מדינת ישראל הגיעה לא מוכנה ל־7 באוקטובר בהיבט עצמאות תחום הרחפנים, אבל כעת יותר ויותר חברות ישראליות משיקות אמצעים חדשים - אחת מהן היא וונדר רובוטיקס. לצד זאת, אחת הלקוחות הגדולות של התעשיות הביטחוניות הישראליות מצרפת מערכת סינית אסטרטגית, ומצרים רוצה לרכוש מארה"ב מטוסי קרב מתקדמים. על כל זאת ועוד בפינת התעשיות הביטחוניות השבועית של גלובס.

● עסקאות הנשק יעלו מדרגה: האינטרס הישראלי בכניסת קזחסטן להסכמי אברהם

● טילים בליסטיים וטילי שיוט: העסקה האסטרטגית שנרקמת בין הודו לישראל

וונדר רובוטיקס משיקה רחפן תקיפה חדש | בלעדי

חברת האוטונומיה לרחפנים "וונדר רובוטיקס" תשיק בתערוכת UVID, שתתקיים ב־26 בנובמבר באקספו תל אביב, את רחפן התקיפה החדש שלה פרודיג'י. הרחפן, שצפוי לבצע את טיסותיו הראשונות כבר בימים הקרובים, מתבסס על פלטפורמת

FPV - Firstperson view, ומסוגל לתקוף הן אופקית והן אנכית - בניגוד למרבית רחפני ה־FPV שתוקפים אופקית בלבד. יכולת התקיפה האנכית של פרודיג'י מאפשרת תקיפה מלמעלה באופן שקט ומדויק גם למטרות בתנועה.

הרחפן, שמסמן את כניסת החברה לתחום הפלטפורמות הטקטיות הזולות, יצויד במערכת OptiPilot - טייס אוטונומי שפיתחה וונדר רובוטיקס, שמאפשר לכלי לבצע ניווט, ביות ותקיפה ללא תלות ב־GPS או בקשר חיצוני. היא משתמשת באלגוריתמים מתקדמים של ראייה ממוחשבת ובינה מלאכותית לזיהוי סביבה, התמצאות, והנעת הרחפן למטרה גם בתנאי שיבוש, ערפל או שטח עירוני סבוך.

המערכת כבר עוברת הערכות מבצעיות בכמה זרועות ביטחוניות בישראל ובעולם, וצפויה להוות בשורה ביכולת הפעלת רחפנים בסביבה רוויה בלוחמה אלקטרונית. "הפרודיג'י מחבר בין דיוק, חוכמה ועלות נמוכה", מסביר עידן שמעון, מנכ"ל ומייסד־שותף של וונדר רובוטיקס. "הוא מביא לידי ביטוי את כל יכולות האוטונומיה שלנו בתוך פלטפורמה אחת".

בה בעת, וונדר רובוטיקס מרחיבה את פעילות מערכת וונדרלנד: פתרון הנחיתה האוטונומית והמודעות האנכית של החברה. המערכת, שנמכרה כבר למספר לקוחות ביטחוניים בעולם, מאפשרת לרחפנים ולכלי VTOL לנחות בבטחה גם על ספינות נעות בים סוער. עתה, הדור החדש של וונדרלנד כולל יכולות ימיות מתקדמות: התמודדות עם גלים, טלטולים, שיבושי GPS ותנאי ראות קשים.

הלקוחה של ישראל רכשה מערכת אסטרטגית מתוצרת סין

אזרבייג'ן נחשבת ללקוחה המשמעותית ביותר של התעשיות הביטחוניות הישראליות בעולם המוסלמי כולל. עם זאת, באקו רוכשת גם ממדינות שונות בעולם, ועתה ניצלה מצעד צבאי לחשיפת מוצר אסטרטגי סיני: מערכת ההגנה האווירית לטווח ארוך FD-2000B. באותו מצעד, האזרבייג'נים גם הציגו את מערכת ההגנה האווירית הרוסית לטווחים קצרים טור M2E.

FD-2000B זהו מודל היצוא של מערכת HQ-9B שאותה מייצרת סין, בין השאר, גם עבור עצמה. את המערכת מייצר תאגיד מדעי ותעשיית התעופה הסיני (CASIC), והיא נועדה להתמודדות עם מטוסים, טילי שיוט וטילים בליסטיים. טווח היעילות של המערכת הוא 200 ק"מ, והיא מסוגלת ליירט בגובה של 27 ק"מ. קרי, יכולת שלא הייתה קיימת אצל האזרבייג'נים על בסיס מערכות ברק מישראל, S-300 וטור מרוסיה.

