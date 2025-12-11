המכסים החדשים על סין, והבלונים שגרמו למצב חירום

בין וושינגטון לבייג'ינג', בגבול בין ליטא לבלארוס, בתא כלא בפריז ובסטודיו פרסום בהולנד - השבוע הזכיר לנו שהעולם פועל בהיגיון משלו. לפעמים זה מתבטא במלחמות סחר שמתלהטות בגלל איומים על מכסים, לפעמים בבלונים טעוני סיגריות מוברחות שמצליחים לסגור שדה תעופה ולהכריז על מצב חירום, ולפעמים בפרסומת חגיגית אחת שנוצרה בבינה מלאכותית ומצליחה להרוס את אווירת החג לרבים. מהמתיחות הגלובלית ועד לכשלונות שיווקיים מקומיים: אלו הסיפורים שעברו מתחת לרדאר בשבוע החולף.

מקסיקו

בלחץ טראמפ? מכסים חדשים מוטלים על סין

מקסיקו אישרה השבוע חבילת מכסים חדשים של עד 50% על יותר מ־1,400 מוצרים, שרובם מיובאים מסין. המכסים, שייכנסו לתוקף בינואר 2026, יחולו על מתכות, רכב, ביגוד ומכשירי חשמל ממדינות שאין להן הסכם סחר חופשי עם מקסיקו - כולל סין, תאילנד, הודו ואינדונזיה. בתגובה, בבייג'ינג הודיעו שיבחנו את מדיניות הסחר עם מקסיקו.

מקסיקו / צילום: Reuters, ose Luis Gonzalez

הנשיאה קלאודיה שיינבאום טוענת שהצעד נועד לחזק את הייצור המקומי, אך התזמון מעלה שאלות. המהלך מגיע בשעה שמקסיקו ניצבת תחת לחץ גובר מצד ארה"ב: הנשיא דונלד טראמפ מאיים להטיל מכסים של 25% על מוצרים מקסיקניים, כשבוושינגטון חוששים שסין משתמשת במקסיקו כנתיב לעקיפת המכסים האמריקאיים.

הולנד

מקדונלד'ס מאושמת ב"הרס חג המולד"

מקדונלד'ס הולנד הסירה פרסומת לכבוד חג המולד שנוצרה בבינה מלאכותית, לאחר גל ביקורת ברשתות החברתיות. הפרסומת, שכותרתה "התקופה הנוראית ביותר בשנה", תיארה כאוס חגיגי: סנטה קלאוס תקוע בפקק ושולח מסר ברור - עדיף לברוח למקדונלד'ס עד ינואר. אבל הקהל לא התלהב. "הפרסומת הזו לבדה הרסה לי את רוח חג המולד", כתב משתמש אחד; אחר הוסיף: "יאללה, לזבל של בינה מלאכותית".

מקדונלד'ס הודתה כי "אורחים רבים רואים בתקופה זו 'את התקופה הנפלאה ביותר בשנה'" והסירה את הפרסומת.

הולנד / צילום: Shutterstock

ליטא

כשבלונים הובילו למצב חירום

שדה התעופה של וילנה, בירת ליטא, הפך לזירת קרב מפתיעה. האויב: בלוני הליום ענקיים שמרחפים מעבר לגבול הבלארוסי, נושאים עמם סיגריות מוברחות. בחודשים האחרונים, נסגר שדה התעופה יותר מספר פעמים והרשויות הליטאיות הכריזו על "מצב חירום".

המבריחים מנצלים את הבלונים המטאורולוגיים שמרחפים בגובה 3־4 ק"מ ונשלטים מרחוק, כדי להעביר אלפי חפיסות סיגריות. כך, הם מוכרים אותן ב־4.5 אירו בליטא, כשבפועל חפיסה עולה פחות מאירו.

ליטא מכנה זאת "מתקפה היברידית" שאורגנה על ידי ממשלת בלארוס, בעלת הברית של רוסיה, ברקע המתיחות בין המדינות. ליטא, לשעבר חלק מברית המועצות, היא כיום חברה בנאט"ו ובאיחוד האירופי ותומכת באוקראינה.

ליטא / צילום: ap, State Border Guard Service

צרפת

יומנו של אסיר 320535

ניקולא סרקוזי, נשיא צרפת לשעבר, פרסם ספר זיכרונות על 20 ימי המאסר שריצה בכלא לה סנטה בפריז. "יומנו של אסיר" מתאר בפירוט את חייו כאסיר מספר 320535: תא של 12 מ"ר עם מיטה, שולחן, מקרר וטלוויזיה, אך עם דלת כבדה וחור שדרכו הסוהרים הציצו פנימה. הספר יצא לאור פחות משלושה שבועות לאחר שחרורו.

סרקוזי, בן 70, הורשע בקשירת קשר למימון קמפיין בחירות, ואמור לרצות חמש שנות מאסר. אולם, ביהמ"ש קבע כי ישוחרר עד להכרעה בערעור שהגיש. במהלך שהותו הקצרה עד כה, הוא בילה 23 שעות ביממה בתא, סירב לטיולים בחצר ש"נראתה יותר כמו כלוב", ובחר לרוץ על הליכון בחדר הספורט הקטן - שהפך, לדבריו, ל"נווה מדבר".