אירופה מזנקת, בעוד אמריקה יורדת: רבעון שיא לרפאל

חברת רפאל פרסמה אתמול (ה') את דוחות הרבעון השלישי, שמהן עולה צמיחה של 14.5% במכירות לכ־1.59 מיליארד דולר (5.19 מיליארד שקל). מתחילת השנה, החברה רשמה צמיחה של 17.6% לכ־4.46 מיליארד דולר (14.55 מיליארד שקל).

כמיטב המסורת של רפאל, ישראל היוותה חלק הארי מההכנסות בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה (כ־55.6%), שיעור דומה למדי לתקופה המקבילה אשתקד (כ־56%). מגמות מנוגדות נרשמו באירופה ובאמריקה. בעוד ההכנסות מאירופה זינקו ביחס לשלושת הרבעונים ב־2024 בכ־37.8% לכ־1.01 מיליארד דולר (מהווים כ־22.8% מההכנסות), אלו מאמריקה ירדו בכ־16.3% לכ־184.9 מיליארד דולר (מהווים כ־4.1% מההכנסות).

ככלל, עליות נרשמו ביחס לתקופה המקבילה אשתקד גם באסיה (8.2%), באוקראינה (1.3%), ובמיוחד באפריקה (35.7%), אף ששיעורה של היבשת מתוך כלל ההכנסות נותר זניח - 0.005%.

לא פחות מהמכירות, זהו רבעון שיא בהיבט הרווח הנקי: 95.23 מיליארד דולר, זינוק של 39.2% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בסיכומם של תשעת החודשים הראשונים של 2025, הרווח הנקי עמד על 282.31 מיליארד דולר, זינוק של כ־67% לעומת התקופה המקבילה ב־2024.

המוצרים המבוקשים ביותר בעולם

הדוחות התפרסמו כשבוע לאחר שרפאל הציגה את התרחבותה הטכנולוגית באחת מסדרות המוצרים המבוקשים ביותר שלה בעולם, ספייק. L-SPIKE 4X הוא טיל משוטט אלקטרו־אופטי מתקדם חדש בעל יכולות תקיפה ושיטוט עד לטווח של 40 ק"מ עם הגעה מהירה לטווח מקסימלי בתוך כחמש דקות בלבד. הטיל מביא איתו למשפחת הספייק יכולות שיטוט ודיוק מתקדמות ביום ובלילה ויכולות פגיעה במטרות ממרחק רב.

מרגע השיגור, לאחר טיסה מהירה לאזור המטרות, הוא יכול לשוטט במשך כ־25 דקות, ומאפשר למפעילים לתקוף ברגע הנכון, בזוויות תקיפה שונות ולדייק את נקודות הפגיעה או לבטל משימה בזמן אמת. טיל ה־L-SPIKE 4X פותח ותוכנן מראש כטיל סילוני בעל מהירות גבוהה ויכולת שיטוט או שהייה ממושכת, בשונה מכטמ"מים תוקפים אחרים המוצעים כיום בהם אשר לרוב מתאפיינים במעוף איטי, רש"ק קטן וחתימה גבוהה.

טיל ה-L-SPIKE 4X יוצע עם שני סוגי ראשי קרב עיקריים: Tandem HEAT (נ"ט כפול) להתמודדות עם מטרות טנק ורק"ם (רכב קרבי ממוגן) וראש קרב רב־תכליתי למגוון רחב של מטרות טקטיות. שילוב המאפשר התאמת הטיל למשימות ביבשה, באוויר ובים.

בד בבד L-SPIKE 1x הוא חימוש משוטט טקטי, שמהווה אבולוציה משודרגת של המעוז (Firefly). ה־L-SPIKE 1x פותח ברפאל, ומסוגל לפעול בתנאי שטח קשה כגון שיבושי GPS, הפרעות תקשורת ומזג אוויר קיצוני. היכולות המרכזיות של המערכת כוללות טווח פעולה של עד חמישה ק"מ, משקל חימוש של 2.2 ק"ג וזמן שהייה באוויר של 15 דקות במצב חמוש או 30 דקות במצב תצפית. החימוש מצויד בראש קרבי במשקל כ־420 גרם עם פיזור רסס היקפי מלא של 360 מעלות.