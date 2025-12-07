פרטנר וסלקום השיקו טלוויזיות חדשות. האם יש בהן בשורה?

בדיקה טכנולוגית איך ניתן לשפר שירותים דיגיטליים? אילו מוצרים חדשים יש היום בשוק, ומה איכותם לעומת המתחרים? כיצד פותרים בעיות טכנולוגיות? מדי שבוע המדור ינסה לענות על שאלות אלה ודומות להן. אם נתקלתם בתקלות ואתם זקוקים לעזרה, או שאתם מעוניינים שנסקור מוצרים מסוימים, אתם מוזמנים לפנות למייל: nevo-t@globes.co.il

שוק הטלוויזיה בישראל עובר מהפך משמעותי, ולא בגלל החקיקה המתגבשת בכנסת על ידי שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי. בשנה החולפת דווח על עסקאות שיתוף תוכן בין החברות יס-פרטנר והוט-סלקום, זאת לצד תחרות מ-freeTV.

● סלקום רוצה לרכוש את הפעילות העסקית של הוט במאות מיליוני שקלים

● כל מה שצריך לדעת על העסקה בין נטפליקס לוורנר ברדרס

● עיתונאי וואלה נגד ההנהלה: "המסלול הנוכחי מוביל אותנו אל התהום"

בעקבות כך, בשבועות האחרונים, גם פרטנר וגם סלקום השיקו אפליקציות וממשקים חדשים. פרטנר עשתה זאת בשיתוף עם יס, בעוד בסלקום החליטו לעלות לבד ולא לחכות לכלל התכנים של הוט. השבוע בדקנו את שני שירותי הסטרימינג המתחדשים, וחזרנו עם תובנות.

החידוש העיקרי: עיצוב הממשק

כשמסתכלים על האפליקציות הקיימות בשוק, אין ספק שהבשורה המרכזית סביב האפליקציות החדשות היא עיצוב הממשק. חווית המשתמש אמורה להשתפר פלאים אצל שתי החברות, כאשר המערכת נראית מקצועית יותר, והחוויה טובה יותר - גם אם יש תקלות או בעיות בליטוש.

במקרה של פרטנר, כשנכנסים לאפליקציה מגיעים ישירות לערוצים החיים, שנמצאים ברקע לעמוד הבית, והתפריט נמצא בחלק העליון של המסך. החלוקה היא בין ערוצים חיים, ישראלי, סרטים, סדרות, דוקו, ילדים ו-CatchUp.

על פניו, זו חלוקה נכונה, וגם כשפותחים את האפליקציה נחמד שיש את השידורים החיים. עם זאת, לאחר ניסיונות רבים לעצור את השידור החי כדי לחפש תכנים בשאר הלשוניות בלי הפרעות, פשוט נאלצנו להשתיק את הטלוויזיה כדי שאפשר יהיה לנהל דיון על מה לצפות בערב.

בסלקום, עיצוב הממשק נראה משופשף, נקי ומלוטש יותר מאשר פרטנר. כשנכנסים לשירות עולה מייד ערוץ בשידור חי, והתפריט החדש נמצא בחלק הימני. אם תעברו לתפריט או לתכנים מטה, השידור החי ייפסק, ולא יפריע בהליך חיפוש התוכן.

השירות מחולק לפרופילים, כך שאפשר לנהל מספר פרופילים מבלי שיתערבבו ההעדפות של הצופים השונים בבית. גם התפריט רחב יותר, כיוון שיש אזור מיוחד לתכנים האישיים של כל פרופיל. בנוסף, התפריט כולל גם תכני רדיו.

היתרון הבולט: המחיר נשאר זהה

היתרון הבולט כיום באפליקציות החדשות נוגע דווקא למחיר. אין הכוונה לחבילה מיוחדת או מחיר לזמן מוגבל (למרות שיש מבצע הצטרפות של סלקום, שכולל אינטרנט סיבים ושנה חינם בטלוויזיה), אלא לעובדה שהמחיר תמורת התכנים החדשים נותר זהה. כלומר, מאות אלפי הלקוחות של פרטנר וסלקום ביחד מקבלים את עדכון הגרסה הזה מבלי תוספת תשלום.

במקרה של סלקום, רק אפליקציה תעלה 59 שקל בחודש, ועם ממיר המחיר עומד על 100 שקל בחודש (חשוב לזכור שיש טריפלים). במקרה של פרטנר, רק אפליקציה תעלה 59 שקל, ועם ממיר - 69 שקל בחודש.

התכנים: פרטנר רצים, סלקום מחכים

הסוגייה המרכזית והחשובה ביותר בכל הקשור בטלוויזיה היא התוכן. בפרטנר השיקו את הפלטפורמה שלהם עם תכני סטינג של יס, והמשמעות היא היצע תכנים גדול יותר - 70 ערוצי בסיס לצד 60 ערוצי פרימיום בתשלום.

