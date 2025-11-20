המדינה הדרום אמריקאית שתרכוש כלי רכב מישראל

התעשיות הביטחוניות הישראליות מצליחות להשלים גם עסקאות מסקרנות ביעדים פחות תדירים. בה בעת, צרפת מפנה תשומת לב רבה לתוכנית החלל שלה, מאלי מקיימת תערוכה בינלאומית בלי אף מדינה מערבית, ואיחוד האמירויות מצליחה ליצור שיתוף־פעולה אסטרטגי עם החברה הביטחונית החמה בתבל. על כל זאת ועוד במדור השבועי של התעשיות הביטחוניות של גלובס.

פרו בחרה ברכבי קרקל של פלסן סאסא

משרד ההגנה של פרו בחר במכרז לרכישת 56 רכבים משוריינים מדגם קרקל EX12 מתוצרת פלסן סאסא, תמורת כ־23.8 מיליון דולר. העסקה כוללת, בין השאר, התאמה של עשרה כלים לפינויים רפואיים. זהו הישג נאה של החברה הישראלית שגברה במכרז, בין השאר, על שלדות הישראלית, IAG האמירותית, דאג'י הדרום קוריאנית ואינקס הקנדית.



מהודעת משרד ההגנה בלימה עולה כי פלסן קיבלה את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר במכרז, של 89.26 נקודות. הוא נבע מ־60.65 נקודות על המפרט הטכני ומ־28.61 נקודות על ההערכה הכלכלית, שגם כוללת את נושא התחזוקה. אחד מהיתרונות המרכזיים בהצעה הישראלית הייתה משך אספקה קצר במיוחד: 250 ימים בלבד.

את דגם קרקל 12EX תכננו בחברה הישראלית, שסמוכה לגבול לבנון, עבור משטרת פרו. אורכו של הרכב 6 מטרים, רוחבו 2.27 מטרים, וגובהו 2.45 מטרים. משקל הפעילות שלו עומד על 8.8 טונות, מהירותו המקסימלית על כבישים היא 110 קמ"ש, וטווח הפעילות כ־600 ק"מ. המיגון שלו ברמה 1, קרי מסוגל להתמודד עם פגיעות קליעי 5.56 ו־7.62 מ"מ, ולהתמודד גם עם מטענים מאולתרים.

רפאל הציגה טיל חדש

רפאל הציגה השבוע את קטגוריית L-SPIKE, תת־משפחה במערך הספייק. המערכת החדשה מסמנת התרחבות יכולות לתחום החימושים המשוטטים. L-SPIKE 4X הוא טיל משוטט אלקטרו־אופטי מתקדם חדש בעל יכולות תקיפה ושיטוט עד לטווח של 40 ק"מ עם הגעה מהירה לטווח מקסימלי בתוך כ־5 דקות בלבד. הטיל מביא איתו למשפחת הספייק יכולות שיטוט ודיוק מתקדמות ביום ובלילה ויכולות פגיעה במטרות ממרחק רב.

טיל L-SPIKE 4X / אילוסטרציה: דוברות רפאל

מרגע השיגור, לאחר טיסה מהירה לאזור המטרות, הוא יכול לשוטט במשך כ־25 דקות, ומאפשר למפעילים לתקוף ברגע הנכון, בזויות תקיפה שונות ולדייק את נקודות הפגיעה או לבטל משימה בזמן אמת. טיל ה=L-SPIKE 4X פותח ותוכנן מראש כטיל סילוני בעל מהירות גבוהה ויכולת שיטוט או שהייה ממושכת, בשונה מכטמ"מים תוקפים אחרים המוצעים כיום בהם אשר לרוב מתאפיינים במעוף איטי, רש"ק קטן וחתימה גבוהה.

טיל ה-L-SPIKE 4X יוצע עם שני סוגי ראשי קרב עיקריים: Tandem HEAT (נ"ט כפול) להתמודדות עם מטרות טנק ורק"מ (רכב קרבי ממוגן) וראש קרב רב - תכליתי למגוון רחב של מטרות טקטיות. שילוב המאפשר התאמת הטיל למשימות ביבשה, באוויר ובים.

בד־בבד, L-SPIKE 1x הוא חימוש משוטט טקטי נוסף, שמהווה אבולוציה משודרגת של המעוז (Firefly) המוכר. ה־L-SPIKE 1x פותח ברפאל, ומסוגל לפעול בתנאי שטח קשה כגון שיבושי GPS, הפרעות תקשורת ומזג אוויר קיצוני, היכולות המרכזיות של המערכת כוללות טווח פעולה של עד 5 ק"מ, משקל חימוש של 2.2 ק"ג וזמן שהייה באוויר של 15 דקות במצב חמוש או 30 דקות במצב תצפית. החימוש מצויד בראש קרבי במשקל כ־420 גרם עם פיזור רסס היקפי מלא של 360 מעלות.

