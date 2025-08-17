הישראלית שקפצה הודות לטראמפ, ואלו שקיבלו כתף קרה מהמשקיעים

היום האחרון של שבוע המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת, כאשר מדד S&P 500 ירד ב-0.3%, מדד הנאסד"ק ירד ב-0.4%, ואילו הדאו ג'ונס ננעל בעליות קלות של 0.1%.

טראמפ הקפיץ את מניית סולאראדג'

מניית חברת האנרגיה הסולארית סולאראדג' קפצה ב-17% ביום המסחר האחרון של השבוע. הרקע לקפיצה הוא צפי כי התקנות החדשות של הממשל האמריקאי בכל הקשור לזכאות לזיכויי מס בסקטור האנרגיה המתחדשת, לא יהיו חמורות כפי שחששו בתעשייה בחודשים האחרונים.

במסגרת התקנות החדשות, נקבע כי מערכות סולאריות למגורים עדיין יוכלו להיות זכאיות להטבות במסגרת ההנחיות הקודמות שהיו מקלות בהרבה, וכי הכללים החדשים לא יחולו רטרואקטיבית. בנוסף, נקבע כי פרויקטים גדולים יותר יוגבלו לתקן הדורש כמות מסוימת של בנייה פיזית כדי להיות זכאים לזיכויים, מה שעשוי לתרום דווקא לחברות כמו סולאראדג', שפועלות בקנה מדיה קטן יותר.

החדשות מגיעות לאחר תקופה ארוכה במהלכה היה חשש משמעותי מההשפעות של התקנות הצפויות על־ידי הממשל האמריקאי. זאת, בעקבות צו נשיאותי של הנשיא דונלד טראמפ, המורה למשרד האוצר להציב מגבלות חדשות על זיכויי המס, כחלק מהקמפיין הממושך שהוא מנהל נגד המדיניות של הממשל הקודם בכל הקשור לתמיכה ממשלתית בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת.

"זה הרבה יותר טוב מהצפוי", אמר פיל שן, אנליסט אנרגיה מתחדשת בחברת Roth Capital Partners, שהוסיף כי השינויים היו "מינימליים" בסך הכל. רוברט בארנט, אנליסט אנרגיה נקייה בבלומברג, הוסיף כי מדובר "בחדשות חיוביות במיוחד לחברות סולאריות למגורים ולחברות מסחריות קטנות".

העלייה האחרונה במחיר המניה מגיע לאחר שבתחילת החודש, פרסמה החברה את תוצאותיה לרבעון השני, אותו סיימה עם צמיחה של 9% בהכנסות, שעמדו על 289.4 מיליון דולר. בשורה התחתונה, הציגה החברה הפסד נקי מתואם של 47.7 מיליון דולר (0.81 דולר למניה).

בשנה האחרונה, קפצה מניית סולאראדג' במעל 121%, והיא נסחרת כעת לפי שווי של כ-1.78 מיליארד דולר.

חברות השבבים הישראליות הושפעו מהסנטימנט השלילי

בזמן שסקטור האנרגיה הסולארית נהנה מסנטימנט חיובי בשוק, מניות חברות השבבים הישראליות קמטק ונובה ירדו ביום המסחר של השבוע בכ-4% ו-6%, בהתאמה. מאחורי הירידה, ניצב הסנטימנט השלילי של המשקיעים כלפי הסקטור, לאחר שחברת השבבים אפלייד מטריאלס פרסמה תחזיות מאכזבות, שהביאו לירידה רוחבית בתחום שנהנה בשנים האחרונות מעניין גובר.

בדוחות שפורסמו ביום שישי האחרון, העריכה החברה האמריקאית כי תסיים את הרבעון הקרוב עם הכנסות של כ-6.7 מיליארד דולר, לצד רווח מתואם של 2.11 דולר למני - נמוך מצפי האנליסטים המוקדם להכנסות של 7.3 מיליארד דולר ולרווח של 2.34 דולר למניה. את התחזית החלשה נימקה החברה בהאטה בעסקיה בסין, ביקוש מופחת לשבבים מתקדמים וחוסר־ודאות סביב רישיונות יצוא שנמצאים בהמתנה לאישור.

בעקבות הירידות האחרונות, מניית נובה נסחרת לפי שווי של כ-7.5 מיליארד דולר, אחרי שרשמה קפיצה של כ-29% בשנה האחרונה. מנגד, מניית קמטק רשמה מתחילת השנה עלייה קלה בלבד של כ-3% ונסחרת כיום לפי שווי של כ-3.8 מיליארד דולר.

חברת הרכב האוטונומי שקפצה לאחר הדוחות

מניה נוספת שקפצה במהלך סוף השבוע, היא זו של חברת הרכב האוטונומי הישראלית אינוויז . המניה זינקה בסוף השבוע בכ-18%, לאחר שפרסמה את תוצאותיה עבור הרבעון השני של השנה. במהלך הרבעון, הצליחה החברה לצמצם את הוצאותיה התפעוליות, מה שהביא לשיפור בקצב שריפת המזומנים של החברה, שעד כה התקשתה להציג הכנסות משמעותיות.

החברה מראש העין סיימה את הרבעון החולף עם הכנסות של כ-9.7 מיליון דולר - עלייה של כ-34%, בהשוואה להכנסות של 6.7 מיליון דולר ברבעון השני של 2024. בשורה התחתונה, הציגה החברה הפסד מתואם של 9 סנט למניה, לעומת הפסד של 13 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד.

במבט קדימה, החברה אשררה את תחזיותיה לשנה הקרובה, אותה היא צופה כי תסיים עם הכנסות של 50-60 מיליון דולר, יותר מפי שניים מהנתון שנרשם בשנת 2024. עם זאת, החברה העלתה את התחזיות שלה בנוגע לכספים אותם היא צפויה לקבל כחלק משיתופי הפעולה שלה עם יצרניות רכבים (NRE), אשר צפויים לעמוד על 30-60 מיליון דולר, לעומת טווח של 20-50 מיליון דולר בתחזית הקודמת.

לאחר הזינוק בסוף השבוע, מניית החברה, המפתחת גלאי חישה לרכב מבוססי לייזר (LIDAR), נסחרת במחיר של כ-1.77 דולר. בשנה אחרונה, קפצה מניית החברה בכ-140%, לשווי של כ-356 מיליון דולר, אך היא עדיין רחוקה בכ-81% משוויה בעת ההנפקה בנאסד"ק (באמצעות מיזוג עם חברת SPAC), במהלך שנת 2021.