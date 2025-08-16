ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות הקרנות שעשויות לחולל מהפכה - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
טלטלה בשווקים / צילום: איל יצהר, שלומי יוסף, ינאי יחיאל
טלטלה בשווקים / צילום: איל יצהר, שלומי יוסף, ינאי יחיאל

הקרנות שעשויות לחולל מהפכה - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

לא רק קבוצת דלק: אלה המרוויחים הגדולים מעסקת ניו-מד • קטגוריה של קרנות כספיות "מתחדשות" באות לאתגר את הבנקים • קרן ההון הנורבגית מכרה מניות ישראליות ובשוק מעריכים: למוסדיים יש הזדמנות לקנות בזול • כך בעלי השליטה בבזק, פרטנר וסלקום הרוויחו מאות מיליונים • מנהל ההשקעות שחושש מהתמחור הגבוה של מניות הבנקים והביטוח, וממליץ "לא להמר נגד השקל"

מאגר הגז לוויתן / צילום: אלבטרוס
ניו-מד אנרג'י

העסקה התבטלה, והמשקיעים של יצחק תשובה הרוויחו 8 מיליארד ש'
נתנאל אריאל 11.08.2025
הקרנות שעשויות לעשות מהפכה / אילוסטרציה: Shutterstock
מומחים כותבים

יותר תשואה, פחות מיסוי: הקרנות שעשויות לחולל מהפכה
צבי סטפק 13.08.2025
דוד פורר - מבעלי השליטה בבזק, יובל כהן - יו''ר קרן פורטיסימו, אבי גבאי - מנכ''ל ומבעלי מניות פרטנר / צילום: איל יצהר, שלומי יוסף, ינאי יחיאל
חברות תקשורת

טייקוני התקשורת החדשים: בעלי השליטה שהרוויחו מאות מיליונים
חזי שטרנליכט 13.08.2025
ניקולאי טנגן, מנכ''ל קרן העושר הנורבגית / צילום: Reuters, Matt Rourke
קרן העושר הנורבגית | ניתוח

הנורבגים מכרו בזול? למה בשוק ההון מרוצים מהמהלך האגרסיבי של הקרן
איתן גרסטנפלד ואסף אוני 13.08.2025
אבישי קרואני, מנכ''ל פעילים ניהול תיקי השקעות / צילום: גיא הכט
המלצות אנליסטים

מנהל ההשקעות שחושש: "מניות הפיננסים בת"א עלו קצת גבוה מדי"
נתנאל אריאל 12.08.2025