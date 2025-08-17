תעשיית הקרנות בשיא כל הזמנים, ומוצר אחד צמח ביותר מ־700%

תעשיית הקרנות המקומית רשמה היום ציון דרך משמעותי, כשחצתה את רף ה-700 מיליארד שקל בנכסים אותם היא מנהלת. זאת, לאחר שבחודש יולי, רשמו קרנות הנאמנות הישראליות את אחד החודשים הטובים ביותר שלהן מזה שנים.

● אחרי חודש שלא נראה כמותו, בשוק חוששים: "זה לא נראה טוב"

● הישראלית שקפצה הודות לטראמפ, ואלו שקיבלו כתף קרה מהמשקיעים

על־פי נאור כהן, מנהל קשרי יועצים בבית ההשקעות מיטב, השיא העגול הקודם - שש מאות מיליארד שקל, הושג בסוף שנת 2024, וקדם לו השיא העגול הקודם של חמש מאות מיליארד שקל שהושג גם הוא בשנת 2024 (תחילת חודש מאי). כלומר, כל שבעה חודשים, תעשיית הקרנות נאמנות גדלה במאה מיליארד שקל.

הזינוק בהיקף הנכסים המנוהלים, הביא לכך שתעשיית הקרנות הכפילה את עצמה בתוך פחות מחמש שנים. הצמיחה הזו, שנעצרה רק בשנת 2022 ובחלק מ-2023, בגין הירידות שנרשמו בשווקים, הקיפה את כל חלקי התעשייה הזו - הן את החלק המנוהל באופן אקטיבי - הקרנות המסורתיות והקרנות הכספיות, והן בחלק הפסיבי - הקרנות המחקות וקרנות הסל.

עם זאת, הצמיחה בתעשייה הקיפה אמנם את כל חלקיה, אבל בהחלט לא באותה עוצמה. נכסי הקרנות הכספיות צמחו במעט יותר מארבע שנים ב-743%; התעשייה הפסיבית - קרנות מחקות וקרנות סל - צמחו בשיעור של כ-107%; ואילו הקרנות האקטיביות המסורתיות צמחו בשיעור של 17% בלבד, מכיוון שהיא סבלה מפדיונות ניכרים במשך חלק גדול מהתקופה עד לשנה האחרונה.

על־פי כהן, הצמיחה המהירה בנכסי הקרנות, שהוכפלו בתוך כ-4.5 שנים, נובעת משתי מגמות בסיסיות: האחת - העליות שנרשמו באופן מצטבר בשווקים, במיוחד בשנה וחצי האחרונות, ובעיקר בשוקי המניות בעולם ובישראל, כמו גם הריבית הגבוהה שהכניסה הרבה מאוד כסף לקרנות הכספיות; השנייה - הזרמת הכספים הגדולה לשווקים, כולל מצד משקיעים שזה עתה עשו רק את הצעדים הראשונים בתחום ההשקעות.

שתי המגמות האלה - עליית ערך וכניסת כספים - השפיעו באופן כמעט שווה על צמיחת התעשייה. כך, מאז מאי 2024, כאשר היא ניהלה 500 מיליארד שקל, נכנס לתעשייה כולה סכום של כ-95 מיליארד שקל, ושאר הגידול בנכסים כ-105 מיליארד שקל נבע מעליית הערך של השקעות הקרנות.

נתח השוק של תעשיית הקרנות מתוך סך הנכסים הפיננסיים של הציבור מגיע כיום לשיא של כ-11%: 700 מיליארד שקל מתוך נכסי הציבור, שנאמדים ב-6.5 טריליון שקל.

השיאים בחודש יולי

השיא בהיקף הנכסים המנוהלים מגיע לאחר חודש שיא (יולי) בתעשיית קרנות הנאמנות, במהלכו היא גייסה לא פחות מ־12.5 מיליארד שקל בחודש אחד. מתוכן, הקרנות הפסיביות גייסו כ־5 מיליארד שקל והקרנות הכספיות כ־3.5 מיליארד שקל.

במהלך החודש, גייסו הקרנות המסורתיות, אלה שמנוהלת אקטיבית על־ידי מנהלי ההשקעות, סכום שיא של 3.9 מיליארד שקל - החודש הטוב ביותר בתעשייה מאז ינואר 2018. במשך שנים, הקרנות המסורתיות היו החלק הארי של התעשייה, עד שנת 2023, אז התרחש מהפך והקרנות הפסיביות, הכוללות קרנות סל וקרנות מחקות, תפסו את קדמת הבמה. למעשה, בשנים 2022־2023, הקרנות המסורתיות בעיקר איבדו כספים, כשנמשכו מהם 57 מיליארד שקל. בחודשים האחרונים, נראה שחלה התאוששות משמעותית בתחום. אם בשנת 2024 כולה, הקרנות הללו גייסו כ־10.2 מיליארד שקל, רק במחצית הראשונה של השנה, הן גייסו 9.7 מיליארד שקל.

כמו כן, במהלך השנה החולפת, חל שינוי נוסף בהעדפות המשקיעים. אם ב־2023־2024, קטגוריית מסלולי חו"ל שלטה בשוק וגייסה יותר מ־40 מיליארד שקל, לעומת כ־4 מיליארד במניות בישראל, מתחילת 2025, התמונה התהפכה. 200 מיליון שקל יצאו ממסלולי חו"ל ו־15 מיליארד שקל זרמו לתל אביב. "כל מסלולי S&P 500 קיבלו 'ברקס' רציני מתחילת השנה והגיוסים שם ירדו לאפס, כשמנגד, המניות בארץ בגיוסים מאוד מאוד משמעותיים", מאבחן ליאור כגן, מנכ"ל מיטב קרנות נאמנות.