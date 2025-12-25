הודו עושה היסטוריה, והתחנה הגרעינית שחוזרת לפעול ביפן

מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם - מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: הודו שיגרה לוויין לחלל, תחנת הכוח הגרעינית ביפן שבה לפעול וקולומביה מחליפה עגלות עם סוסים ברכבים חשמליים.

הודו

מודי שולח 6 טונות לחלל ומסר לאילון מאסק

ארגון החלל ההודי (ISRO) השיק ביום רביעי את הלוויין הכבד ביותר שלו אי־פעם - BlueBird Block-2 - במשקל 6 טונות, מה שהופך אותו ללוויין התקשורת המסחרי הכבד ביותר שנפרס במסלול סביב כדור הארץ. השיגור בוצע באמצעות משגר LVM-3 שנבנה על ידי חברת AST SpaceMobile האמריקאית, ממרכז החלל סאטיש דהוואן שבדרום הודו. ראש הממשלה נרנדרה מודי הצהיר שמדובר בצעד שמחזק את הודו ומבסס את מעמדה בעולם. המדינה מתכננת להשתמש בגרסה משודרגת של המשגר כחלק מהתוכנית שלה לשלוח אסטרונאוטים לחלל ב־2027.

הודו. BlueBird Block-2 / צילום: ap, Indian Space Research Organization

בשנים האחרונות התחרות בתעשיית החלל הופכת למגוונת יותר. לצד חברות כמו SpaceX של אילון מאסק, סוכנויות ממשלתיות מציגות מודלים שונים עם תוכניות ארוכות טווח.

יפן

15 שנה אחרי האסון, תחנת הכוח הגרעינית חוזרת

פרלמנט מחוז ניאיגטה אישר השבוע את חידוש הפעילות של תחנת הכוח הגרעינית הגדולה בעולם, קאשיוואזאקי־קאריווא, שהפסיקה את פעילותה לפני כמעט 15 שנה, אחרי אסון פוקושימה. זו תהיה התחנה הראשונה שתופעל מחדש על ידי TEPCO, החברה שהפעילה את פוקושימה. ההחלטה כבר הספיקה לעורר סערה במחוז, כאשר רבים מהתושבים הביעו התנגדות ומאות יצאו להפגין נגדה. "אנחנו מכירים ממקור ראשון את הסיכון", הכריזה מפונה מפוקושימה בהפגנות.

אולם, נראה כי השיקולים הכלכליים הכריעו: יפן הוציאה 68 מיליארד דולר בשנה שעברה על יבוא דלקים מאובנים, ועם הביקוש הצפוי למרכזי נתונים של בינה מלאכותית - שצורכים אנרגיה עצומה להפעלת מודלים וקירור שרתים - המדינה שואפת להשקיע יותר באנרגיה גרעינית.

הונדורס

"האיש של טראמפ" ניצח בבחירות סוערות

נסרי אספורה, מועמד המפלגה הלאומית השמרנית בהונדורס שזכה לתמיכת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ניצח ביום רביעי בבחירות לנשיאות עם יותר מ־40% מהקולות - בפער של פחות מאחוז מהמועמד הבא אחריו, סלוודור נסראללה.

הונדורס. נסרי אספורה ניצח בבחירות / צילום: Reuters, Latin America News Agency

אספורה, ראש עיריית טגוסיגלפה לשעבר בן 67, זכה לתמיכתו של טראמפ ימים ספורים לפני ההצבעה, כאשר הנשיא האמריקאי הכריז שהוא המועמד היחיד שארה"ב תעבוד איתו. המהלך עורר מחאה חריפה בהונדורס, כאשר מתנגדים האשימו את טראמפ בהתערבות גסה בבחירות זרות. ספירת הקולות נמשכה שלושה שבועות והותירה את התוצאות בסימן שאלה, כשהמועמד המפסיד טען לזיוף והכריז שרשויות הבחירות "בגדו בעם ההונדורסי".

קולומביה

בעלות של 2 מיליון דולר: הרכבים החשמליים שבדרך לקרטחנה

העגלות הרומנטיות שנסעו במשך עשרות שנים ברחובות קרטחנה שבקולומביה - הולכות להיעלם. ב־29 בדצמבר ייאסר השימוש בעגלות רתומות לסוסים, והן יוחלפו ב־62 עגלות חשמליות שיובאו מסין בעלות של 2 מיליון דולר. מדובר בכלי רכב שנראים כמו עגלות הסוסים המסורתיות, בעלות מנוע חשמלי עם סוללות, הגה לנהג, ואפילו רמקולים שיכולים לשחזר את קול הפרסות.

הצעד מעורר מחאה מצד בעלי העגלות הוותיקים, שטוענים שהממשל פוגע בפרנסתם ולא מציע להם פיצוי הולם. אל מול הטענות הללו, עומדים פעילי זכויות בעלי חיים, שטוענים שמדובר בהתעללות בסוסים.