"צורה חדשה של אנטישמיות": למה השתנה היחס של סין כלפי יהודים?

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● "איום ממשי": המדינה האירופית שעל הכוונת של חמאס

● השבוע בתעשיות הביטחוניות | טיסה סודית אחת חושפת: רוסיה מוקפת במערכות הגנה אווירית ישראליות

1איראן מגייסת באפריקה סוכנים נגד ישראל

"חקירות של מורדים שנעצרו בצ’אד חשפו רשת שנתמכת על ידי איראן, המגייסת ומאמנת אפריקאים לפגוע באינטרסים מערביים וישראליים", פורסם באיראן אינטרנשיונל. הרשת התגלתה לאחר שגורמי ביטחון בצ'אד פירקו רשתות שנחשדו בקשר לאיראן. לפי הגורמים, האיראנים מבצעים באפריקה "אסטרטגיה של הסתננות, אינדוקטרינציה והבטחות לתמיכה בהפיכות".

האיראנים "מגייסים ומאמנים אזרחים אפריקאים לביצוע פעולות נגד אינטרסים מערביים וישראליים". יש לציין כי "המאמץ האיראני להשפיע בצ’אד אינו מקרה בודד". באיראן אינטרנשיונל נכתב כי טהרן שולחת ציוד צבאי גם "לסודאן, שכנתה המזרחית של צ’אד, שצבאה נלחם בכוחות הנתמכים על ידי איחוד האמירויות".

"אחד העצורים בצ’אד הודה כי גויס על ידי משרד המודיעין האיראני. העצו אמר שהכול החל לאחר שלמד באוניברסיטה הבינלאומית אל־מוסטפא בעיר קום", נכתב."הוא סיפר לחוקרים כי נפגש עם קציני מודיעין איראניים במלונות בשנים 2022 ו־2023. לדבריו, הוא קיבל הוראות לזהות פעילות אמריקאית, ישראלית וצרפתית, לגייס חברים חדשים ולשרטט קשרים בין קבוצות מורדים מקומיות לבין גורמי מודיעין איראניים", נכתב.

מתוך איראן אינטרנשיונל. לקריאת הכתבה המלאה.

2רויטרס: "סגן שר החוץ של טייוואן ערך ביקור חשאי בישראל"

סגן שר החוץ של טייוואן, פרנסואה וו, "ערך לאחרונה ביקור שלא פורסם עד כה בישראל", פורסם בידיעה בלעדית ברויטרס. "הביקור התקיים בזמן שבו טייוואן מבקשת לחזק שיתופי־פעולה ביטחוניים עם ישראל", נכתב.

הביקור צפוי להרגיז את סין, שלא רואה באי מדינה. "כמו רוב מדינות העולם, גם ישראל מכירה רשמית בבייג'ינג ולא בטאיפיי, ולמרות שדיפלומטים טיוואנים בכירים כן נוסעים לחו"ל, ביקורים במדינות כמו ישראל הם נדירים", נכתב ברויטרס. "טייוואן רואה בישראל שותפה דמוקרטית חשובה והביעה תמיכה חזקה במדינה לאחר מתקפת חמאס באוקטובר 2023", נכתב.

מקורות שדיברו עם רויטרס בעילום שם אמרו כי סגן שר החוץ הגיע לישראל בשבועות האחרונים וציינו כי "הביקור התקיים החודש". המקורות "סירבו למסור פרטים על מי שפגש או על נושאי הדיון, כולל האם עסק במערכת ההגנה האווירית החדשה של טייוואן, T-Dome, שנשיא טייוואן לאי צ'ינג-טה הציג באוקטובר ושחלקה מבוסס על מערכות ההגנה הישראליות".

לאחרונה אמר, שר החוץ של טייוואן, לין צ'יה-לונג, כי "כמובן שבתחומי טכנולוגיה וביטחון יש למידה הדדית ואינטראקציות מסוימות בין טייוואן לישראל". והוסיף כי "כמו שלישראל יש את כיפת ברזל, כך לטייוואן יש את T-Dome".

מתוך רויטרס, מאת בן בלנשרד, ימואו לי ומעיין לובל. לקריאת הכתבה המלאה.

3האם השיחות הישירות בין לבנון לישראל יסיימו את העימות?

ועדה שנועדה לשמור על הפסקת האש בין לבנון לישראל, בשם "המנגנון", מנסה לוודא שלא תפרוץ מלחמה נוספת "אך בפועל מתקשה להשיג את יעדיה". כך פורסם בניו ערב בניתוח של העיתונאי ניקולס פרקס.

פיראס מקסאד, המנהל האזורי למזרח התיכון וצפון אפריקה בחברת Eurasia Group, אמר לניו ערב כי כעת המצב "רחוק מלהיות מושלם: ישראל ממשיכה להחזיק בשטח לבנוני ולבצע תקיפות אוויריות, בעוד חיזבאללה ממשיך להחזיק בנשקו".

