לעיתים קרובות עסקה שמתבטלת היא אכזבה למשקיעים. אבל במקרה של ניו-מד אנרג'י, שותפות הגז שבשליטת קבוצת דלק (55%) של יצחק תשובה, הסיפור שונה לחלוטין, והמשקיעים שלה יכולים להרגיש מרוצים מאוד. ניו-מד היא בעלת הזכויות המובילה במאגר הגז לוויתן, שחתם בשבוע שעבר על עסקה לאספקת גז למצרים בהיקף שיא של 35 מיליארד דולר בשנים הבאות, עד 2040.

● שלושה בעלי שליטה יקבלו השבוע צ'ק של 340 מיליון שקל

● בנק ישראל מאפשר לבנקים לחלק 50% מהרווח כדיבידנד כבר השבוע

ניו-מד מחזיקה 45.3% מהזכויות בלוויתן (לצד שברון האמריקאית שמחזיקה 39.7% מהזכויות ושותפות רציו שמחזיקה 15%). בתגובה לדיווח, זינקו יחידת ההשתתפות של ניו-מד בכ-4%, והן משקפות לה כעת שווי של 18.2 מיליארד שקל. מדובר בשווי הגבוה ב-150% מזה שבו נסחרה השותפות בשלהי מרץ 2023, טרם נחתמה עסקה למכירת החזקות הציבור בה. שווי זה גם כפול כמעט מזה שבו נסחרה ניו-מד בעת ביטול העסקה שנה לאחר מכן.

לפני כשנתיים וחצי הציעו ענקיות האנרגיה בריטיש פטרוליום (BP) הבריטית ואדנוק (ADNOC) מאיחוד האמירויות לרכוש חצי מניו-מד, לפי שווי של 14.1 מיליארד שקל. התוכנית הייתה להפוך את ניו-מד לפרטית, לאחר שהציבור ימכור לשתי המשקיעות הזרות 45% מיחידות ההשתתפות שלה, וקבוצת דלק תמכור 5% מהיחידות (ותרד ל-50% החזקה - בדומה לשותפות הזרות). השווי הימם את המשקיעים בניו-מד, שכן מדובר היה בפרמיה של 70% ביחס למחיר השוק באותה עת, ואכן יחידת ההשתתפות של ניו-מד זינקה באותו יום בבורסה ב-37%.

מסי לא הגיע לירושלים

באותו יום אמר יוסי אבו, מנכ"ל ניו-מד, בראיון לגלובס, ש"זה לא סוד שמערכות היחסים האינטימיות שבנינו בשנים האחרונות בעולם הערבי הן מאוד משמעותיות ועמוקות. זה נכון לגבי מצרים וכמובן גם לגבי האמירויות. אדנוק היא חברת הנפט הלאומית של אבו-דאבי. מדובר בחברה שמחזיקה ב-5% כמעט מסך ייצור הנפט בעולם מדי יום - תפוקה של כ-4 מיליון חביות. יחד עם BP מדובר בשתי שחקניות עם נתח של כ-10% משוק האנרגיה הגלובלי. מבחינתנו הבאנו את מסי לשחק בבית"ר ירושלים".

חצי שנה עברה וב-2 באוקטובר 2023, רגע לפני פרוץ מלחמת חרבות ברזל, היה נדמה שהתיאבון עלה קצת יותר מדי לחברי הוועדה המיוחדת שהקימה ניו-מד לבחינת כדאיות העסקה. הוועדה, בראשות שופט בית המשפט העליון לשעבר יורם דנציגר, דרשה מ-BP ואדנוק להקפיץ את ההצעה שלהן ב-250 מיליון דולר, תוספת של 12.5% ביחס לתשלום המקורי (2 מיליארד דולר), וזאת בעקבות העלייה במחירי הנפט בעולם לצד היחלשות השקל באותם ימים.

שבוע לאחר מכן פרצה מלחמת חרבות ברזל וכבר ניתן היה לחוש שהעסקה לא תושלם. במשך מספר חודשים הכחישו החברות את עובדת ביטול העסקה, אך במרץ 2024 כבר נאלצו להודות שהעסקה לא תצא לפועל - בית"ר ירושלים לא הצליחה להחתים את מסי.