מבחינת הסינים, מדובר בדריסת רגל אסטרטגית במרחב שבו המערכת הטרם פעלה. קודם לכן, FD-2000B נמכר למדינות כדוגמת פקיסטן ומצרים. במקרה של אזרבייג'ן נוצר מערך הגנה אווירית ייחודי עם שורת מערכות משלוש מדינות. לפחות בעיני באקו, זה מהווה גיוון חיישנים, מערכות שליטה ובקרה ומענה לוגיסטי מגוון בעת הצורך, מבלי להסתמך על מקור אחר בלבד.

מצרים מעוניינת לרכוש מארה"ב 46 מטוסי קרב

מצרים וארה"ב מנהלות משא ומתן על מכירת 46 מטוסי F-15 איגל, שבקהיר הביעו נכונות לרכוש כבר ב־2022. לפי שעה, כפי שדווח באתר טקטיקל ריפורט, אין סיכום סופי, ואף לא לוח זמנים מיועד. הלחץ המצרי להתקדם נובע מביטול רכישת מטוסי סוחוי 35 מרוסיה, וההבנה כי בין כה וכה הם יהיו מוכרחים לשדרג את חיל האוויר. דיווחים שונים מצביעים, כי בבסיס אתגר אישור העסקה אינו עומד המחיר, אלא בקרת המכירות האמריקאיות וסוגיות פוליטיות.

כשמדובר במזרח התיכון, תמיד עומד שימור היתרון האיכותי של ישראל, שמעוגן בחוקי קונגרס. באוגוסט אשתקד, ישראל סגרה עסקה לרכישת 50 מטוסי F-15IA שכוללים מחשב עוצמתי ואת המכ"ם העוצמתי AESA. בכל מצב המטוסים הללו יהיו שונים מאלו שמצרים תרכוש, אם בכלל, משום שיוטמעו בהם מערכות ישראליות, כדוגמת התרעה מפני טילים וקסדה מתקדמת.

הדגם החדש יכלול מערכות FLY-BY-WIRE מתקדמות שבעזרתן מערכת ממוחשבת שולטת על היגוי המטוס. מטוס F-15IA יכול להגיע למהירות 2.5 מאך, תוך שהוא מאיץ מ-0.8 מאך ל־1.2 מאך בפחות מ-25 שניות. טווח הטיסה של המטוס הוא 2,222 ק"מ, והוא בעל יכולת נשיאת תחמושת מרבית של 13,381 ק"ג. יתרון נוסף שלו הוא שעלויות התפעול שלו נמוכות ב־25% מה־F-15I.

הסינים העתיקו מל"ט מתאבד לואו־קוסט מאיראן

שאהד 136 מתוצרת איראן השיג את שמו בעולם בשל שלוש סיבות מרכזיות: זמינותו הרבה כשמשטר האייתוללות לא מהסס למכור ככל היותר; השימוש הנרחב בו של רוסיה נגד אוקראינה; ומחירו הזול שמוערך בכ־30 אלף דולר. עתה, ניכר כי הסינים שאבו השראה ואף העתיקו את שאהד 136 לכדי מוצר חדש: פיילונג 300D, מל"ט מתאבד (חימוש משוטט) מתוצרת תאגיד נורינקו שמחירו יעמוד על כ־10 אלף דולר.

לפי דיווחים בסין, המל"ט המתאבד הסיני שמחירו, כמובן, זול משמעותית ממקביליו המערביים בשוק - נועד לפגיעה בכלים משוריינים ואמצעי איסוף, וכן לבצע משימות מודיעין. בדומה לשאהדים מדורות מיושנים, פיילונג משתמש במנוע בוכנה עם דלק סטנדרטי. בבייג'ינג טוענים כי באחת מטיסות הסימולציה, הצליח המל"ט המתאבד החדש לטוס כ־1,000 ק"מ, להתחמק ממערכות הגנה אווירית, ולפגוע בבסיס מדומה.

בשוק צופים כי אם אכן מחירו של פיילונג בשוק יהיה כ־10 אלף דולר הוא ימשוך עניין רב שהרי גראן, הווריאנט הרוסי של שאהד 136, עולה כ־150-125 אלף דולר ליחידה. בד בבד, חימושים משוטטים רוסיים אחרים מסדרת לנסט מתומחרים בכ־80-75 אלף דולר ליחידה. האסטרטגיה הסינית לשיווק פיילונג קובעת כי יפנו הן למדינות חזקות והן למדינות נחשלות: אלו עם ממון רב ירכשו אמצעים רבים שיקשו על מערכות ההגנה האוויריות של האויבות, ואלו הנחשלות - ירשו לעצמן לקנות אמצעים מתחום שלא הרשו לעצמן לעסוק בו עד כה.