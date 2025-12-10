"איום ממשי": המדינה האירופית שעל הכוונת של חמאס

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

1המטרה הבאה של חמאס: אירופה

דוח מודיעין חדש שחשף הדיילי מירור הבריטי מזהיר כי "מחבלי חמאס מתפרשים ברחבי אירופה, עם התראה חדשה על סכנה ברחובות בריטניה". כעת, ארגון הטרור מרחיב את השפעתו באירופה, מסתיר מחסני נשק ואף מהווה "איום ממשי על בריטניה".

הדוח שמתואר כ"דוח מודיעני מערבי" חובר על ידי "מומחי מודיעין מערביים" ומצייר תמונה מדאיגה לפיה "חמאס דווקא גדל מחוץ לעזה והרחיב את השפעתו למדינות כמו: בריטניה, גרמניה, הולנד, אוסטריה, איטליה, בלגיה ושווייץ". בראש רשימת היעדים של פעילי חמאס "נציגויות דיפלומטיות ישראליות, עסקים הקשורים לישראל ואתרים דתיים יהודיים". מצוין כי רמת האיום לבריטניה היא "משמעותית" וכי מתקפת טרור "סבירה בהחלט".

הדוח מדגיש כי "חמאס נתמך מלבנון ומאיראן, וקיים קשרים הדוקים עם רשתות פשע ממזרח אירופה המסייעות לו להשיג כלי נשק קטלניים".

בנוסף הדוח טוען כי "הנהגת חמאס פיתחה רשת השפעה מורכבת הכוללת עמותות, ארגוני NGO וכנופיות פשע חמושות", לפי הדוח "חמאס תכנן במשך שנים להרחיב את פעילותו באירופה, בעיקר נגד מטרות ישראליות".

הדוח מציין כי התחזית ל־6 החודשים הקרובים כוללת: "סבירות גבוהה" לניסיונות תקיפה באירופה,עלייה בסיכון להתקפות בידי מפקדים מלבנון ששרדו,נהתקפות בידי תומכים רדיקליים שקיבלו השראה מנרטיב חמאס וקשרים גוברים עם רשתות פשע לצורך נשק, מימון ולוגיסטיקה". בנוסף, הדוח מדגיש "פוטנציאל לפעולות נקם" במידה וחמאס יספוג פגיעות נוספות מישראל.

מתוך הדיילי מירור מאת כריס יוז. לקריאת הכתבה המלאה.

2איראן לועגת לארה"ב: "העתיקה מאיתנו את הכטב"מים"

הפנטגון הודיע לאחרונה כי יפרוס במזה"ת כטב"מי תקיפה "המבוססים על רחפן שהאד באיראני שנפל לידי האמריקאים". כעת, באיראן אינטרנשיונל נכתב כי האיראנים לועגים לארה"ב וטוענים כי ההעתקה היא "כריעת ברך בפני איראן", כך לדברי דובר הצבא האיראני, אבולפזל שקרצ'י.

"פיקוד המרכז האמריקאי (CENTCOM) אמר כי יפרוס באזור טייסת כטב"מים חדשה המבוססת על פלטפורמות LUCAS - מערכות זולות שפותחו לאחר שחברות אמריקאיות פירקו והנדסו לאחור רחפן שהאד פגוע שהושג לפני שנים", נכתב.

גורמי ביטחון אמריקאיים אמרו לתקשורת האמריקאית כי "פריסת הכטב"מים מסמנת ניסיון להפוך את התמונה לאחר שנים שבהן איראן ובעלות בריתה האזוריות השתמשו בכטב"מים זולים כדי לתקוף מטרות אמריקאיות". לא נחשף כמה כטב"מים מדגם LUCAS המבוססים על שאהד האיראני נפרסו, אך גורמים אמריקאיים העידו כי "רבים נמצאים בשטח".

העלות של כטב"ם מדגם LUCAS הוא "כ־35 אלף דולר ליחידה". זה עדיין "יקר בהרבה מהדגמים האיראניים, הסיניים או הרוסיים".

"דובר הצבא האיראני אמר כי האיומים האחרונים של ארה״ב וישראל נגד טהרן הם 'הזויים', והתעקש שמלחמת יוני הוכיחה כיצד איומים כאלה 'מתמוטטים בשדה הקרב האמיתי'", נכתב.

מתוך איראן אינטרנשיונל. לקריאת הכתבה המלאה.

3הניו ערב: "כך החנינה של נתניהו תעצב מחדש את הפוליטיקה הישראלית"

החנינה שביקש ראש הממשלה בנימין נתניהו "עלול להעמיק את הפיכתה של הפוליטיקה הישראלית לפרויקט הישרדות אישי שלו", פורסם בניו ערב בניתוח של העיתונאי דיוויד שץ.

כעת, הנשיא יצחק הרצוג "שתפקידו בעיקר סמלי" נדרש להחליט "כמה הנשיאות מעוניינת (או מסוגלת) ליישם את שלטון החוק במקרה של מנהיג נצור, שלימד את המדינה מזמן לפחד מהדחתו". בישראל, מתנגדים ותיקים של ראש הממשלה "עדיין מאמינים בדמוקרטיה הישראלית, ואינם בטוחים מה ההכרעה הזו עלולה לחשוף".

ענת מאור, פעילת מחאה ותיקה נגד נתניהו וחברת כנסת לשעבר, אמרה לניו ערב כי "הכותרת הכי טובה שישראל יכולה לייצר עכשיו אפילו טובה יותר מהכרה במדינה פלסטינית, תהיה לפטר את נתניהו".

"קבלת חנינה תוך הישארות בתפקיד תסיר את איום המשפט המיידי של נתניהו ותאפשר לו להישאר או לשוב לשלטון ללא לחץ ציבורי לפרוש. חנינה בכל צורה שתבוא תסיר ככל הנראה את הסכנה הישירה ביותר: הרשעה ומאסר", נכתב.

בניו ערב נכתב כי נתניהו תזמן את בקשת החנינה בעיתוי מדויק "שדוחק את עזה מהכותרות".

"תומכי החנינה מצביעים על הזדמנות דיפלומטית. אפילו תומכיו המסורים ביותר של נתניהו מטילים ספק בחפותו. אבל בזמן שדונלד טראמפ תומך בנתניהו בתקווה להשיג הסכם היסטורי עם ערב הסעודית, שיצריך מסלול להקמת מדינה פלסטינית, נתניהו אינו יכול ולא רוצה לספק את מה שוושינגטון דורשת", נכתב.

בניו ערב נכתב כי הפוליטיקה בישראל "שבורה", ובהמתנה להחלטת הנשיא "ישראלים עשויים לגלות האם מה שנותר מ'הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון' עוד ניתן לתיקון".

מתוך הניו ערב מאת דייוויד שץ. לקריאת הכתבה המלאה.