בעמוד הבית, תכני יס מעט משתלטים, אבל יש גם תכנים בינלאומיים כמו האנטומיה של גריי, NCIS, ומלון קוסטיירה החדש. בפרטנר כבר הצביעו על כך שככל והמומנטום יגבר הם יביאו תכנים נוספים, ואין ספק שתכנים בלעדיים יעזרו לחברה לעלות מדרגה.

בסלקום עדיין לא הכניסו את כלל תכני HOT, אבל כן מציגים לא מעט תכנים מ-HBO (שכבר הורדו מיס) - בשונה מפרטנר, שהשיקו בלי תכני HBO. ואולם, אם HBO Max אכן תיכנס לישראל בחודשים הקרובים, התכנים האלו ייעלמו מהפלטפורמה. המשמעות היא שסלקום לא תוכל לסמוך רק על תכני HOT, ותהיה חייבת למצוא תכנים משלימים טובים. כיום גם תכנים של ערוץ 13 מופיעים בפלטפורמה.

בנוסף, בסלקום מציעים טכנולוגיית Super Low Latency שמאפשרת לצפות בשידורי ספורט עם שיהוי נמוך ככל האפשר. החברה גם מאפשרת פיצ'ר של Handoff, שמאפשר להתחיל צפייה בסמארטפון ולהמשיך אותה באמצעות הטלוויזיה.

חבלי לידה: התקלות הבולטות

בפרטנר נרשמו כמה פספוסים ניכרים, בעיקר חבלי לידה. כך, הגלישה בפלטפורמה הייתה מעט תקועה, לקח זמן עד שעברו חלונות, והגלילה הייתה "נוקשה", בלי מעברים חלקים, מה שמנע חוויית גימור של שירות סטרימינג בשל.

זה בא לידי ביטוי בתחילת צפייה בתוכן מסוים - התוכן יתחיל שלוש פעמים שוב ושוב, ורק אז יהיה השידור. גם במעבר בין שורות בעמוד הבית, הסמן "שמר" על מקומו, משמע לא עבר לתחילת השורה הבאה, אלא נשאר במיקום שבו הייתם בשורה הקודמת.

בנוסף, כשנכנסים לעמוד הערוצים, רואים קודם כל הצעות לתכנים ספציפיים ולא ערוצים, ורוב התוצאות הראשונות הן בתשלום. רק לאחר מכן מגיעה רשימת תפריטים לערוצים השונים. גם לאחר שבחרנו באפשרות אחת, ערוצים ישראליים, נתקלנו בחוסר אינטואיטיביות מסוים. למשל, כדי לעבור בין ימים, אי אפשר לגלול למעלה כדי להגיע למילה "היום", אלא יש ללחוץ קודם על כפתור אחורה, וגם אז ההתנהלות אינה נוחה.

גם בסלקום היו לא מעט תקלות, ובעיקר סימני שאלה. ברגע שנכנסים לתוכן שבו מעוניינים לצפות, מקבלים אפשרות שליטה בודדת שכוללת חזרה להתחלה - אין אפשרות לשלוט על מהירות התוכן, על אופציות אודיו, על אופציית הכתוביות או כל שליטה אחרת שמוכרת מהפלטפורמות המתחרות. לשם השוואה, בפרטנר נותנים לצפות בטריילר ובתקציר. הדבר עלול להפריע לרבים שירצו חוויית שליטה בזמן הצפייה שלהם.

דבר נוסף שנראה כמו טעות, ואולי מדובר במודל עסקי אגרסיבי - למעט השורות של הערוצים החיים, סדרות רצות והמלצת סרטים, כל המלצת התוכן שהוצגה לנו בעמוד הייתה של תוכן בתשלום נוסף, מה שנקרא תוכן פרימיום. כל תוכן כזה יכול לעלות עשרות שקלים, מה שהופך את חווית הטלוויזיה ליקרה יותר.

כמובן שבסלקום משווקים זאת כתכני סינמה, אך לא כל התכנים הם מהזמן האחרון. כך, לדוגמה, Wicked מוצע לצפייה בתשלום נוסף, אך מדובר בסרט מ-2024 ולא זה החדש.

השורה התחתונה: שוק תחרותי יותר אמנם התכנים של הוט ייכנסו לסלקום רק בהמשך, ובפרטנר כבר ניתן למצוא את תכני סטינג, אך שתי האפליקציות קיבלו מתיחת פנים רצינית. אם המהלכים שביצעו שתי החברות יצליחו למשוך אליהן לקוחות טלוויזיה בחזרה, השוק יהיה תחרותי יותר עם מחירים שונים. אמנם freeTV הוא עדיין השחקן שובר-השוק, אך גם השינויים בפרטנר וסלקום יכולים להשפיע על הענף, בתנאי שהעצמאות של השתיים תישמר. ולכן, מעניין לראות לאן פני הדברים: עם איזה תכנים פרטנר וסלקום ינסו לחדש, כדי לא להיות כמו המתחרות בשוק.

***גילוי מלא: סלקום סיפקה לגלובס ממיר ופרטנר סיפקה גישה לאפליקציה לצורך הבדיקה