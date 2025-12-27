ההכרה הישראלית בסומלילנד עוררה הדים החורגים מגבולות קרן אפריקה. מהתרגשות רבתי בבירה הרגייסה, שיצאה למעין חגיגות עצמאות עם דגלי סומלילנד וישראל, עד לגינויים חריפים ברחבי העולם הערבי - אך לא בכולו. מה הופך את המדינה השנויה במחלוקת לאי של יציבות יחסית בקרן אפריקה, ומה החשיבות האסטרטגית שלה עבור ישראל? גלובס עושה סדר.

סומלילנד היא באמת מדינה?

סומלילנד היא מדינה עצמאית דה-פקטו מאז 1991, אז הכריזה על פרישתה מסומליה בעקבות נפילת השלטון הקומוניסטי-טוטליטרי של סיאד בארה, כחלק מנפילת הגוש המזרחי כולו.

כבר ב־1960 זכתה סומלילנד לעצמאות קצרה מהשלטון הקולוניאלי הבריטי, לפני שהתאחדה עם הקולוניה האיטלקית הסמוכה - לרפובליקה הסומלית. 31 שנים בלבד לאחר מכן פרשה מחדש, אך השלטון ניסה לדכא זאת בכוח הזרוע.

בשנות השמונים הידרדרות היחסים הגיעה לשיאה בטבח הרגייסה שגבה את חייהם של עשרות אלפים מתושבי עיר הבירה, ובמהלכו היא הופצצה מהאוויר.

מאז פועלת סומלילנד כישות מדינית לכל דבר: יש לה ממשלה, מטבע (צמוד לדולר) ומוסדות שלטון. אף על פי כן, היא אינה מוכרת רשמית על ידי אף מדינה החברה באו"ם (ישראל היא הראשונה) - חריג בולט במערכת הבינלאומית. היחסים שלה עם סומליה נחשבים קרים עד עוינים.

עד כמה היא יציבה ודמוקרטית?

בעוד שקשה להשוות אותה לדמוקרטיות מערביות, ביחס לסביבה רווית המלחמות וההפיכות הצבאיות של קרן אפריקה, סומלילנד נחשבת אי של יציבות וחירות פוליטית.

לפי מדד החופש הפוליטי של Freedom House, היא מדורגת גבוה משמעותית משכנותיה וקיבלה ציון של 42 מתוך 100 (חופשית למחצה). סומליה לעומת זאת מקבלת ציון 8 בלבד, אתיופיה עם ציון 18, ג'יבוטי עם 24 ואריתראה עם ציון 3 (אחת המדינות הכי פחות חופשיות בעולם, מכונה גם "צפון קוריאה של אפריקה").

סומלילנד החלה לקיים בחירות חופשיות בשנת 2001, ומאז השלטון עבר בצורה מסודרת בין מפלגות שונות, כאשר המפסידים בבחירות מכירים בכך. החוקה שלה משלבת מוסדות חמולתיים-שבטיים מסורתיים, יחד עם מערכת מפלגתית שמוגבלת לעד 3 מפלגות בלבד, כדי להפחית ככל האפשר את ההשפעה החמולתית על הפוליטיקה הלאומית ולהפוך אותה למבוססת-אידאולוגיה במקום.

איל השקס, מומחה גאו-פוליטיקה ומחבר הספר "גשרי הכלכלה", מדגיש שסומלילנד "בנתה את השיטה השלטונית שלה בתהליך משותף של השבטים והשכילה לשלב בין מתן ביטוי למוקדי הכוח המסורתיים לבין ייצוגיות דמוקרטית. למשל, הפרמלנט בנוי מבית נבחרים דמוקרטי לצד מועצה שמייצגת את השבטים. היו בה חילופי ממשל דמוקרטיים רק לפני כשנה".

מה כוללת הכלכלה שלה?

כלכלת סומלילנד ענייה למדי, ומבוססת על ענפים מסורתיים כמו רעיית עדרים (פרות וגמלים) וחקלאות. ואולם, היא במצב טוב יותר מסומליה הסמוכה: התוצר לנפש שלה עומד על 912 דולר, לעומת 637 דולר בלבד בסומליה. היא נהנית גם מענף תיירות צומח, וסקרים גיאולוגיים מצביעים על פוטנציאל נפט וגז בשטחה, אם כי מימושו תלוי בהכרה בינלאומית וביכולת למשוך השקעות זרות ארוכות טווח.

גם הנמל שלה בעיר ברברה צפוי להפוך למקור הכנסה משמעותי. בזכות השקעה של 400 מיליון דולר מאיחוד האמירויות, סומלילנד שואפת להפוך אותו לשער היציאה של אתיופיה לים - מה שיהפוך אותה למוקד סחר משמעותי. לזה, באופן טבעי, סומליה מתנגדת, ומצרים מצטרפת אליה בשל היריבות שלה מול אתיופיה.

לדברי השקס, "סומלילנד לא מפותחת כלכלית ולכן קשרים כלכליים איתה לא בהכרח יהיו משמעותיים לישראל בשלב זה. עדיין, יש פה שתי הזדמנויות: ראשית, המיקום של סומלילנד בכניסה לים האדום, שבו עובר חלק ניכר מהסחר העולמי, הוא הזדמנות גדולה להשתתף בפרויקטי פיתוח. שנית, יש פה הזדמנות לישראל להחצין גם כלפי מדינות אחרות שקשרים כלכליים עם ישראל, למשל בתחומי מים, חקלאות וטכנולוגיה יכולים להקפיץ כלכלות קדימה, ושוב לעודד קשרים נוספים עם ישראל".

למה סומלילנד לא מוכרת בעולם?

