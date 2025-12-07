תגיע לטריליון שקל ב־2026? השיא החדש של תעשיית קרנות הנאמנות

על רקע הגאות בשוק ההון והשיאים התכופים בבורסה המקומית, תעשיית הקרנות רשמה בשבוע החולף ציון דרך היסטורי, כשעברה את רף ה-750 מיליארד שקל בנכסים מנוהלים. בקצב הנוכחי צפויה התעשייה לחצות את רף טריליון השקלים כבר בתחילת השנה הקרובה (2026).

נאור כהן, מנהל קשרי לקוחות במיטב, מציין כי השיא החדש מגיע תוך קצת יותר משלושה חודשים לאחר השיא העגול הקודם, 700 מיליארד שקל, שהושג באמצע חודש אוגוסט האחרון. הדבר הולם את את קצב ההתפתחות של התעשייה לאחרונה, שגדלה בקצב של 100 מיליארד שקל כל שבעה חודשים.

בסקירה שפרסם מציין כהן כי מאז תחילת שנת 2021 (סוף חודש מרץ) התעשייה יותר מהכפילה את נכסיה מ-351 מיליארד שקל. מאז מאי 2024, תוך שנה וחצי, התעשייה גדלה ב-50%, מ-500 מיליארד שקל.

במיטב מציינים כי הצמיחה המהירה בנכסי הקרנות נובעת משתי מגמות בסיסיות. "המגמה הראשונה היא העליות שנרשמו באופן מצטבר בשווקים, במיוחד בשנתיים האחרונות, ובעיקר בשוקי המניות בעולם ובישראל, כמו גם הריבית הגבוהה שהכניסה הרבה מאוד כסף לקרנות הכספיות. המגמה השנייה - הזרמת הכספים הגדולה לשווקים, כולל מצד משקיעים שזה עתה עשו רק את הצעדים הראשונים בתחום ההשקעות", אומרים בבית ההשקעות.

צמיחה של 761% בארבע וחצי שנים

הצמיחה בתעשייה הקיפה אמנם את כל חלקיה, אבל בהחלט לא באותה עוצמה. נכסי הקרנות הכספיות צמחו בארבע וחצי השנים האחרונות ב-761%, התעשייה הפסיבית - קרנות מחקות וקרנות סל - צמחו בשיעור של כ-126%, ואילו הקרנות האקטיביות המסורתיות צמחו בשיעור של 27% בלבד הואיל והן סבלו מפדיונות ניכרים במשך חלק גדול מהתקופה עד לשנה האחרונה.

מה היה המשקל של עליית ערך כתוצאה מהגאות בשווקים ותשואת הקרנות, ומה היה המשקל של כניסת נטו של כספים לתעשייה? מאז שנת 2021 ועד היום התעשייה גדלה כאמור, ב-400 מיליארד שקל, מהם 220 מיליארד שקל נכנסו לתעשייה מצד ציבור המשקיעים ו-180 מיליארד שקל נבעו מתשואת הקרנות. בטווח הקצר יותר, של שלושה וחצי החודשים האחרונים - כ-15 מיליארד שקל הקרנות גייסו, ו-35 מיליארד שקל נזקפו לטובת התשואות, עוד השתקפות לראלי בשווקים.