרות הגדולות. OnePlus, גלקסי ופיקסל / צילום: יח''צ

אחת מהיכולות הבולטות של יצרנית הסמארטפונים הסינית שיאומי היא התאמת מכשיר לכל סוג צרכן. זו הסיבה לכך שלחברה יש מספר סדרות מכשירים, שכל אחת מהן מנסה להביא בשורה אחרת.

בין היתר, החברה מחזיקה במותג POCO, שלאחרונה שחרר את המכשיר החדש Poco F8 Ultra, תוך שהיא מצהירה כי מדובר בכניסה רשמית לפלח מכשירי הדגל היוקרתיים. המחיר הוא בהתאם, אך האם המכשיר מתמודד בהצלחה עם המתחרים?

החידושים העיקריים : מסך וסוללה

מסך המכשיר אינו קטן: מדובר במסך AMOLED בגודל 6.9 אינץ', שתומך בקצב ריענון אדפטיבי של 120 הרץ ואף מגיע לבהירות שיא של 3,500 ניטים. בחברה מדברים על טכנולוגיות שונות שקשורות לפיקסלים של המכשיר, אך בצורה הבסיסית ביותר, מדובר במסך טוב, חד ובהיר מאוד, שמצליח להתמודד עם קרני השמש. נציין כי לא מעט מכשירים, אפילו כאלה שיצאו בשנתיים האחרונות, לא מצליחים להתמודד עם אור כזה.

אחת המחמאות הגדולות למכשיר קשורה לידיים רטובות: לא מעט סמארטפונים מסתבכים ברגע שיש טיפת מים על המסך. בשיאומי פיצחו את האתגר, ולא משנה אם אלה טיפות על המכשיר או שהיד רטובה, המסך עדיין יפעל מעולה. לסיכום, בשילוב עם הסוללה והרמקולים, המכשיר מצליח לספק חוויית צפייה בתכנים וחוויית האזנה בסאונד.

בגלל המסך, ובוודאי בגלל הרמקולים החדשים, צריכת הסוללה במכשיר היא גבוהה. לכן, בעוד הדור הקודם כלל סוללה של 5,300 מיליאמפר לשעה, כעת היא מתהדרת ב-6,500 מיליאמפר לשעה. עם זאת, הרמקולים פשוט זוללים את הסוללה, ולכן, מי שרוצה לשמור על הסוללה שלו צריך לעדן את יכולות הרמקולים, להנמיך את הבהירות הרבה ועוד.

עם רכישת המכשיר מקבלים מטען, והסוללה תומכת בטעינה חוטית מהירה של 100 וואט. יש גם טעינה אלחוטית מהירה של 50 וואט, וגם טעינה הפוכה חוטית של 22.5 וואט, כשהמשמעות היא שניתן להטעין מכשירים אחרים כמו אוזניות וטלפונים בעזרת הסוללה של הסמארטפון.

היתרון הבולט : מערך הסאונד

זה נשמע מוזר לציין את הרמקול כיתרון הבולט של סמארטפון, אבל ב-Poco הבינו שאפשר לתת טוויסט מעניין שיקרוץ לצרכנים מסוימים. ל-F8 Ultra יש שלושה רמקולים. בדומה למכשירים אחרים, רמקול עליון ורמקול תחתון, ובנוסף רמקול שלישי שהוא סאב-וופר של מותג השמיעה האיכותי Bose, ונמצא ממש בסמוך למצלמות האחוריות. התוספת הקטנה הזו מאפשרת פלט הרבה יותר מלא, ודגש רב יותר בצלילים. מעבר לסאונד חזק במיוחד שנהנינו ממנו, הסאב-וופר הוסיף עומק לסאונד וגם בס טוב בשירים הרלוונטיים.

בהגדרות המכשיר אפשר לבחור בין שני פרופילים של סאונד: דינמי או מאוזן. במקרה של מאוזן, מדובר בסאונד טבעי ורענן שמייצר חוויית שמיעה עדינה ונוחה. במקרה של פרופיל הדינמי, החברה מציעה בס מלא וסאונד מלא פרטים, והוא מופעל בעזרת Dolby Atmos.

