טראמפ הודיע: ארה"ב תקפה יעדי דאעש בניגריה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הלילה (בין חמישי לשישי) כי ארה"ב תקפה יעדי דאעש בצפון-מערב ניגריה. לדבריו, משרד ההגנה הוציא לפועל שורת תקיפות מדויקות בהוראתו. גורם אמריקאי מסר לרויטרס: "התקיפות בוצעו לבקשת הרשויות בניגריה, מחבלי דאעש נהרגו". בשנה האחרונה ביצע צבא ארה"ב תקיפות בניגריה, סומליה, איראן, תימן, עיראק, סוריה, הים הקריבי ומזרח האוקיינוס השקט.

בהודעה שפרסם ברשת כתב טראמפ כי התקיפה כוונה נגד פעילי דאעש שלטענתו היו מעורבים בפגיעה בנוצרים במדינה. בנוסף טען כי הזהיר בעבר את הארגון מפני המשך האלימות, והוסיף כי ארה"ב לא תאפשר ל"טרור האיסלאמי הקיצוני" לפעול ללא תגובה.

טראמפ כתב: "הלילה, בהנחייתי כמפקד הצבא, ארצות הברית ביצעה מתקפות עוצמתיות וקטלניות נגד מחבלי דאעש החלאות בצפון-מערב ניגריה, שפעלו נגד נוצרים חפים מפשע והרגו אותם באכזריות. הם היו צריכים לשלם על כך ביוקר, והלילה הם שילמו".

הנשיא האמריקאי הוסיף: "מחלקת המלחמה הוציאה לפועל מספר רב של תקיפות מושלמות, כפי שרק ארצות הברית מסוגלת. בהנהגתי, מדינתנו לא תיתן לטרור אסלאמי קיצוני לשגשג. שאלוהים יברך את הצבא שלנו, וחג מולד שמח לכולם - כולל למחבלים המתים, שכמוהם יהיו עוד רבים נוספים אם הטבח של הנוצרים יימשך".

The President was clear last month: the killing of innocent Christians in Nigeria (and elsewhere) must end. The @DeptofWar is always ready, so ISIS found out tonight - on Christmas. More to come… Grateful for Nigerian government support & cooperation. Merry Christmas! https://t.co/k5Q3Qd4ClE - Pete Hegseth (@PeteHegseth) December 25, 2025

בשבוע שעבר תקף צבא ארה"ב יעדי דאעש ברחבי סוריה, במסגרת מבצע שכונה "מתקפת עין הנץ" , בעקבות פיגוע בתדמור שבו נהרגו שני חיילים אמריקאים ומתורגמן. לפי פיקוד המרכז האמריקאי, בתקיפות השתתפו גם מטוסי קרב של חיל האוויר הירדני. טראמפ מסר כי מדובר בפעולת תגמול חריפה נגד דאעש, וציין כי התקיפות כוונו למעוזי הארגון בכמה אזורים, בהם א-ראקה, דיר א-זור וחומס, וכי הן כללו עשרות מטרות ותחמושת מדויקת.

Tonight, U.S. and Jordanian forces struck 70+ ISIS targets in Syria with 100+ precision munitions. Peace through strength. pic.twitter.com/XWWvfqBBFT - U.S. Central Command (@CENTCOM) December 20, 2025



הטענות לטבח בנוצרים

התקיפה מגיעה לאחר שבחודשיים האחרונים איים טראמפ בפומבי בפעולה צבאית נגד ניגריה, ואף רמז על אפשרות להפסקת הסיוע האמריקאי למדינה. לדבריו אז, הורה לפנטגון להיערך לאפשרות של תקיפות בשל פגיעה בחופש הדת ובנוצרים במדינה.

ממשלת ניגריה דחתה את הטענות. נשיא ניגריה, בולה אחמד טינובו, אמר בעבר כי תיאור המדינה כבלתי סובלנית דתית אינו משקף את המציאות, והדגיש כי ניגריה מחויבת להגנה על אזרחים מכל הדתות.

ניגריה מתמודדת זה שנים עם מציאות ביטחונית מורכבת, הכוללת פעילות של ארגוני טרור וכנופיות חמושות, בהם גם בוקו חראם. גורמי מחקר מציינים כי אף שבוצעו מתקפות על נוצרים, חלק גדול מהקורבנות באלימות הם מוסלמים.

