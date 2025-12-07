חברת הביטוח מגדל ביצעה היום צעד מעניין כשהנפיקה בבורסת ברמודה בחו"ל אג"ח לא סחירות כהגנה מפני מקרים של קטסטרופה (Catastrophe Bond) - כמו רעידת אדמה בישראל, בהיקף של 100 מיליון דולר. מאחר שהמדינה נמצאת על השבר הסורי אפריקאי החשש הוא שרעידת אדמה כזו עשויה להתרחש בשנים הבאות.

● החברה הישראלית שמנייתה זינקה פי 56 תוך שבעה ימי מסחר

● ארית עצרה הנפקה לאחר הפיאסקו שמחק מיליארד שקל משווי החברה

לדברי מגדל, זו הפעם הראשונה שחברת ביטוח ישראלית מגייסת אג"ח בחו"ל בצורה כזו. כאשר האג"ח משלמת ריבית למשקיעים במקרה שלא קורה אסון אך אם יתרחש חלילה כזה המשקיעים הם אלה שיפסידו את הכסף ומגדל תשתמש בו לתשלום למבוטחים. האג"ח היא מסוג ILS , ראשי תיבות של Insurance-Linked Securities.

בכך חברת הביטוח של שלמה אליהו (45.5%) ובניהולו של רונן אגסי מייצרת לעצמה רגל נוספת של ביטוח. מעבר למהלך הקבוע של חברות הביטוח המקומיות, להעברת חלק מהסיכון למבטחי משנה - גופי ענק בחו"ל, שמבטחים את חברות הביטוח המקומיות, מגדל מאפשרת לעצמה הגנה נוספת מכיוון אחר.

לדברי החברה, "בשני העשורים האחרונים התפתח בעולם שוק נוסף לסיכוני קטסטרופה. משקיעים מתוחכמים שמחפשים השקעות שאינן בקורלציה עם שוקי ההון הרגילים החלו להזרים הון חדש לתחום זה, באמצעות איגוח הסיכון, כאשר עד עתה מרבית השוק הזה היה מרוכז בעיקר בארצות הברית. באמצעות שימוש בכלי האיגוח, הצליחה מגדל להרחיב משמעותית את היצע ההון שעומד לרשותה לתמיכה בסיכון רעידת האדמה".

במגדל נשמעו היום נרגשים עם פרסום ההודעה וציינו כי זוהי הנפקה ראשונה מסוגה שמונפקת בחסות מבטח ישראלי ומהווה פריצת דרך הן עבור החברה והן עבור מדינת ישראל. רונן אגסי, מנכ"ל מגדל ביטוח ופיננסים ציין כי "השלמת העסקה היא רגע היסטורי עבור מגדל ועבור שוק הביטוח בישראל". לדבריו, העסקה ממחישה "כיצד שוקי ההון יכולים למלא תפקיד משמעותי בשוק ביטוח המשנה של ישראל".

האודן רי, באמצעות Howden Capital markets and Advisory, שימשה כחברת החיתום הבלעדית בעסקה.