לאחר התפרקות האימפריות הקולוניאליות האירופאיות באפריקה בשנות החמישים עד השבעים, גובשה הסכמה רחבה יחסית לא לשנות את הגבולות של מדינות אפריקה. גבולות אלו אמנם גובשו על פי אינטרסים והסכמות בין מדינות אירופאיות, פעמים רבות תוך התעלמות מגבולות אתניים, דתיים ושפתיים שגיבשו את הגבולות באירופה עצמה.

ובכל זאת, כדי להימנע ממאבקי כוח אינסופיים מקובל היום שלא לפתוח את "תיבת הפנדורה" של הגבולות באפריקה. לכן, למרות שסומליה היא עד היום מדינה רחוקה מתפקוד נורמלי, וארגון "אל שבאב" המסונף לאל-קאעידה שולט בפועל באזורים הכפריים בה, היא עדיין אמורה להיות השליטה גם בסומלילנד שמתפקדת כמדינה עצמאית בפועל. הטאבו על שינוי גבולות באפריקה עדיין חזק מאוד, ומדינות האזור והמעצמות בעולם (לרבות ארה"ב) נזהרות מאוד מלשבור אותו.

מה היו התגובות בעולם?

יש לציין שלסומלילנד יש כבר היום קשרים בלתי-רשמיים עם כמה מדינות, לרבות המעצמה האזורית אתיופיה וגם איחוד האמירויות, שכאמור השקיעה מאות מיליוני דולרים בנמל שלה. בנוסף, גם לבריטניה, דנמרק, טייוואן, טורקיה, קניה וג'יבוטי יש משלחות דיפלומטיות רשמיות בה.

זה לא הפריע לטורקיה לגנות את ישראל על ההכרה בסומלילנד ולתמוך בשלמותה הטריטוריאלית של סומליה, בה האינטרסים הטורקיים גדולים עוד יותר. הצטרפו אליה גם ערב הסעודית ומצרים, וכמובן סומליה. איחוד האמירויות ואתיופיה, שדווקא שומרות על קשרים טובים עם סומלילנד, לא הצטרפו לגינויים.

בנוסף, דווח שדרום סודן דווקא הצטרפה לישראל והפכה למדינה השניה שמכירה בסומלילנד. ארה"ב, שכבר הצהירה שהיא שוקלת תמיכה בסומלילנד, יושבת על הגדר בינתיים. הנשיא טראמפ אמר שהוא "עוד לא מוכן" להכרה והוא לומד את הנושא.

מועצת הביטחון של האו"ם הודיעה כי תתכנס ביום שני הקרוב ל"דיון דחוף" בנושא ההכרה הישראלית בסומלילנד, זאת אולי כדי לעצור סחף פוטנציאלי להכרה של מדינות נוספות בה.

מה החשיבות האסטרטגית של סומלילנד עבור ישראל?

מעבר למשמעות המדינית של טווית קשרים עם מדינה מוסלמית סונית בשולי המזרח התיכון, לסומלילנד יש חשיבות מיוחדת עבור ישראל בזכות המיקום שלה בקרן אפריקה. רצועת החוף שלה קרובה מאוד לקצהו הדרומי של חצי האי הערבי, ושל תימן בפרט.

גישה צבאית ומודיעינית של ישראל לסומלילנד תקל מאוד על הקושי במשימות תקיפה וסיור כנגד השלטון החות'י. המרחק מהרגסייה לצנעא בירת תימן הוא פחות מ־700 ק"מ, לעומת 2,000 קילומטרים שמפרידים בין ישראל לתימן.

זה רלוונטי במיוחד לכטב"מים, שטווח הטיסה שלהם קצר יחסית והם דורשים פחות לוגיסטיקה מקומית בהשוואה למטוסי קרב מאויישים. בנושף, כטב"מים בנויים כדי לרחף מעל שטח גדול ולאתר בו מטרות עבור עצמם ועבור אחרים, דבר שדורש בסיס קרוב יחסית בהשוואה למטוס קרב שטס למטרה ידועה מראש.

סומלילנד גם משקיפה על באב אל-מנדב, המיצר בין אפריקה לחצי האי ערב שהחות'ים חוסמים כאמצעי לחץ על ישראל ועל העולם המערבי ככלל.

על פי השקס, "ישראל היא כעת חלוצה עולמית בהכרה בסומלילנד כמדינה, והם יזכרו זאת לדורות. גם מיעוטים אחרים שחותרים לעצמאות מסתכלים בתקווה לישראל ויש פה אפשרות למתן מומנטום מחודש להסכמי אברהם. מצד שני, הגינויים הרחבים באפריקה, בעולם הערבי ובמקומות אחרים לצעד הזה מראים שיש גם חסרונות פוטנציאליים לצעד הזה, כולל מוקד נוסף למתיחות עם חלק מהמדינות הערביות שכיום מקיימות עם ישראל קשרים - או מדינות שיכולות בעתיד להצטרף להסכמי אברהם".

איך מגיעים לטיול?

למרות מעמדה הבלתי מוכר, סומלילנד נגישה יחסית והיא מתאמצת לפתח את התיירות שלה בשנים האחרונות. ניתן להגיע אליה בטיסות דרך דובאי, שהפכה ליעד חביב על ישראלים ומרכז לטיסות המשך לאסיה, או דרך בירת אתיופיה אדיס אבבה, ומשם בטיסות אזוריות לבירה הרגייסה.

במדינה שממוקמת על חוף האוקיינוס ההודי יש בין השאר ציורי מערות עתיקים שמתעדים את חברת רועי הבקר שהתקיימה באזור לפני 5,000 עד 7,000 שנה.