מאלי מציגה: תערוכה ביטחונית בינלאומית ללא מדינות מערביות

מאלי קיימה לפני כשבוע את המהדורה הראשונה של התערוכה הביטחונית BAMEX 2025, כשייחודה היה אי הזמנתן של אף מדינה מערבית. לעומת זאת, הגיעו חברות מ־50 מדינות כשהבולטת בהן היא טורקיה, ששלחה נוכחות נרחבת. זו כללה 30 חברות ביטחוניות שהגיעו בעידוד אנקרה, בהן בייקאר, אסלסאן ו־MKE.



הטורקים מזהים באפריקה ככלל ובמדינות הנחשלות של היבשת בפרט הזדמנות להרחבת השפעתם, בין השאר דרך התעשיות הביטחוניות שלהם שמוכרות מוצרים במחירים נמוכים יחסית. עבורה, התערוכה במאלי הייתה הזדמנות משום שנכחו בה נציגים ממדינות אפריקאיות שונות, בהן סודאן, ניז'ר ובורקינה פאסו. בבירת מאלי, במקו, גם קיבלו בכבוד רב משלחת מאיראן.

מבין הלקוחות הבולטים של התעשייה הביטחונית הישראלית, מי ששלחה נציגות לבמקו היא מרוקו. לפני כשלושה חודשים, רבאט השלימה ניסוי מוצלח ברקטות המונחות אקסטרא מתוצרת אלביט מערכות והתעשייה האווירית, כפי שדווח באתר MWN המרוקאי. הניסוי התבצע כשנתיים לאחר שמרוקו הפכה ללקוחה נוספת של מערכות PULS מתוצרת אלביט, בעסקה שמוערכת ב־150 מיליון דולר ואספקותיה יסתיימו ב־2026.

צרפת מתכוונת להשקיע תקציבי ענק ביכולות החלל

התעשיות הביטחוניות הצרפתיות, ספגו מכה ביולי אשתקד, כשהתעשייה האווירית מישראל, כך לפי פרסומים זרים, סגרה עסקה למכירת שני לוויני אופק 13 למרוקו תמורת כמיליארד דולר. אותה עסקה שיקפה כי רבאט, שהייתה לקוחה מסורתית של צרפת, מצאה מענים ממקורות אחרים. ועתה, נשיא צרפת עמנואל מקרון הודיע כי בכוונתו להגדיל את היקף ההשקעות בתחום הביטחון בחלל ב־4.2 מיליארד אירו.



"אנחנו מוכרחים להיאבק כי לשמור על הנכס היקר הזה", אמר נשיא צרפת באירוע של מפקדת החלל הצרפתית, שהתקיים בטולוז. "החלל כבר אינו מקלט, הוא הפך לשדה קרב. המלחמה של היום כבר מתנהלת בחלל, והמלחמה של מחר תתחיל בחלל. עלינו להיות מוכנים. זה יהווה תנאי להצלחת פעולות צבאיות ביבשה, באוויר ובים".

נשיא צרפת ציין כי חלק מהותי מההשקעה נועד לשיגור ב־2027 של לוויינים מסכלים. "אלו ינטרו, יפקחו, ואם יידרשו - יירטו איומים בחלל". כוונתו של נשיא צרפת לתוכנית TOUTATIS שבה מפתחים במערכת הביטחון הצרפתית שני מיקרו לוויינים בעלי יכולות תמרון, שייעודם לפעול נגד לוויינים מאיימים שמסתובבים סביב כדור הארץ בגובה נמוך".

החברה החמה בתבל פונה לאיחוד האמירויות

חברת אנדוריל האמריקאית שברה את כל המוסכמות המסורתיות של התעשיות הביטחוניות. החברה אשר קמה ב־2017, מעסיקה אלפי עובדים, ועוקפת את הענקיות הביטחוניות במכרזים יוקרתיים. החברה האמריקאית מנסה למצוא את דרכה לשיתופי־פעולה מועילים בכל העולם, כשהצעד האחרון כולל הקמת מיזם משותף עם הקונגלומרט הביטחוני האמירותי אדג'.



הקונגלומרט עלה לכותרות בחודש ינואר, כשהחליט לרכוש 30% מהחברה הביטחונית הישראלית עין שלישית. במסגרת ההסכם שעדיין ממתין לאישור משרד הביטחון, מיועדת אדג' להשקיע בחברה כ־10 מיליון דולר. שווי השוק של החברה הישראלית בזמן העסקה עמד על כ־23.3 מיליון דולר, ואילו העסקה משקפת לה שווי של כ־31 מיליון דולר. המשמעות היא שהעסקה שיקפה לחברה שווי של כ־25% מעל שווי השוק.

במקרה של ההסכם החדש עם אנדוריל, מיועדת לקום חברה שתהיה אחראית על מוקד ייצור חדש של מוצרי אנדוריל. מטעם החברות נמסר כי המיזם המשותף ישלב את הנוכחות של אדג' במזרח התיכון עם הגישה של אנדוריל לפיתוח מהיר, וייצור בקנה מידה נרחב. בשלב ראשון, איחוד האמירויות כבר ביצעה רכישה של כטב"מים מדגם אומן, בתור השקעה מוקדמת שתסייע להיתכנות הכלכלית של תשתית הייצור הראשונית.