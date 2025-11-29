נמשך מסע הגישושים למכירת הפעילויות של חברת הוט, הפעם מדובר על התפתחות נוספת שנוגעת לפעילות הקווית והפעילות עסקית של הוט מול גופים גדולים במשק. סלקום בוחנת רכישה של פעילות זו במאות מיליוני שקלים, אשר חברת פרטנר הביעה בה עניין לפני מעל לחודשיים.

סלקום נשלטת על ידי קרן פורטיסימו של יובל כהן, ומנוהלת על ידי אלי אדדי. לפי הערכות סלקום בוחנת רכישת הפעילות הקווית והעסקית. הסכומים עדיין לא ידועים, והצעה פורמלית ככל הידוע טרם הוגשה לבנק ההשקעות רוטשילד המרכז את מכירת הפעילויות השונות. כידוע בעלי הוט, פטריק דרהי, מגבש מזה כשנה מהלכים שונים למכירת פעילויות הוט במטרה להקטין מינוף בחברת האחזקות שלו אלטיס אינטרנשיונל. אך ניתן כאמור להעריך כי מדובר בסכומים של מאות מיליוני שקלים בודדים.

ב-18 בספטמבר דיווחה פרטנר, המתחרה בסלקום בתחום הסלולר וכן בשירותי הטלוויזיה האינטרנטיים, כי הגישה מסמך אינדיקציית כוונות ראשוני ובלתי מחייב לאלטיס לרכישת פעילות הלקוחות העסקיים של הוט בתחום הסלולר והקווי. הסכום שהוצא לא פורסם באופן פורמלי בדיווח של פרטנר לבורסה.

בהצעה של פורטיסימו ככל הידוע לא מדובר בפעילות הסלולרית, צעד שעשוי לייצר מגבלות כבדות מול רשות התחרות. כמו כן, הוט כבר קיבלה הצעה מחברת פלאפון לרכישת הפעילות הסלולרית שלה, אף שגם כאן מדובר בהצעה לא מחייבת. ניתן כי האישורים הרגולטורים הנדרשים בעבור סלקום אמורים להיות סבוכים. משום שמדובר כיום בחברת הסלולר הגדולה ביותר במשק הישראלי. ולכן המורכבות ברכישה אפשרית של מי מפעילויות הוט.

חלק מהאסטרטגיה שמוביל המנכ״ל של סלקום אדדי היא להתרחב למנועי צמיחה חדשים. המטרה היא ללכת למקומות של רווחיות וגם פוטנציאל רווח עתידי, ולכן דווקא הפעילות העסקית והקווית של הוט, עשויות לעניין את החברה. הפעילות הקווית שלה היא השחקן הגדול ביותר בתחום, אחרי בזק, ומהלך כזה יצמצם את הפער של סלקום. כיום מציעה סלקום תקשורת קווית משלה, אך רכישת פעילות קיימת עשויה להקפיץ את היקפן משמעותית.