"עקרונית, הוועדה נועדה לתאם בין הצבאות הלבנוני והישראלי, לוודא שיישום החלטות האו"ם בנוגע ללבנון מתקדם, ולעקוב אחרי יישומן". אולם "סמכויות המנגנון מעולם לא הוגדרו בבירור, ולכן לא ברור אם יש בידיו יכולת ממשית להבטיח שעקרונות הפסקת האש נשמרים".

"לשתי המדינות יש סיבות משלהן להרחבת תחומי הפעולה של המנגנון, אך חלק גדול מהרחבתו נובע מלחץ אמריקאי וישראלי, כשהיכולת של ישראל לכפות זאת על לבנון נובעת מהעמימות סביב תפקידו", נכתב.

כעת "ישראל שואפת לנרמל יחסים עם לבנון והיא רואה בכך הזדמנות היסטורית בתקופת נשיאותו של דונלד טראמפ, המבקש להרחיב את הסכמי אברהם שהושגו בקדנציה הקודמת". לכן, המנגנון לשמירת הפסקת אש "הפך לזירה שבה ניתן להחדיר באופן הדרגתי שיח על נורמליזציה".

"האמריקאים מנסים לכפות נורמליזציה על לבנון. זה מה שהם מנסים לעשות מההתחלה. לפי קריאתם, חיזבאללה נחלש ולא מסוגל למנוע מהממשלה הלבנונית לנרמל יחסים עם ישראל," אמר יאנג. אולם, "מכשול גדול בפני נורמליזציה הוא חיזבאללה שנשאר חמוש. כל עוד ארגון הטרור מחזיק בנשקו, נורמליזציה עם ישראל אינה אפשרית ולכן מדובר באופק רחוק".

"לבנון מעוניינת להשתמש במנגנון כדי להפעיל לחץ על ישראל לסגת מחמש נקודות שהיא ממשיכה להחזיק מאז המלחמה ולשחרר אסירים לבנונים", נכתב.

מתוך הניו ערב, מאת ניקולס פרקס. לקריאת הכתבה המלאה.

4איך השתלטה האנטישמיות על סין

מאז ה-7 באוקטובר האנטישמיות התגברה בסין. "זו צורה של אנטישמיות 3.0, שהתפתחה בעיקר בגלל שזו חברה שלא קיימת בה נוכחות יהודית", כתבה פרופ' יאנג מנג, מומחית לתרבות יהודית בסין, במגזין האמריקאי The Diplomat.

"ככל שהיריבות בין סין לארה"ב התעצמה, סטריאוטיפים ישנים השתנו כמעט ללא מאמץ לחשדנות וקונספירציה. לא נדרש קרע תרבותי, רק התאמת תמריצים, נרטיב גאו-פוליטי מקוטב ואקוסיסטם דיגיטלי שמגביר מסרים. יחד, הם יצרו את התנאים להופעתה של אנטישמיות מואצת חדשה. זהו הציר שאִפשר את הופעת 'אנטישמיות 3.0'", כותבת יאנג.

יאנג מבהירה כי האנטישמיות הסינית "מונעת־נרטיב ומשרתת מטרות גאו-פוליטיות, ללא מורשת נוצרית, ללא 'אחר' יהודי גזעי, וללא קהילה יהודית מקומית משמעותית".

"בסין העכשווית, 'היהודי' ו'ישראל' הפכו לכלים סימבוליים דרכם ניתן לבטא לאומיות, לבקר קפיטליזם גלובלי, למקם את סין בתוך סדר עולמי מתהווה, ולהביע רגשות אנטי־אמריקאים. האנטישמיות שם מעוצבת פחות על ידי מפגש יומיומי ויותר על ידי תמריצים פוליטיים ומבני תקשורת דיגיטליים", נכתב. כך, עבור הסינים "'היהודי' הופך לתחליף נוח להסברת הקפיטליזם, ההשפעה האמריקאית וההיררכיה העולמית, במיוחד בהקשרים שבהם ביקורת ישירה על מבנים פנימיים אינה רצויה".

יאנג מבהירה כי "בייג'ינג אינה מכתיבה את התוכן האנטישמי הזה. להפך, השינוי הואץ על ידי אינטלקטואלים לאומנים, חוקרי אקדמיה ומשפיענים סינים בתוך סין ומחוצה לה, רבים מהם בעלי השכלה מערבית, כולל בארה"ב, בריטניה ואפילו בישראל. מעורבותם הפעילה מדגישה שאנטישמיות 3.0 אינה תוצר של הנחיות מדינה, אלא יוזמה אידיאולוגית עצמאית. השתתפותם הנלהבת לעיתים, למרות ניסיון בינלאומי רחב, מראה כי אנטישמיות 3.0 מונעת פחות מהוראות שלטוניות ויותר מתמריצים חברתיים, דינמיקות דיגיטליות ופוליטיקה מופעית של אליטות משכילות ברשת".

מתוך The Diplomat, מאת יאנג מנג. לקריאת הכתבה המלאה.