גורם בשוק מספר היום לגלובס, כי "אדנוק היא חברה ערבית, ולא היה ניתן להשלים את העסקה תוך כדי המלחמה בעזה. בחברה קיוו שהמלחמה תסתיים במהירות אך כשזה לא קרה היא נאלצה לסגת". על השאלה מדוע לא מצאה BP חברה שתחליף את אדנוק, מזכיר הגורם כי "הביטול היה עוד לפני מבצע הביפרים נגד חיזבאללה ולפני המלחמה באיראן. באותו הזמן היה חשש גדול שאסדות הגז הישראליות יופצצו על ידי האויבים של ישראל, ולא קל לחברה בינלאומית להחליט לבצע עסקה במיליארדים כשהסיכון כה גדול".

עוד הוא הוסיף, כי "כשאדנוק רצו להיכנס, זה היה אחרי שמובדאלה פטרוליום כבר רכשה מניו-מד שנתיים קודם את חלקה במאגר תמר תמורת כמיליארד דולר, כך שהאמירתיים כבר הכירו את החברה ואת השוק. להביא חברה חדשה לגמרי זה מורכב יותר, בוודאי תוך כדי המלחמה והסיכון".

רווחי עתק למשקיעים

אלא שבדיעבד, המשקיעים יכולים כאמור לחייך מביטול עסקת ניו-מד, אדנוק ו-BP. הראלי בבורסה בת"א בתקופה הזו, בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל, ובפרט מאז מבצע הביפרים מול חיזבאללה, חיסולם של חסן נסראללה ויחיא סינוואר, וההצלחה במערכה מול איראן, לא פסח על חברות הנפט והגז המקומיות.

הירידה בפרמיית הסיכון של ישראל באה לידי ביטוי מוחשי ביותר אצל חברות הגז, והסיכוי שהן ייפגעו ירד משמעותית. כתוצאה מכך, ניו-מד נסחרת כיום בתל אביב לפי שווי שוק של מעל 18.2 מיליארד שקל, כשהיא כמעט מכפילה את ערכה ביחס ליום ביטול העסקה במרץ 2024 (תוספת של 8 מיליארד שקל לשווי).

המרוויח הגדול: תשובה

המרוויח הגדול בניו-מד הוא איש העסקים יצחק תשובה, שקבוצת דלק שבשליטתו מחזיקה כאמור ב-55% ממניותיה של השותפות. קבוצת דלק מחזיקה כיום מניות ניו-מד בשווי של 10 מיליארד שקל כמעט, לאחר ששווי החזקותיה זינק ב-5.3 מיליארד שקל משוויין טרם הצעת הרכישה, וב-4.2 מיליארד שקל מאז ביטול העסקה.

לדברי גורם בשוק, "לפעמים צריך מזל, ואין ספק שהיה כאן מזל לקבוצת דלק, אבל גם עצם הכרזת העסקה ההיא במרץ 2023 יצר 'באז' במניה, שהתחיל את הראלי".

המרוויחים הגדולים הנוספים מביטול העסקה הם בעלי היחידות של ניו-מד מהציבור. טרום העסקה הם החזיקו במניות בשווי של 3.85 מיליארד שקל. לעומת המחיר ערב הצעת הרכישה, שווי היחידות שבידיהם זינק ב-4.3 מיליארד שקל, ומאז הביטולב-3.5 מיליארד שקל.

מי שממשיכים ליהנות מהבוננזה של לוויתן הם יזמי השותפות רציו, משפחות לנדאו ורוטלוי, וגיאולוג השותפות איתן אייזנברג. מאז חתימת העסקה לפני כשנתיים וחצי ועד היום זינקו יחידות ההשתתפות של רציו ב-147%, והיא נסחרת כעת לפי שווי של קרוב ל-5 מיליארד שקל.

במילים אחרות, שווי היחידות שמחזיקים יזמי רציו (24% מההון) זינק ב-600 מיליון שקל, והוא עומד כיום על 1.2 מיליארד שקל. לצד זאת, יזמי רציו קיבלו תמלוגים של 310 מיליון שקל מתחילת ההפקה מהמאגר בשנת 2020 ועד 2024 (כולל). הגיאולוג אייזנברג הוא המרוויח הגדול, שכן הוא זכאי למחצית מתמלוגי-העל של השותפות.

גם מדינת ישראל נהנתה מאוד ממאגרי הגז שלה, ולוויתן בתוכם. עד היום הכנסות הגז המצטברות מגז טבעי כבר מתקרבות ל-30 מיליארד שקל, ועל פי תחשיב שביצע לאחרונה גלובס, צפויה המדינה לקבל סכום עצום של 335 מיליארד שקל לאורך חיי מאגרי הגז.