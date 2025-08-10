המפקח על הבנקים, דני חחיאשוילי, מתיר לבנקים לחלק עד 50% מהרווח הנקי שלהם בגין תוצאות הרבעון השני. מדובר בהחלטה ראשונית, ולפי שעה, הינה חד־פעמית - כלומר, אינה גורפת מעתה ואילך. הבנקים שיפרסמו את התוצאות בשבוע הקרוב, יוכלו להגדיל את חלוקת הרווח הנקי, כפי שביקשו מהמפקח עד כה. אולם, בגין התוצאות בהמשך הדרך, הם יידרשו לפנות שוב לפיקוח על הבנקים כדי לאשר את ההחלטה. מדד הבנקים מזנק במעל ל-3% ומסייע לסנטימנט חיובי בבורסה, כאשר מדד ת"א 35 עולה במעל ל-1%.

● השינוי בימי המסחר יוצא לדרך ולא כולם מרוצים

● חברות כרטיסי האשראי והמוסדיים יציעו פיקדונות: המהלך עובר לשלב החקיקה

● שאלות ותשובות | ריבית על העו"ש והמרת מט"ח: האם הפינטק יעמיד תחרות לבנקים?

בשבוע שעבר, העריך אנליסט הבנקים והביטוח הבכיר, אלון גלזר, מלידר שוקי הון כי חמשת הבנקים הגדולים במשק, לאומי, הפועלים, מזרחי טפחות, דיסקונט והבינלאומי, צפויים לרשום רווח נקי מצרפי של 8.5 מיליארד שקל. כך, אם עד כה, יכלו לחלק 40% מהרווח הנקי (3.4 מיליארד שקל), הרי שכעת יוכלו לחלק סכום של 4.25 מיליארד שקל. מדובר בתוספת של 850 מיליון שקל שיחולקו בין בעלי מניות הבנקים, חלק נכבד מהם זה למעשה הציבור הרחב, דרך קרנות הפנסיה וקופות הגמל שלו.

עונת הדוחות הכספיים לרבעון השני בקרב הבנקים תתחיל ביום שני, כאשר אז ידווח הבנק הבינלאומי. לאחר מכן, ידווחו בנקי לאומי והפועלים ביום רביעי, וביום חמישי צפויים לדווח דיסקונט ומזרחי טפחות. "אנו מעריכים כי הבנקים ימשיכו להציג צמיחה בפעילות, שתתמוך בהכנסות המימון ובעמלות, וכי ההפרשות להפסדי אשראי ימשיכו להיות נמוכות יחסית", העריך גלזר ערב פרסום התוצאות".

הבנקים יתחילו ליישם את מתווה ההקלות לציבור

גלזר מציין כי "לבנקים (נוצר) עודף נכסים צמודי מדד, והאינפלציה ברבעון עמדה על 1.3% - שיעור גבוה ביחס לקצב האינפלציה המייצג. המשמעות הינה תרומה משמעותית לתוצאות הרבעוניות. בעבר, ציינו כבר כי לא מדובר בתרומה אמיתית לתוצאות (האינפלציה אפילו פוגעת בתשואה הריאלית על ההון), אולם מאחר שהדוחות נומינליים, אינפלציה תורמת לשיפור בתשואה על ההון המוצגת לנו".

עוד ציין, כי החל מהרבעון השני ובמשך שמונת הרבעונים הקרובים, הבנקים יתחילו ליישם את מתווה ההקלות לציבור. מדובר במתווה הקלות בעמלות, באשראי ובריבית על הפיקדונות בשל המלחמה, שהפיקוח על הבנקים הורה עליהם לגבש. יש בו תנאי מינימום, אך הבנקים השונים הוסיפו כל אחד מצידו, הקלות נוספות. גלזר מעריך כי "עלותו השנתית 1.5 מיליארד שקל (ברוטו). מבחינת ההשפעה על הדוחות, מדובר בפגיעה של 0.4% - 0.6% במונחי תשואה על ההון. חשוב לזכור, כי השנה קיימת גם פגיעה של 1.3 מיליארד שקל (נטו), בשל העלאת רכיב המס".

גלזר מעריך כי ברבעון השני, ירשום בנק לאומי רווח נקי של 2.7 מיליארד שקל - עלייה של כ-20% ביחס לשנה שעברה - ויציג תשואה על ההון של כ-16.8%. לדבריו, הפועלים יציג רווח נקי של 2.5 מיליארד שקל (12%+), ותשואה על ההון של כ-16.5%. מזרחי טפחות, דיסקונט והבינלאומי צפויים לרשום רווח נקי של 1.5, 1.2 ו-0.63 מיליארדי שקלים, בהתאמה, ברבעון שני.

בעלי השליטה בבנקים שיקבלו צ'ק של מעל ל-340 מיליון שקל

שלושה מחמשת הבנקים הגדולים במשק, לאומי, הפועלים ודיסקונט, הינם ללא גרעין שליטה מזה שנים. אולם בשניים מהבנקים, מזרחי טפחות והבינלאומי, ישנו גרעין שליטה. בראשון, מחזיקים ב-41% מהמניות אייל עופר ודודי ודרורית ורטהיים. בבנק הבינלאומי, מחזיק בשרשור צדיק בינו בכ-13.8% משיעור מניותיו. בעלי הבית בבנקים המדוברים ישמחו לגלות שקיבלו תוספת של כמעט 70 מיליון שקל, בגין חלוקת הרווחים הצפויה.

לפי שיעור חלוקת רווחים של 40%, הם אמורים היו לקבל דיבידנד של כ-274 מיליון שקל, ברבעון הנוכחי - זאת, לפי הערכות הרווח הנקי לבנקים של גלזר, כאמור. כעת, עם ההגדלה הצפויה של החלוקה ל-50%, הם צפויים לקבל תוספת של כ-68 מיליון שקל - כלומר, דיבידנד מצרפי של 343 מיליון שקל, שמורכב מצ'ק של 300 מיליון שקל לאייל עופר ולאחים וורטהיים, וצ'ק צנוע יותר של 43 מיליון שקל לצדיק בינו.