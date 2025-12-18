קרב אגרופים בפרלמנט הבולגרי ו"סדר חדש" בבוליביה

מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם - מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: מס על קונדומים בסין, קטטה בפרלמנט בבולגריה ומיליארדר שקונה את דרכו לנאס"א.

● המכסים החדשים על סין, והבלונים שגרמו למצב חירום

● ענקית הקמעונאות נגד טראמפ, והמחאה שעצרה תקציב מדינה

ארה"ב

סערה סביב מינוי מקורבו של אילון מאסק

הסנאט האמריקאי אישר השבוע את מינויו של ג'ארד אייזקמן, מיליארדר ואסטרונאוט פרטי, לתפקיד מנהל נאס"א. אייזקמן, בן 42, הקים את חברת תשלומים Shift4 והפך בשנים האחרונות לדמות מרכזית בתעשיית החלל של ארה"ב.

הסאגה סביב בחירתו לתפקיד החלה עוד בדצמבר 2024, כשנשיא ארה"ב דונלד טראמפ מינה את אייזקמן - בעל בריתו של אילון מאסק - אך חזר בו ברקע הסכסוך עם מייסד SpaceX. אייזקמן טען שאין קשר בין הדברים, אבל לאחרונה דווח שהוא תרם כ־2 מיליון דולר לארגון שתמך בקמפיין הבחירות של טראמפ.

ארה''ב. ג'ארד אייזקמן / צילום: ap, John Raoux

הקשר ההדוק של אייזקמן עם מאסק מעורר חששות מניגוד עניינים חמור. כמנהל נאס"א, הוא יהיה אחראי על חוזים שהאחרונה מעניקה לחברות חלל פרטיות - בהן SpaceX של מאסק, שבה יש לו אינטרסים כספיים משמעותיים. בעבר, אייזקמן הרוויח כ־5 מיליון דולר מהשקעה בחברה.

סין

הגזירה החדשה על הציבור שנועדה לעודד ילודה

החל מינואר, סין תטיל מס חדש של 13% על אמצעי מניעה - בפעם הראשונה זה 30 שנה. אחרי עשורים של מדיניות "הילד האחד", סין מנסה כעת כל דרך להגדיל את שיעור הילודה הצונח. היא מציעה "גזרים": סובסידיות כספיות, הנחות על הפריות חוץ־גופיות וחופשות בתשלום לזוגות צעירים. אבל כשהתמריצים לא עובדים, מגיעים "מקלות" - נשים במדינה מדווחות על שיחות מגורמי ממשל ששואלים על המחזור שלהן ותוכניות הפריון.

שיעור הילודה בסין עמד ב־2024 על 6.77 לכל אלף איש. אמנם מדובר בעלייה קלה ביחס ל־2023, אבל הנתון עדיין נמוך דרמטית מהרמות ההיסטוריות. בשילוב עם שיעור תמותה גבוה, אוכלוסיית סין מתכווצת כבר שלוש שנים.

סין תטיל מס חדש על אמצעי מניעה / צילום: ap, Ng Han Guan

וכמה תרוויח המדינה? המס צפוי להכניס כ־5 מיליארד יואן (כ־700 מיליון דולר) בשנה - טיפה בים מול התקציב האדיר של סין.

בוליביה

אחרי 20 שנה: הממשלה מצהירה על "סדר חדש"

הנשיא החדש של בוליביה, רודריגו פאס, הכריז השבוע על מצב חירום כלכלי וביטל את סובסידיות הדלק שנמשכו כמעט שני עשורים. פאס, שנבחר באוקטובר האחרון, אמר בנאום לאומה שהממשלה תסיר סובסידיות דלק ארוכות שנים, בין השאר נוכח האינפלציה הגבוהה במדינה (נכון לנובמבר, היא עומדת על יותר מ־20%). "זהו סדר חדש, בחלוקה ברורה ושקופה", הצהיר פאס.

מדובר בשינוי דרמטי ממדיניות השמאל הסוציאליסטית שהנהיגה את המדינה מאז שנת 2006. כתוצאה מההחלטה, מחיר הדיזל יזנק מ־3.72 בוליביאנו (0.54 דולר) ל־9.80 בוליביאנו (1.01 דולר). כתוצאה מכך, הציבור בבוליביה הסתער על תחנות הדלק לפני שההחלטה תיכנס לתוקף.

בוליביה. בוטלו סובסידיות על הדלק / צילום: Reuters, Claudia Morales

בולגריה

דיוני התקציב הידרדרו לקרב אגרופים ובעיטות

הפרלמנט הבולגרי הפך זירת קרב כשדיון על תקציב המדינה הסלים לעימות פיזי. נציגי מפלגת האופוזיציה PP-DB תקפו בחריפות את התקציב המוצע וכינו אותו "גניבה", וטענו כי הקואליציה מנסה להעמיס על המדינה חוב עצום רק כדי לקנות קולות לקראת הבחירות הקרובות. בתגובה, מפלגות הקואליציה GERB ו־There Is Such a People דחו את ההאשמות, וטענו שהתקציב המוגדל חיוני להבטחת משכורות, תשלומים סוציאליים ויציבות כלכלית.

אבל המילים לא הספיקו. המתיחות התפוצצה כשחבר פרלמנט היכה פיזית את אחד מהקולגות שלו, מה שהוביל לקטטה בין חברי המשכן.