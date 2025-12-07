ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
ארית תעשיות

אחרי הצניחה במניה: ארית תעשיות שוקלת גיוס פרטי במקום הנפקת החברה הבת

לאחר שמנייתה של יצרנית המרעומים צללה בכ-20% ביום חמישי האחרון, בעקבות התוכנית להנפיק את חברת הבת רשף מערכות, ארית שוקלת לחזור בה מן המהלך • הסיבה של זעם המשקיעים היה שבעצם הנפקת חברת הבת, הייתה אמורה ארית עצמה להיוותר כחברת החזקות בעיקרה

חזי שטרנליכט 11:51
מפעל רשף טכנולוגיות של ארית בשדרות / צילום: יח''צ
מפעל רשף טכנולוגיות של ארית בשדרות / צילום: יח''צ

יצרנית המרעומים ארית תעשיות , שוקלת לסגת מתוכניתה להנפיק את חברת הבת רשף מערכות, עליה הודיעה ביום רביעי בערב. המהלך גרר תגובה נזעמת של המשקיעים שריסקו את המניה למחרת (בחמישי) ב-20%, תוך שהחברה מחקה מיליארד שקל משווי השוק שלה. מחיר המניה בבורסה שגילם ברביעי בתום המסחר שווי של 5 מיליארד שקל לארית, צלל בתוך יום לכ-4 מיליארד שקל.

הסיבה של זעם המשקיעים, וחלק מהמוסדיים, היה שבעצם הנפקת חברת הבת, הייתה אמורה ארית עצמה להיוותר כחברת החזקות בעיקרה. ההערכות כי תיסוג ממהלך ההנפקה מקפיצות את מחיר המניה בכ-6% בבורסה לשווי שוק של 4.3 מיליארד שקל.

ארית שקלה להנפיק את חברת הבת רשף טכנולוגיות שאחראית לעיקר פעילותה, ייצור מרעומים מתוחכמים לתעשיות הצבאיות. מדובר היה במהלך הנפקה ראשונית לציבור (IPO) אך המוסדיים זעמו על כך שהוא הופך את ארית לחברת אחזקות, וכולל הנפקה בשווי נמוך מהצפוי. לכן, בוחנת ארית מהלך גיוס פרטי במקום.