בדקנו בעיקר את המצב הדינמי, והוא מספק סאונד מדהים. המשמעות היא שבשילוב המסך והסוללה, מי ששומע המון מוזיקה או צופה בסרטים וסדרות דרך המכשיר מקבל מוצר ייעודי מוצלח.

עיצוב : ג'ינס בסמאטרפון

הרבה מהמכשירים שנבדקים במדור מנסים להביא בשורה בהיבט העיצוב, בין אם אלה מכשירים מתקפלים או כל טוויסט אחר. במקרה של F8 Ultra, החברה בחרה בגימור דמוי ג'ינס כחול לגב המכשיר. כמו כל בחירה עיצובית, יש מי שיאהב ויש מי שפחות. לטעמנו, שיאומי בצד הנכון.

משקל המכשיר עומד על 220 גרם, לא קל, ומבחינת אחיזה, המסך די גדול ולכן בעלי ידיים גדולות וכיסים עמוקים יסתדרו איתו טוב יותר. לעומת זאת, לאחרים לא מומלץ לעשות סלפי עם יד אחת. לפי החברה, למכשיר יש מסגרת אלומיניום מוקשח משולב חומרים סופגי אנרגיה, כך שהוא עמיד לנפילות ושריטות, ובנוסף שולב ציפוי ננו-טק שעמיד ללכלוך ושחיקה. המכשיר גם עומד בתקן IP68 - עמידות לטיפות מים ואבק.

ביצועים : שבב חדש

ה-Poco F8 Ultra מופעל על ידי מערכת השבבים של קוואלקום, Snapdragon 8 Elite Gen 5. זו התשתית שנמצאת גם בוואן פלוס 15 החדש, וכנראה מה שיגיע לסמסונג גלקסי S26 אולטרה. המכשיר מגיע עם Adreno 840, מעבד גרפי שמחזק את הפעילות שלו, לצד מערכות ומעבדים נוספים. למכשיר יש 512 גיגה-בייט שטח אחסון, וזיכרון הרצה של 16 גיגה-בייט עם אפשרות הרחבה לעוד 16 גיגה-בייט.

צריך לומר, המכשיר עצמו פעל מהיר, התכנים שנצפו עברו בצורה חלקה, והוא מצליח להתמודד עם עומסים. אך מעניין לראות האם הוא עמיד לעומסים בטווח הארוך.

מצלמה : לתמונות פשוטות ורגילות

מערך הצילום במכשיר הוא משולש, כאשר שלושת החיישנים הם עם 50 מגה פיקסל. חיישן אחד רחב, השני אולטרה רחב והשלישי טלפוטו. מצלמת הסלפי מגיעה עם 32 מגה פיקסל. על פניו, זה נשמע מערך צילום טוב, ואכן בתמונות פשוטות ורגילות בלי הרבה סיבוך - המכשיר מצליח לספק תמונות נחמדות. אולם בשל תג המחיר, ניתן היה לצפות ליותר. למשל, לא להסתבך עם תנאי תאורה קשים.

המחיר : יקר מדי

Poco מנסה להיכנס לפלח מכשירי הדגל פרימיום, ובהרבה היבטים המכשיר נמצא שם, אך המחיר בישראל גבוה מדי. הדור הקודם עלה 649 דולר, הפעם בחו"ל הוא עולה 729 דולר, ובישראל מתחיל מ-2,700 שקל. המכשיר שנסקר כאן במדור עולה בארץ 3,700 שקל. נכון שהרמקולים מחדשים, המסך מעולה, והניסיון להיות מכשיר פרימיום מורגש, אבל יש מי שיחשוב ובצדק שהמחיר צריך להיות נמוך יותר.



***גילוי מלא: חברת המילטון, יבואנית שיאומי, סיפקה לגלובס את המכשיר לצורך הבדיקה