מהלך מקיף ראשון לבירור המצב בשוק הפרוץ של יועצי משכנתאות בחברות המימון החוץ בנקאיות: רשות שוק ההון צפויה לצאת בימים הקרובים בבירור נרחב בנוגע לתגמול שמקבלים יועצי משכנתאות מהחברות החוץ בנקאיות, בעת שהללו מעמידות משכנתאות ללקוחות.

ברשות שוק ההון צפויים לדרוש מהחברות לספק להן נתונים כמו מספר יועצי המשכנתאות עמם הן עובדות ודרך העבודה מולם, כולל מבנה התגמול לו הם זוכים: כמה החברות משלמות להם והאם למשל משולם להם תגמול בצורה של טיסות לחו"ל או חופשות בבתי מלון. ייתכן כי מדובר בצעד ראשון בדרך לאסדרה כוללת מצידה של רשות שוק ההון.

כיום המספרים נמצאים בערפל והמטרה של רשות שוק ההון תהיה להבין את תמונת המצב בענף. זאת, בדומה למה שעשתה לאחרונה בתחום ביטוחי הרכב, כשדרשה מהחברות לספק נתונים על העלאת פרמיות ביטוחי הרכב שלהן, ולאחרונה אף הורתה לחלק מחברות הביטוח להוריד מחירים. נזכיר כי עמית גל, המפקח על הביטוח, שיגר מכתב לשמונה חברות - הפניקס, שלמה, שומרה, איילון, הראל, מנורה, כלל וביטוח ישיר - בדרישה כי יעדכנו תוך שלושה חודשים את מחירי הפוליסות שהן משווקות לביטוח מקיף וביטוח צד ג' לרכב.

תחום שמגלגל מאות מיליונים בשנה

הבדיקה בחברות המימון החוץ בנקאי מתבצעת מכיוון שבניגוד למצב בבנקים, ליועצי המשכנתאות מותר לקבל הטבות מהן. בבנק הדבר אסור והתשלום מגיע רק מהלקוחות.

אמנם החברות החוץ בנקאיות אחראיות רק לאחוז או שניים מכלל המשכנתאות בשוק (הבנקים שולטים בענף), אך החברות הללו נמצאות בצמיחה משמעותית בתחום של מתן הלוואות לרכישת דירה.

על פי הערכות, תחום יעוץ המשכנתאות בכללו מגלגל מאות מיליוני שקלים בכל שנה, הזורמים לכ־2,700 יועצים שונים. השכר של יועצי המשכנתאות נגזר מהיקף המשכנתאות שהציבור בישראל לוקח. בשנים האחרונות מדובר על כ־100 מיליארד שקל בשנה של משכנתאות חדשות.

ככל הידוע יש כיום מספר דו־ספרתי של חברות חוץ בנקאיות שפועלות בתחום, וצפויות לקבל את הבקשה לבירור המידע אודות היועצים עמן הם עובדות.

בין החברות יהיו למשל מימון ישיר שנחשבת יחסית לגדולה בענף, וגם חברות כמו נאוי, אי.בי.אי, קרדיטו, טריא, אופל בלאנס, גמא של הפניקס ואחרות.

ברקע: בכנסת מנסים להסדיר את הענף

מהלך הבדיקה של רשות שוק ההון מגיע גם בהמשך לחוק שמתחיל להתגלגל בימים אלה ועבר לפני מספר שבועות בוועדת השרים לחקיקה, בתמיכת הקואליציה והאופוזיציה, במטרה להסדיר את הפעילות בענף.

החוק מגיע ביוזמתם של חברי הכנסת ולדימיר בליאק (יש עתיד) ויעקב אשר (יהדות התורה) ונתמכת גם על ידי שר המשפטים יריב לוין. כיום אין פיקוח וכל אחד יכול להיות יועץ משכנתאות ולהמליץ ללקוחות כיצד לבנות את תמהיל המשכנתא שלו.

הצעת חוק מבקשת לקדם מבחני הסמכה וקנסות במטרה למנוע מצב שבו אנשים שרק עשו קורס מזורז מייעצים לציבור, ללא הסמכה, וכשלא תמיד יש קשר בין מה שהיועץ יודע לבין הצורך של הלקוח.

תחום פרוץ וסכומים מופקעים

חשש נוסף בשוק הוא שחלק מאותם יועצים גובים סכומי כסף מופקעים מהלקוחות. הצעת החוק קובעת שכל אדם שירצה לעסוק בתחום יצטרך לעבור בחינות, להירשם בפנקס שינוהל על ידי משרד המשפטים ויסתכן בסנקציות במקרה של התנהלות שאינה הולמת את החוק או את האתיקה.

הצעת החוק גם קובעת כי תוקם מועצת יועצי משכנתאות, שתנסח ותנהל את הבחינות ליועצי המשכנתאות, תייעץ לשר בנושאים הרלוונטיים, תקדם תקינה מקצועית ועוד. המועצה תורכב בין היתר משני עובדי המדינה שימונו על ידי שר המשפטים ושר האוצר; משלושה יועצי משכנתאות שעליהם תמליץ התאחדות יועצי המשכנתאות; מנציג בנק ישראל ועוד. אחד מהם ימונה על ידי שר המשפטים כיו"ר המועצה.

בדבר אחד אין ספק, יועצי המשכנתאות עשו מהפכה בענף המשכנתאות, כאשר הבנקים מדווחים כיום כי כ־70% מהלקוחות מגיעים עם יועץ. הסיבה ברורה, המטרה של הבנק היא לתת משכנתא יקרה ללקוחות, שתניב לו רווח גדול יותר, ואילו יועץ טוב עשוי להוזיל את עלות המשכנתא בעשרות אלפי שקלים ואף יותר.

בהתאחדות יועצי המשכנתאות תומכים כמובן בהצעת החוק. מעבר ליצירת סטנדרטיזציה ומקצועיות, האינטרס שלהם ברור: חקיקה גם תפחית כניסה של יועצים נוספים כך שהעוגה תמשיך להתחלק בין מספר יועצים קטן יותר.